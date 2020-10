insightsoftware ernennt neuen CEO, um die nächste Phase des Wachstums voranzutreiben

insightsoftware wurde 2018 durch den Zusammenschluss von Global Software, Inc., einem 35 Mio. $ schweren Unternehmen, und Hubble by insightsoftware.com gegründet, aus dem der marktführende Anbieter von Reportinglösungen für Unternehmen hervorging. In nur zwei Jahren ist das Unternehmen um mehr als das Fünffache seiner ursprünglichen Größe gewachsen und hat 14 Übernahmen getätigt – die alle rasch und effizient integriert wurden, was das phänomenale Wachstum beflügelte.

Hythem El-Nazer, Managing Director von TA Associates, fügte hinzu: „insightsoftware hat unsere Erwartungen hinsichtlich Wachstum und Markteinfluss unter der Führung von Mike übertroffen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Jim auf der nächsten Etappe unserer Reise, in der wir eine komplette Suite von Lösungen für das Büro des Finanzchefs bereitstellen möchten."

Lipps und Triandiflou haben den Führungswechsel während der letzten Monate vorbereitet. Triandiflou führte an: „Mike und das Team von insightsoftware können enorm stolz auf ihre Leistungen sein. Dieses Unternehmen hat einen beneidenswerten Wachstumskurs eingeschlagen – zum großen Teil dank der Führungsarbeit von Mike. Ich freue mich darauf, das Team bei der Beschleunigung des Wachstums zu unterstützen, indem wir unseren Kunden die besten Produkte und einen erstklassigen Service bieten."

Jim Triandiflou diente zuvor von 2012 bis 2020 als CEO von Relias. Vor Relias gründete und leitete Triandiflou mehrere erfolgreiche, wachstumsstarke Unternehmen. Im Dezember 2017 wurde Triandiflou vom Triangle Business Journal als Business Person of the Year ausgezeichnet.

insightsoftware ist ein führender Anbieter von Software für Finanzberichterstattung und Enterprise Performance Management. Wir ermöglichen es dem Büro des Finanzchefs, eine Verbindung zu seinen Unternehmensdaten in Echtzeit herzustellen und diese zu verstehen, damit proaktiv mehr Finanzinformationen im Unternehmen bereitgestellt werden können, was für Spitzen-Finanzteams unerlässlich ist. Mehr als 25.000 Unternehmen weltweit nutzen das Portfolio von insightsoftware mit erstklassigen Lösungen für Berichterstellung, Analyse, Budgetierung, Prognose, Konsolidierung und Steuern, um ihre Produktivität, Transparenz, Präzision und Compliance zu steigern. Weitere Informationen finden Sie auf insightsoftware.com.

