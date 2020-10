insightsoftware nomme un nouveau PDG pour préparer sa prochaine phase de croissance

« Nous sommes vraiment fiers de la croissance qu'insightsoftware a connue au cours des deux dernières années. Attirant plus de 20 000 clients dans le monde qui se connectent à plus de 140 systèmes de planifications des ressources des entreprises et de gestion du rendement de l'entreprise, insightsoftware est devenu le leader en matière de logiciels de production de rapports sur la planification des ressources et la gestion du rendement des entreprises. Nous remercions Mike Lipps pour son leadership et avons hâte de collaborer avec lui dans le cadre de futurs entreprises. Nous sommes ravis à l'idée de travailler avec M. Triandiflou et sommes convaincus qu'avec son aide, nous continuerons à nous développer et à offrir la valeur que les clients attendent », a déclaré Mark Friedman, président d'insightsoftware et directeur général de ST6.

insightsoftware a été créé en 2018 lorsque Global Software, Inc., une société de 35 M$, a fusionné avec Hubble par insightsoftware.com, créant ainsi le premier fournisseur de solutions de production de rapports d'entreprise du marché. En deux ans seulement, l'entreprise a connu une croissance supérieure à cinq fois sa taille initiale et a procédé à 14 acquisitions, toutes intégrées avec une rapidité et une efficacité qui ont contribué à propulser la croissance phénoménale d'insightsoftware.

Hythem El-Nazer, directeur général de TA Associates, a précisé : « Sous la direction de M. Lipps, insightsoftware a dépassé nos attentes concernant la croissance et l'impact sur le marché. C'est un plaisir de faire équipe avec M. Triandiflou en vue de la prochaine étape de notre parcours, alors que nous œuvrons ensemble pour fournir un ensemble complet de solutions pour la Direction des affaires financières. »

M. Lipps et M. Triandiflou ont travaillé à la transition de la direction au cours des derniers mois. M. Triandiflou a ajouté que « M. Lipps et l'équipe de insightsoftware devraient être incroyablement fiers de ce qu'ils ont accompli. Cette entreprise a connu une croissance exceptionnelle, en grande partie grâce au leadership dont a fait preuve M. Lipps. Je me réjouis de pouvoir aider l'équipe à stimuler sa croissance en fournissant les meilleurs produits et un service de renommée mondiale à nos clients. »

Jim Triandiflou a été PDG de Relias de 2012 à 2020. Avant de travailler chez Relias, il était le fondateur et le PDG de plusieurs entreprises prospères à forte croissance. M. Triandiflou a remporté en décembre 2017 le titre d'homme d'affaires de l'année, décerné par le Triangle Business Journal.

À propos d'insightsoftware

insightsoftware est un important fournisseur de logiciels de gestion du rendement en entreprise et de communication d'information financière. Nous permettons à la Direction des affaires financières de prendre connaissance, en temps réel, des données de l'entreprise et de les comprendre, le tout en temps réel. Ce faisant, elle peut générer de façon proactive de meilleurs renseignements financiers dans l'ensemble de son organisation. C'est ainsi que fonctionnent les meilleures équipes des affaires financières. Plus de 25 000 organisations dans le monde font confiance au portefeuille de solutions de premier ordre de rapport, d'analyse, de budgétisation, de prévision, de consolidation et de fiscalité d'insightsoftware pour améliorer leur productivité, leur visibilité, leur précision et leur conformité. Pour en savoir plus, visitez le site insightsoftware.com.

