Intelligentes Business im Herzen Nordeuropas: Estnisch Logistik verbindet wichtige globale Marktplätze

Viele Aspekte lassen sich auch in einem industriellen Umfeld nachbilden. Estlands hocheffizienter Logistiksektor ermöglicht den reibungslosen Warenverkehr zwischen den großen globalen Marktplätzen. „Da Estland als führende digitale Nation weltberühmt ist, sind Informationstechnologie und Logistik in der Geschäftsentwicklung eng miteinander verwoben", sagt Andres Valgerist, Vorstandsvorsitzender der Estnischen Vereinigung für Logistik und Transit . „Estland setzt seine erstklassige IT- und Ingenieurskompetenz ein, um die Effizienz der Lieferketten und das Kundenerlebnis von der ersten bis zur letzten Meile zu revolutionieren."

Valgerist ist überzeugt, dass die Zukunft großes Potenzial in der Entwicklung des Nord-Süd-Güterverkehrskorridors birgt, denn es gibt Pläne für eine Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnverbindung mit europäischer Spurweite, die Tallinn mit Kontinentaleuropa verbinden soll. „Der globale E-Commerce-Boom wird Estland umfassende Gelegenheiten bieten, Abwicklungszentren einzurichten und neben der Massendistribution zusätzliche Dienstleistungen anzubieten", prognostiziert er.

Durch seine Lage zwischen Nordeuropa und den östlichen Märkten befindet sich Estland genau im Schnittpunkt kaufkräftiger Märkte: die Europäische Union, Russland, die GUS und Zentralasien. Um den Warenfluss zwischen Ost und West zu optimieren, hat Estland stark in seine Verkehrsnetze investiert. Der Hafen von Sillamäe ist der nächstgelegene Hafen der Europäischen Union zu Russland und der GUS, während der Hafen von Tallinn darauf abzielt, der innovativste Hafen an der Ostseeküste zu werden, indem er wettbewerbsfähige Entwicklungsmöglichkeiten in Kombination mit intelligenten und grünen Lösungen bietet.

Intelligente Logistik: interne und externe Logistik

Mit dem Ziel, die Effizienz der Lieferketten zu revolutionieren, präsentiert Estland auf der Online-Messe vom 4. bis 6. Mai seine Logistikkompetenz. „Estnische Unternehmen sind Entwicklungspartner für internationale Unternehmen aus den Bereichen Automobilzulieferung, Energie, Maschinenbau und Logistik. Die Bedeutung intelligenter logistischer Dienstleistungen ist heute noch wichtiger als vor Covid-19", sagt Marge Pihlapuu, Leiter des internationalen Vertriebs bei Enterprise Estonia.

Die IoT-Lösungen, die von Unternehmen aus dem kleinen nordischen Land angeboten werden, umfassen vorausschauende Analytik, präventive Wartung, intelligente Fabriken, intelligente Logistik und Prozessautomatisierung.

Echtzeit-IoT-Lösungen, die in der innerbetrieblichen Logistik eingesetzt werden, sind zum Beispiel die Anwendungen der Sendungsverfolgung. So kann das Ultra-Breitband (UWB) genutzt werden, um Logistikfahrzeuge innerhalb des Werks zu orten und zu steuern. Durch die Echtzeitverfolgung hat das interne Logistikteam stets den Überblick darüber, wie viele Fahrzeuge welche Bauteile und Materialien an welchen Ort transportieren. Diese Digitalisierung ermöglicht eine schnellere Planung, eine bessere Routendefinition und eine höhere Effizienz, was zu einer höheren Kosteneffizienz, zu kürzeren Lieferzeiten und am Ende zu einem verbesserten Kundenservice führt.

Estnische Größen der Transport- und Logistikbranche – Flowit Estonia, CF&S Estonia, HHLA TK Estonia, Fleet Complete, Alekon Cargo, der Hafen in Sillamäe und der Hafen in Tallinn – sie alle repräsentieren Estland in diesem Jahr auf der Online-Messe für Transport und Logistik und tragen dazu bei, das Land als Vorreiter in der Transport- und Logistikbranche zu positionieren und Estland als Tor zu einem Markt mit 300 Millionen Konsumenten zu positionieren.

Besuchen Sie uns auf der Online-Messe unter https://www.transportlogistic.de/en/transport-logistic-2021-online/information/conference-program/event-database/index.php/mmg/eventdatabase/en/detail/23487/TRL2021Z?type=eventdatabase

Weitere Information finden Sie unter https://tradewithestonia.com/events/transportlogisticonline2021/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1502958/Enterprise_Estonia_Logistics.jpg

