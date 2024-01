International Copper Association begrüßt neuen Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden

WASHINGTON, 17. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Der Vorstand der International Copper Association (ICA) gibt die Ernennung von Juan Ignacio Diaz, einem Chilenen, zum neuen Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden der Organisation bekannt. Herr Diaz tritt sein neues Amt heute offiziell an.

Juan Ignacio Diaz, President and CEO of the International Copper Association

Vor seinem Amtsantritt war Herr Diaz 15 Jahre lang bei Siemens (einem der größten Endverbraucher von Kupfer) in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem als Geschäftsführer für Chile, CEO Mexiko, Konzernanwalt und Vizepräsident und Betriebsleiter für USA und Lateinamerika. Mit 20 Jahren Erfahrung in der Führung komplexer Unternehmen innerhalb großer Konzerne ist Herr Diaz mit der Leitung anspruchsvoller Unternehmen und außergewöhnlicher Teams in den USA und Lateinamerika vertraut. In seinen Worten: „Die heutige Kupferbergbauindustrie befindet sich in einem rasanten Wandel, der von innovativen Technologien an den Minenstandorten bis hin zum Anstieg der Nachfrage durch grüne Technologien reicht. Dies sind spannende Zeiten für die Branche und unsere Mitglieder. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Interessenvertretern und Mitarbeitern der ICA, um den Ruf von Kupfer zu stärken und auf unseren bisherigen Erfolgen aufzubauen."

„Ich freue mich, Juan Ignacio Diaz als neuen Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden der International Copper Association begrüßen zu dürfen. Juan Ignacio ist vertraut mit komplexen Organisationen und der Arbeit in verschiedenen Branchen wie Bergbau, Energie und Produktion. Juan Ignacio weiß, wie wichtig Kupfer für die Volkswirtschaften und den kohlenstoffarmen Wandel ist", sagte Shehzad Bharmal, Vorstandsvorsitzender der ICA und SVP, Base Metals, Teck Resources Limited. „Ich möchte auch Anthony Lea für seine 25-jährige Tätigkeit für die ICA danken, einschließlich seiner acht Jahre als Präsident. Tony hat die ICA durch eine für die Kupferindustrie wichtige Zeit des Wandels geführt, und der Vorstand dankt ihm für seine Führung."

Juan Ignacio Diaz wird die ICA von seinem Büro in Atlanta, Georgia, aus leiten.

Die ICA hat 32 Mitglieder auf sechs Kontinenten: Afrika, Asien, Australien, Europa, Nordamerika und Südamerika.

Informationen zur International Copper Association

Die International Copper Association bringt die weltweite Kupferindustrie zusammen, um Märkte für Kupfer zu entwickeln und zu verteidigen und einen positiven Beitrag zu den Zielen der nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft zu leisten. Die ICA hat ihren Hauptsitz in Washington, D.C., und verfügt über Büros in drei Hauptregionen: Asien, Europa und Nordamerika. ICA und ihre Copper Alliance®-Partner sind in mehr als 60 Ländern weltweit tätig. Weitere Information finden Sie unter www.copperalliance.org

