Internationale Konferenz zu salzbelasteten Böden in Weifang eröffnet

WEIFANG, China, 15. September 2022 /PRNewswire/ -- Ein Bericht des Informationsbüros der Stadtverwaltung von Weifang. Am 7. September wird in Weifang die Internationale Konferenz zu salzbelasteten Böden eröffnet. Das Thema der Konferenz lautet „Umfassende Nutzung von salzbelasteten Böden und Ernährungssicherheit", und die Weifang-Initiative der Internationalen Konferenz zu salzbelasteten Böden wurde veröffentlicht. Die Landwirtschaftsminister Australiens, Russlands, Bulgariens, der Vereinigten Arabischen Emirate und anderer Länder sowie der Vorsitzende der International Soil Science Federation und der Generaldirektor des International Center for Alkaline Salt-Affected Agriculture hielten im Rahmen der Konferenz Videoansprachen.

In den letzten Jahren hat das chinesische Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten eine Reihe von Maßnahmen zur Koordinierung der Förderung der wissenschaftlichen Forschung, der Technologiedemonstration, der Entwicklung und der Nutzung der Verbesserung salzbelasteter Böden ergriffen, Sondermittel für die Durchführung spezieller Erhebungen über salzbelastete Bodenressourcen bereitgestellt und groß angelegte Demonstrationsprojekte zur Kontrolle der Bodenversalzung in der nördlichen Region durchgeführt.

Die Provinz Shandong betrachtet die salzgeschädigten Flächen als wichtige Reserveressource für Anbauflächen. Sie hat mehr als 200 neue Sorten salztoleranter Pflanzen entwickelt, eine Reihe von Modellen für die Bepflanzung von salzhaltigem Ackerland erprobt und wird auch in Zukunft neue Wege für die hochwertige Entwicklung moderner Industrien auf salzhaltigen Böden beschreiten.

Wie ein Delegierter sagte, ist salzhaltiges Land eher ein Reichtum als eine Last. Wir konzentrieren uns auf die Nutzung salzbelasteter Böden, entwickeln ein breiteres Potenzial, verbessern die Fruchtbarkeit des Bodens und steigern die Produktionskapazität. Wir sind bereit, mit Freunden aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um den Austausch und die Zusammenarbeit zu stärken.

Internationale Vertreter aus Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen vertraten die Ansicht, dass die Konferenz den hohen Stellenwert, den China der Bodengesundheit beimisst, und seine Rolle im internationalen Lebensmittel- und Landwirtschaftsbereich bewiesen habe. Sie sind bereit, die Bewertung und Überwachung von salzhaltigen Böden mit China weiter zu vertiefen, ebenso wie die damit verbundenen Technologien, Talente und die industrielle Zusammenarbeit.

Die Konferenz wurde vom Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten und der Volksregierung der Provinz Shandong ausgerichtet. An der Konferenz nahmen mehr als 180 Gäste teil, darunter diplomatische Gesandte der Vereinigten Staaten, Australiens, der Niederlande, Bangladeschs usw. in China, Vertreter einschlägiger internationaler Organisationen und renommierte Experten auf dem Gebiet der Bodenkunde.

