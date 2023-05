Internationales Insurtech-Unternehmen bolttech wird in Series-B Fundingrunde mit 1,6 Milliarden US-Dollar bewertet

Neue Investoren, darunter MetLife und Khazanah Nasional, sowie bestehende und neue Anteilseigner beteiligen sich an der Series B Finanzierungsrunde unter Leitung von Tokio Marine

SINGAPUR, 17. Mai 2023 /PRNewswire/ -- bolttech gab heute bekannt, dass es im Rahmen seiner Series –B Finanzierungsrunde 196 Millionen US-Dollar beschafft hat, wobei der Unternehmenswert auf 1,6 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Die Finanzierungsrunde wurde von Tokio Marine, dem ersten Versicherungsunternehmen Japans mit einer 140-jährigen Geschichte, angeführt. Weitere wichtige Investoren sind der globale Lebensversicherer MetLife, der über seine Tochtergesellschaft MetLife Next Gen Ventures investiert, Malaysias Staatsfonds Khazanah Nasional sowie neue und bestehende Aktionäre.

Das internationale Insurtech-Unternehmen bolttech trotzt damit der aktuellen Situation auf den Kapitalmärkten – Mega-Finanzierungsrunden (von 100 Millionen USD und darüber) für den globalen Insurtech-Sektor liegen laut einem Gallagher-Re-Bericht1 auf dem niedrigsten Stand seit dem 1. Quartal 2020. Diese Finanzierungsrunde von bolttech ist die größte Series B Finanzierungsrunde für ein Insurtech-Unternehmen im letzten Jahr und folgt seiner Series A Finanzierungsrunde, in der das Unternehmen die bisher größte Summe für ein Insurtech-Unternehmen im Jahr 2021 eingesammelt hat.

bolttech wird die Erlöse der Series B Finanzierungsrunde nutzen, um sein organisches Wachstum weiter voranzutreiben, unter anderem in Investitionen in proprietäre Technologien, in digitale Fähigkeiten für Geschäftspartner und Endkunden sowie in neue Mitarbeiter in den mehr als 30 Märkten von bolttech. Darüber hinaus werden die Mittel verwendet, um anorganische Möglichkeiten zur Beschleunigung des internationalen Wachstums zu ermöglichen.

Rob Schimek Group Chief Executive Officer von bolttech, sagte: „Nachdem wir gerade unser drittes Jubiläum seit unserem Launch im Jahr 2020 gefeiert haben, sind wir unglaublich stolz auf das, was wir bei unserer Mission, das weltweit führende, technologiegestützte Versicherungsökosystem aufzubauen, bisher erreicht haben. Wir sind heute eines der am schnellsten wachsenden Insurtech-Unternehmen der Welt und ermöglichen unseren Partnern, neue Einnahmequellen zu erschließen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und ihre Kundenbeziehungen zu vertiefen. Wir danken allen unseren Investoren der Series B Finanzierungsrunde für ihre Unterstützung und freuen uns, unsere neuen Investoren, die renommierte Marktführer in ihren jeweiligen Bereichen sind, begrüßen zu dürfen, und mit starken Partnerschaften das weitere Wachstum von bolttech auf unserem Weg zur Profitabilität im Jahr 2024 voranzutreiben."

Die Unterstützung solch geschätzter Investoren ist eine eindeutige Bestätigung der Führungsrolle, des innovativen Geschäftsmodells und der einzigartigen Value Proposition von bolttech bei der Gestaltung der Zukunft der Versicherungsbranche. bolttech verfügt über ein starkes finanzielles Fundament mit einem klaren Weg zur Rentabilität und treibt gleichzeitig sein schnelles Wachstum und seine Größe voran, um sdie grösste internationale Präsenz unter den Insurtech-Unternehmen aufzubauen.

bolttechs globale Aktivitäten

bolttech, einer der weltweit führenden Anbieter „embedded" Versicherungen, ist ein globales B2B2C-Insurtech-Unternehmen, das Versicherer mit Vertriebspartnern und deren Kunden verbindet. Mit Lizenzen in Asien, Europa und allen 50 US-Bundesstaaten bietet bolttech Unternehmen alles, was sie benötigen, um Versicherungsprodukte anzubieten, die den sich entwickelnden Versicherungs- und Schutzbedürfnissen ihrer Kunden im digitalen Zeitalter entsprechen.

bolttech quotiert über seine digitale Plattform zurzeit ein annualisiertes Prämienvolumen im Wert von etwa 55 Milliarden US-Dollar. Weltweit verbindet das bolttech-Ökosystem 700 Vertriebspartner mit mehr als 230 Versicherungsanbietern und bietet mehr als 6.000 Produktvarianten an.

Quellen:

1 – Gallagher Re, 4. Mai 2023, Gallagher Re Global InsurTech Report für das 1. Quartal 2023

SOURCE bolttech