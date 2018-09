Investitionsschub aus In- und Ausland für Chinas alten Industriestandort Liaoning

SHENYANG, China, 31. August 2018 /PRNewswire/ -- Ende August versammelten sich in Shenyang beinahe 1.000 Unternehmer anlässlich des „Top 500 Summit for China's Private Enterprises". Laut des Provinzparteikomitees von Liaoning nahmen an diesem Gipfeltreffen Huawei, Suning, Evergrande, MI, FOSUN sowie andere bekannte chinesische Privatunternehmen teil. Das Gipfeltreffen zog außerdem beachtliche Aufmerksamkeit sowie das Interesse von Boeing, Oracle, Visa in den Vereinigten Staaten, ING Bank aus den Niederlanden, der State Bank of India und anderen internationalen Unternehmen auf sich. Liaoning, Chinas alter Industriestandort, gerät somit erneut ins Visier in- und ausländischer Investoren.

Während des Gipfeltreffens fand die feierliche Vertragsunterzeichnung für 76 Projekte im Rahmen der „Private Enterprises Boost Liaoning High-Quality Development Conference" statt. Insgesamt belief sich der Wert dieser Projekte auf 300 Milliarden Yuan. Die Projekte umschließen u.a. über zehn Großprojekte mit Investitionen in Höhe von mehr als 10 Milliarden Yuan. Wang Xiaochun, General Manager der Strategie- und Investment-Abteilung von Changjiang & Jinggong Steel Building (Group) Co. Ltd., zufolge, verfüge Liaoning über ein solides industrielles Fundament sowie offensichtliche regionale Vorteile. Im Zuge der Entwicklung der Nordost-China-Strategie werden sich in Liaoning für Investoren zahlreiche Möglichkeiten auftun.

Liaoning trug einst im hohen Maße zur Entwicklung des neuen China bei und gilt nach wie vor als wichtiger nationaler Standort fortschrittlicher Fertigungsanlagen. Liaoning genießt außerdem weiterhin Vorteile in den Bereichen Luftfahrt, Maschinenbau, Automobilindustrie, Elektronik und Automatisierung. In Liaoning waren die Schwierigkeiten, die in den letzten Jahren mit der Reform und Privatisierung staatlicher Unternehmen im Zuge der Entwicklung einer Marktwirtschaft einhergingen, deutlich zu spüren. Das gilt auch für die harten Umstände, die wirtschaftliches Wachstum mit sich bringt, für das diese Region einst das Schlusslicht unter Chinas Provinzen bildete.

In den letzten Jahren implementierte die Provinz Liaoning, gemäß der Entwicklungsstrategie des Landes, kontinuierlich neue Entwicklungskonzepte mit Fokus auf dem Aufbau eines modernisierten Wirtschaftssystems und bemühte sich um eine gänzliche Neubelebung, die von innovativer Entwicklung gezeichnet war. Seit letztem Jahr lässt sich in Liaoning eine insgesamt positive Konjunkturentwicklung verfolgen. Im ersten Halbjahr dieses Jahres stiegen das BIP der Provinz um 5,5 %, die Anlageinvestitionen um 12 %, die tatsächliche Nutzung von Auslandskapital um 14 % und die Einführung von Inlandskapital um 36 % an. Gleichzeitig gewann die wirtschaftliche Entwicklung an Qualität und Effizienz. Liaoning selbst konzentrierte sich unterdessen auf eine Verbesserung des Geschäftsumfeldes und implementierte die erste nationale Regelung für die Optimierung dieses. Außerdem schrieb Liaoning der kontinuierlichen Verschönerung seiner Umwelt große Bedeutung zu und sorgte diesbezüglich für günstige Rahmenbedingungen.

Ferner wurden in den letzten Jahren mehrere Entwicklungsparks in Liaoning eingerichtet, einschließlich der Dalian Development Zone, dem China and Germany (Shenyang) High-end Equipment Manufacturing Industrial Park und der Liaoning Freihandelspilotzone. Diese Entwicklungsparks wirkten sich positiv auf die Möglichkeiten für in- und ausländische Unternehmen aus, Investitionen zu tätigen und Kooperationen in Liaoning einzugehen, die für eine weitere Investitionsentwicklung förderlich sind. Aktuell haben 190 der weltweit führenden 500 Unternehmen in Liaoning investiert.

„Unser Geschäft in Dalian hat sich in den letzten zehn Jahren hervorragend weiterentwickelt", so Meng Hongxia, Vice President, Greater China, Cisco. „Wir hoffen, in Liaoning mehr Möglichkeiten schaffen zu können sowie die Entwicklung von mehr staatlichen und privaten Unternehmen in China zu unterstützen", so Hu Ying, Senior Vice President, Customer Service in China, Oracle.

Während des Gipfeltreffens erklärte Tang Yijun, Provinzleiter von Liaoning, dass Liaoning in Nordost-China einen einzigartigen geographischen Vorteil habe. Liaoning wird nicht nur durch Nordost-China der Rücken gestärkt, sondern grenzt auch an das Bohai-Rim, bietet freien Zugang zu Nordost-Asien und ist von einer besonderen Dynamik und Vitalität gekennzeichnet, was es zu einem wichtigen Knotenpunkt der „One Road, One Belt"-Initiative macht.

Tang Yijun sagte: „Liaoning wird Unternehmern die besten Richtlinien, die besten Dienstleistungen und die höchste Effizienz bieten. Sämtliche Unternehmer werden hier bequem Investitionen tätigen sowie ein stabiles Geschäftsumfeld und ein angenehmes Leben genießen können."