IonOpticks läutet mit Aurora Frontier neues Zeitalter der Proteomik ein

MELBOURNE, Australien, 23. November 2022 /PRNewswire/ -- Mit der heutigen Einführung von Aurora Frontier von IonOpticks, das mehr als 10.000 Proteine pro Probe erreicht, wird das Feld der Proteomik revolutioniert. Diese fast vollständige Proteom-Abdeckung, ein Umfang, der zuvor als unerreichbar galt, eröffnet das Potenzial für bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckungen in der menschlichen Gesundheit.

Die Proteomik bietet ein besseres Verständnis der Komplexität des Lebens als andere Formen tiefgreifender biologischer Forschungsansätze, wie etwa die Genomik, da sie einen tieferen Einblick in die Struktur und Funktion von Proteinen bietet und wie sie innerhalb der Zelle auf ihre Umgebung reagieren.

Associate Professor Andrew Webb, Direktor und Forschungsleiter bei IonOpticks, und Laborleiter am Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI), erklärt, die Proteomik gelte in der wissenschaftlichen Gemeinschaft seit langem als die Zukunft der medizinischen Forschung.

„Wir sind in die postgenomische Ära eingetreten, und die Wissenschaft dringt tiefer in Bereiche vor, in denen die Genomik ihre Grenzen erreicht hat. Die Proteomik ist die letzte Grenze, anhand derer wir die Biologie auf einem Niveau verstehen können, das es uns erlaubt, Krankheiten vollständig zu erforschen und zu behandeln", so Associate Professor Webb. „Die Proteomik wird die medizinische Forschung auf allen Ebenen revolutionieren und letztlich Einfluss darauf haben, wie die Forscher mit ihren Entdeckungen die menschliche Gesundheit verbessern können."

„Frontier ermöglicht es Forschern, so viel wie möglich aus ihren Proben herauszuholen, die oft kostbar und sehr arbeitsintensiv herzustellen sind. Ein tieferes Verständnis des Proteoms wird dazu beitragen, Krankheiten besser einzuschätzen, Möglichkeiten der Frühdiagnose zu definieren und unsere Fähigkeit zur Bestimmung von Zielmolekülen und zur Überwachung der Ergebnisse im Hinblick auf eine therapeutische Intervention zu verbessern", so Associate Professor Webb weiter.

Trotz des Bewusstseins für das Potenzial der Proteomik werden Fortschritte in der Forschung durch den Mangel an innovativer Technologie gebremst, die den Fortschritt in diesem Bereich vorantreibt. Die Möglichkeiten der Massenspektrometrie haben sich in den letzten zehn Jahren erheblich verbessert, ihr wahres Potenzial wird jedoch nur dann ausgeschöpft, wenn sie mit der bestmöglichen Chromatographiesäule kombiniert wird.

„Wir wissen, dass die Grenzen wissenschaftlicher Entdeckungen durch die verfügbaren Tools definiert werden. Wir haben dieses Produkt entwickelt, um die Welt der Proteom-Analyse mit größerer Präzision als je zuvor zu verbessern und die Möglichkeiten für wissenschaftliche Entdeckungen erheblich zu erweitern", erklärt Dr. Jarrod Sandow, Direktor und Leiter für Produktentwicklung bei IonOpticks.

„Die Aurora Frontier gibt die Möglichkeit, das Proteom umfassender zu verstehen, als es die Massenspektrometrie je erreicht hat, und eröffnet Möglichkeiten für Entdeckungen, die mit den vorhandenen Technologien nicht hätten erreicht werden können."

„Zusammen mit dem erweiterten IonOpticks-Sortiment und den verbesserten Massenspektrometrie-Fähigkeiten ist die Technologie, die der Proteomforschung zugrunde liegt, jetzt erschwinglich, robust, reproduzierbar, empfindlich, einfach zu bedienen und schnell genug, um das Feld der Proteomik voranzubringen", so Dr. Sandow weiter.

Aurora Frontier ist eine 60-cm-Nanoflow-UHPLC-Säule mit gepacktem Emitter und bietet eine branchenführende Leistung bei langen Probengradienten, die es Forschern ermöglicht, aufgrund ihrer unübertroffenen Spitzenkapazität im Vergleich zu anderen Nanoflow-Chromatographen eine umfassendere Abdeckung zu erzielen.

Studien zeigen, dass das Produkt mehr als 10.000 einzigartige Protein-IDs produzieren kann, also über als 25 Prozent mehr als die zweitstärkste kommerziell erhältliche Säule für Einzelarten-Proben[1].

Die Säulen von IonOpticks werden für eine breite Palette von Anwendungen im Bereich der biologischen und medizinischen Forschung verwendet, einschließlich Infektionkrankheiten, Arzneimittelforschung, Krebsbiologie und Alzheimer-Krankheit, was es Wissenschaftlern und Klinikern ermöglicht, mehr aus ihren Proben herauszuholen und eine Datenqualität und umfassende Proteomabdeckung in einem völlig neuen Maßstab zu erreichen.

IonOpticks hat Aurora Frontier entsprechend den Anforderungen von Kunden und Anbietern von Massenspektrometern entwickelt, die eine bessere Probentrennung wünschen, um das volle Potenzial von Massenspektrometern auszuschöpfen. Frontier ist Teil der Aurora-Serie von IonOpticks und folgt der Einführung seiner Produktbasis der Generation 3, die die leistungsstärksten und benutzerfreundlichsten UHPLC-Säulen auf dem Markt eingeführt hat.

Informationen zu IonOpticks

IonOpticks produziert hochleistungsfähige Nanoflow-Chromatografie-Lösungen für die globale Forschungsgemeinschaft.

Wir sind auf die Entwicklung und Herstellung von Säulen für analytische Anwendungen in der Flüssigchromatographie mit Massenspektrometrie (LC-MS) und hochwertiger Proteomik spezialisiert. Unsere umfassend reproduzierbaren Methoden bieten eine einzigartige Fähigkeit, die Empfindlichkeit von Massenspektrometrie-Probeanalysen zu erhöhen, und ermöglichen es somit Wissenschaftlern und Klinikern, mehr von ihren Proben zu lernen.

Unser Team besteht aus Experten für eine breite Palette von LC-MS-Plattform-Technologien. Sie werden von der Notwendigkeit angetrieben, die chromatographische Leistung zu verbessern, um eine Datenqualität und eine tiefe Proteomabdeckung in einem völlig neuen Maßstab zu erreichen.

