Jetzt auch in Deutschland - Markteintritt von AlchemLife™ in Deutschland

Mit mehr als 85 Jahren Expertise und weltweiter Erfahrung in der PhytoAdvance™-Technologie hat AlchemLife™ sich entschieden, seine selbst entwickelten pflanzenbasierten Nahrungsergänzungsmittel nun auch in Deutschland anzubieten

GENF, 25. Juni 2020 /PRNewswire/ -- „AlchemLife™ ist ein global agierendes Unternehmen für phytobasierte Nahrungsergänzungsmittel. Da die Eintrittsbedingungen in den deutschen Markt mit einem zu hohen monetären und verwaltungstechnischen Aufwand verbunden waren und wir den Markt bisher nicht kannten, waren wir bisher nicht in Deutschland vertreten." So Recai Özbir, Leiter Europa von AlchemLife™. Lange haben wir einen Partner gesucht, der über das nötige Wissen und die Erfahrung im Pharmamarkt verfügt und haben nun endlich diesen Partner gefunden. Für uns stehen langfristige Geschäftsbeziehungen und eine familiäre Zusammenarbeit auf Augenhöhe an erster Stelle, deshalb haben wir uns für diese Entscheidung Zeit gelassen."