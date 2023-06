Jetzt, wo das warme Wetter endlich vor der Tür steht, bringt Oppo Brothers 2 neue Eiscreme-Erlebnisse für den Sommer '23 auf den Markt!

WIEN, 13. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Oppo Brothers kreiert preisgekröntes Speiseeis mit bis zu 60 % weniger Kalorien und Zucker als herkömmliches Premium-Eis. Sie freuen sich, die Einführung von zwei brandneuen Produkten für den Sommer 2023 bekannt zu geben.

NEU: Oppo Brothers Salted Caramel Eiskugeln 12 x 14 ml

OPPO BROTHERS’ NEW SUMMER 2023 ICE CREAMS

Die Salted Caramel Eiskugeln von Oppo Brothers sind perfekte mundgerechte Leckerbissen aus gesalzenem Karamelleis mit einem weichen Karamellkern in der Mitte und einer dicken Schicht aus zarter belgischer Milchschokolade. Mit 22 Kalorien pro Kugel sind sie genau das Richtige, um den süßen Heißhunger zu stillen. Naschen Sie jederzeit nach Herzenslust, gönnen Sie sich eine Auszeit oder teilen Sie sie (aber nur mit Menschen, die Sie wirklich mögen).

NEU: Oppo Brothers Salted Caramel Biscuit Crunch Eiscreme-Sticks 3 x 80 ml

Oppo Brothers Salted Caramel Biscuit Crunch Sticks sind ein leckerer Snack, der speziell für Karamell-Fans entwickelt wurde. Hergestellt aus unserem kultigen gesalzenen Karamelleis und eingetaucht in eine reichhaltige belgische Milchschokolade, gespickt mit karamellisierten Biscoff-style-Keksstücken - und das alles bei 125 Kalorien pro Portion.

Ab sofort erhältlich und in Österreich in den InterSpar- und EuroSpar-Filialen vorrätig. Den Händler in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.oppobrothers.com/stockists

Die Oppo-Geschichte:

Seit 2014 haben es sich die Eiscreme-Unternehmer Charlie und Harry Thuillier (The Oppo Brothers) zur Aufgabe gemacht, Wohlfühl-Genuss zu kreieren, der besser für den Geschmack, die Gesundheit und den Planeten ist:

Geschmack - Oppo verwendet nur hochwertige, natürliche Zutaten sowie frische Milch und echte Sahne. Dieses Streben nach „dem Besten" macht sie zur einzigen kalorienarmen Marke, die mit dem Great Taste Award ausgezeichnet wurde. Tatsächlich übertrifft Oppo Brothers Eiscreme in unabhängigen Blindverkostungen oft die weltweit führenden Vollfett-/Zucker-Premiumbechermarken.

Gesundheit - alle Kreationen von Oppo liefern genussvolles Eis, aber mit bis zu 60 % weniger Kalorien und Zucker als herkömmliche Premiummarken.

Planet - Oppo hat sich schon immer ernsthaft mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Diese Tatsache wurde 2022 anerkannt, als Oppo Brothers als B-Corp-Organisation zertifiziert wurde, die Unternehmen als Impulsgeber für das Gute in der Welt einsetzt.

www.oppobrothers.com

Hochauflösende Bilder finden Sie hier: https://bit.ly/42nKl0x

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2096667/Oppo_Brothers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2083419/4049906/Oppo_Brothers_Logo.jpg

SOURCE Oppo Brothers Limited