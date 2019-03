JFD Group startet JFDBANK.com, um Dienstleistungen für Privatkunden und Institutionen unter einer Marke anzubieten

JFD Bank AG ist der neue Name der in Deutschland ansässigen Investmentbank, welche die JFD Group 2018 übernommen hatte. Das letzte Stadium der Transaktion wurde im März 2019 abgeschlossen, als die verbliebenen 20 % der Anteile den Besitzer wechselten. Als Folge dieses großen Meilensteins ist JFD Group Ltd nun der alleinige Eigentümer dieser von der BaFin regulierten Einrichtung, was es dem Unternehmen erlaubt, Dienstleistungen wie Designated Sponsoring, Institutional Sales Trading, Börsengänge, Transaktionsstrukturierung und mehr anzubieten. JFD Bank AG ist außerdem ein Capital Markets Partner der Börsen in Frankfurt, München, Düsseldorf und Wien.