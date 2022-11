JFD startet das Bewerbungsverfahren für die Les Margaret Awards 2023 - Eine Aktion zum Thema „Invest in Her"

PARIS, 9. November 2022 /PRNewswire/ -- JFD ruft Frauen aus Europa und Afrika, die sich gewagten technologischen Herausforderungen gestellt haben, um bahnbrechende Innovationen zur Veränderung der Welt hervorzubringen, zur Bewerbung für die Les Margaret Awards auf, die in 3 Kategorien vergeben werden: Entrepreneur, Intrapreneur und Junior.

Bewerbungen werden zwischen 9. November 2022 und 9. Januar 2023 entgegengenommen.

JFD Les Margaret Awards 2023 - Invest in Her

Die Preisverleihung unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der Französischen Republik wird am 17. April 2023 in Paris stattfinden.

Als Wachstumsbeschleuniger für Frauen in der Technik seit 2013 gibt JFD den Startschuss zur Bewerbung für die Les Margaret Awards 2023.

Auch dieses Jahr wird JFD Frauen aus Europa und Afrika für Ihre Kreativität, ihren Wagemut und ihren Innovationsgeist in 3 Preiskategorien auszeichnen: Entrepreneur, Intrapreneur und Junior - in denen jeweils eine europäische und eine afrikanische Gewinnerin gekürt werden.

JFD geht in seinem Engagement sogar noch einen Schritt weiter und hat beschlossen, den Gender Investment Gap, also die Lücke bei Investments in frauengeführten Unternehmen, im digitalen Bereich ganz oben auf seine Agenda zu schreiben.

„Invest in Her" - so lautet das Hauptthema des Programms 2022-2023, das weibliche Führungskräfte, Investor/innen, Unternehmer/innen, Unternehmensberater/innen und die Medien in den kommenden Monaten zur Förderung der Investitionen für Frauen im Technologiesektor zusammenbringen wird.

WER KANN SICH FÜR DIE LES MARGARET AWARDS BEWERBEN?

Die Les Margaret Awards richten sich an Bürgerinnen eines europäischen oder afrikanischen Landes, die Innovation in das Zentrum ihrer Tätigkeit stellen und ein digitales Projekt in verschiedensten Sektoren entwickelt haben, das eines oder mehrere gesellschaftliche und ökologische Probleme anspricht: eine bahnbrechende Innovation, die Arbeitsplätze und Mehrwert für unsere Volkswirtschaften schafft.

Die Kandidatinnen können sich in 3 Kategorien bewerben:

Entrepreneur : für Gründerinnen oder Mitbegründerinnen technischer Start-ups;

Intrapreneur : für Mitarbeiterinnen in Unternehmen, die in Absprache mit ihren Arbeitgebern ein innovatives Projekt entwickelt haben und weiterhin beschäftigt geblieben sind;

Junior: für Mädchen zwischen 7 und 18, die eine Idee, ein Konzept oder ein Startup-Projekt haben, die/das durch die Anwendung einer Technologie ein Problem (Gesundheit, Bildung, Umwelt, Mobilität ...) anspricht, oder mithilfe einer oder mehrerer Technologien einen Prototyp (Roboter, Spiel, App ...) entwickelt haben.

WELCHE PREISE GIBT ES FÜR DIE MARGARETS?

Die Margarets in den Kategorien Entrepreneur und Intrapreneur kommen in den Genuss des JFD Acceleration Programme: Medienpräsenz im Wert von 1 Million Euro für ein Jahr, Gelegenheiten für Vorträge bei großen internationalen Veranstaltungen, digitale Ausrüstung, Coaching-/Mentoring-Sessions mit Partnern von JFD und finanzielle Unterstützung.

Die Margaret Juniors erhalten eine maßgeschneiderte Unterstützung für die Entwicklung ihrer Projekte, digitale Ausrüstung und ein 1000 €-Stipendium. Außerdem bekommen sie ein Coaching/Mentoring von Partnern von JFD und eine starke Medienpräsenz.

„Mit ihrer Risikobereitschaft sind Unternehmerinnen das Herzstück von Wertschöpfung in unseren Gesellschaften. Bei JFD und über die Les Margaret Awards lassen wir diese Frauen hochleben, die die Unternehmen von morgen aufbauen, sie sind es, die die Welt verändern." Delphine Remy-Boutang, Gründerin & CEO JFD

« JFD hat mir die Möglichkeit gegeben, ein sehr technisches Gebiet sichtbar zu machen. Meine Vortragstätigkeit als Margaret hat zum Wachstum von Tehtris beigetragen. Nur 11% der Frauen arbeiten im Bereich Cybersicherheit, und Initiativen wie JFD und die Les Margaret Awards tragen dazu bei, inspirierende Karrieren ins Rampenlicht zu rücken und gewinnen hoffentlich mehr Frauen für meinen Sektor. » Eléna Poincet, Mitbegründerin Tehtris & Margaret Entrepreneur Europe 2022

Das Bewerbungsformular ist bis 9. Januar 2023 (23:59 GMT+2) auf joinjfd.com verfügbar.

Die Jury der Les Margaret Awards tritt am 9. Februar zusammen, um die Gewinnerinnen für 2023 zu küren. Die Margarets 2023 werden am 17. April 2023 in Paris beim Digital Women's Day „Invest in Her" bekanntgegeben.

Die Margarets 2022 finden Sie auf https://www.joinjfd.com/en/margaret-awards/

ÜBER JFD (Journée de la Femme Digitale, Digital Women's Day, Digitaler Frauentag)

2012 von Delphine Remy-Boutang gegründet, ist JFD der wichtigste internationale Wachstumsbeschleuniger für Frauen, die sich gewagten technologischen Herausforderungen gestellt haben und auf bahnbrechende Innovationen zur Veränderung der Welt setzen. JFD mobilisiert öffentliche und private und Medien-Akteure in Europa und Afrika. JFD hat 50.000 Menschen empfangen, 700 Vortragende begrüßt, 6.000 Talente geschult, 15 Millionen Menschen weltweit erreicht und das Wachstum von mehr als 500 technischen Start-ups in Europa und Afrika beschleunigt. Innerhalb von 10 Jahren ist JFD mehr als nur eine Veranstaltung geworden: les Margaret Awards, die Margaret Foundation, der JFD Club, die Affirmative Act Meetings, die „White Shirts"-Bewegung, das JFD-Manifest, jährliche Studien und das Buch „Elles changent le monde" (Frauen, die die Welt verändern). www.joinjfd.com

