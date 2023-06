JMGO bringt die N1-Serie auf den Markt: Triple Color Laser Gimbal Projectors für kinematografische Wunder an jedem Ort

Aufbauend auf dem Erfolg von Kickstarter bringt JMGO nun kinoreife Bilder und unvergleichliche Portabilität zu Zuschauern auf der ganzen Welt

SHENZHEN, China, 6. Juni 2023 /PRNewswire/-- JMGO, ein Pionier auf dem Gebiet der intelligenten Projektoren, verkündigt stolz die Markteinführung der N1-Serie, einer Kollektion von dreifarbigen Laser-Gimbal-Projektoren, auf Amazon US und seiner globalen Website.

From Left to Right: N1 Pro, N1 Ultra, N1

Die Projektoren der N1-Serie, bestehend aus den N1 Ultra, N1 Pro und N1 verfügen über die hochmoderne dreifarbige Lasermaschine von JMGO und verfügen über ein integriertes Gimbal-Design, das überall und jederzeit ein fesselndes Kinoerlebnis bietet. Mit einer Lichtleistung von 800 CVIA-Lumen1 ist der N1 ein tragbarer 1080P-Lifestyle-Projektor, der mühelos von Hand getragen werden kann. Der N1 Pro verbessert die Bildqualität durch seine höheren Helligkeit von 1.500 CVIA-Lumen und die native 1.080P-Auflösung. Als Vorzeigemodell projiziert der N1 Ultra ein brillantes 4K-Bild mit 2.200 CVIA-Lumen und hat durch eine unglaublich erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne bereits große Anerkennung und Unterstützung von Filmenthusiasten, renommierten Technologiepublikationen und sogar Filmemachern erhalten.

Cinema-grade Visuals Trusted by Oscar-winning Filmmakers

Nach dem triumphalen Abschluss des Crowdfunding-Projekts im Jahr April hat das "Performance Beast" die Hände früherer Unterstützer erreicht, von denen viele damit begonnen haben, ihre Erfahrungen aus erster Hand in den sozialen Medien zu teilen. Bemerkenswert ist, dass die mit der Akademie ausgezeichneten Filmemacher Adam Leipzig, Edd Lukas und Rachel Morrison das N1 Ultra sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz begeistert angenommen haben.

"Die Anerkennung, die wir von Filmenthusiasten, professionellen Produzenten und unabhängigen Rezensionen erhalten haben, bestätigt uns, dass wir mit der dreifarbige Lasertechnologie den richtigen Weg eingeschlagen haben", sagte Will Wang, Chief Product Office von JMGO. "Durch kontinuierliche Innovation in der optischen Technologie wollen wir die Projektorenindustrie anführen und transformieren".

Ein "Performance Beast Powered by Proprietary Laser Technology"

Das Herzstück der N1-Serie ist die hochmoderne MALC (Microstructure Adaptive Laser Control) Triple Color Laser Optics, eine revolutionäre optische Technologie, die von den JMGO-Ingenieuren zwei Jahre lang entwickelt und perfektioniert wurde. Die Lasertechnologie ist die fortschrittlichste und leistungsstärkste Projektionslichtquelle und hat sich in High-End-Kinos durchgesetzt. Laserbasierte Projektoren bieten eine unvergleichliche Helligkeit, Kontrast und Farbraumabdeckung, die LED-Modelle kaum erreichen können, und weisen im Vergleich zu lampenbasierten Projektoren eine bemerkenswerte Langlebigkeit auf. Die N1-Serie nutzt dreifarbige Laser, die feinste Laserlösung, die direkt drei verschiedene Laser - rot, grün und blau - emittiert, um eine breite Farbskala bei 110% BT.2020 mit höchster Genauigkeit (Delta E<1) zu erzeugen, ohne dass ein Phosphorrad oder Filter erforderlich sind. Die bemerkenswerte Leistung der MALC Laser Engine hat bei Trusted Reviews, Android Central, Gizmodo und mehr Anerkennung und Empfehlungen angesehener Kritiker gewonnen.

Die proprietäre optische Technologie von JMGO verbessert das Erlebnis der dreifarbigen Lasertechnologie weiter. In enger Zusammenarbeit mit Nichia hat JMGO die Modularized Laser Stacking Technology entwickelt, die eine um 10 bis 15% höhere optische Effizienz bietet, die Größe um 40% reduziert und die Produktionskosten um 30% senkt. Folglich ist es JMGO gelungen, die Laser-Engine in ein schlankes Gehäuse zu pressen und damit Dreifarben-Laserprojektoren, die oft mit Premium-Angeboten assoziiert werden, einem breiteren Benutzerkreis zugänglich zu machen.

JMGO führt auch die Dynamic Light Speckle Reducer Technology (LSR) ein, um die häufige Herausforderung von Laserbrillen mit dreifarbigen Laserprojektoren anzugehen. Dieses Modul nutzt die zufällige und häufige Vibration eines Diffusors, um der Interferenz zwischen den roten, grünen und blauen Strahlen entgegenzuwirken, die Lasersprenkel verursacht. Dadurch werden die störenden Elemente effektiv um über 96% reduziert.

Darüber hinaus verfügt die MALC-Laser-Engine über das Quad Layered Diffuser System, bei dem eine Diffusor-Linse mit 400 Miniaturunterteilungen eingesetzt wird, um eine Helligkeitsgleichmäßigkeit von über 95% zu erreichen, die den Branchendurchschnitt von 85% übertrifft.

Tragbarkeit und Einstellbarkeit der nächsten Stufe

Mit der N1-Serie können Benutzer das dreifarbige, lasergesteuerte Kinoerlebnis überallhin mitnehmen. Im Gegensatz zu den meisten auf dem Markt erhältlichen tragbaren Modellen, die oft zusätzliche Gegenstände wie Bücher benötigen, um den Projektionswinkel einzustellen, haben die Designer von JMGO das lasergestützte Kino auf geniale Weise in einen kardanisch gelagerten Ständer integriert. Dank dieser Innovation kann der Projektor horizontal und vertikal geschwenkt und gekippt werden, so dass der Benutzer seine Lieblingssendungen an der Decke genießen kann, indem er das Objektiv einfach nach oben richtet, ohne dass ein spezieller Ständer erforderlich ist.

Das Einrichten des Projektors ist ein Kinderspiel - Benutzer müssen das Objektiv nur auf die gewünschte Projektionsfläche richten, ähnlich wie bei einem Scheinwerfer. Während sich der Winkel ändert, läuft die Instant Gimbal-like Display Correction gleichzeitig, um ein scharfes und fokussiertes Bild zu gewährleisten. Ganz gleich, ob die Benutzer zu Hause entspannen, Gartenpartys veranstalten oder sich in die freie Natur wagen - die N1-Serie ist immer bereit, sie zu unterhalten.

Preise und Verfügbarkeit

Die N1 Ultra, N1 Pro und N1 sind auf Amazon USA und der globalen Website von JMGO zu Preisen von 2.299 USD, 1.699 USD und 999 USD erhältlich. Der N1-Serie wird auch auf Amazon Frankreich und Deutschland im Juli auf den Markt kommen.

Informationen zu JMGO

Seit 2011 widmet sich JMGO der Bereitstellung immersiver Großbildschirmerlebnisse in verschiedenen Formen der Portabilität und Vielseitigkeit. Durch die Integration von funktionellem Design und hochwertiger Unterhaltung strebt JMGO danach, ein branchenweit einzigartiges All-in-One Home-Entertainment-Ökosystem aufzubauen, das Endgerät + Inhalt + Plattform + Software für einen globalen Markt umfasst.

Notiz

CVIA Lumens ist der neueste Helligkeitsstandard der China Video Industry Association. Er spezifiziert die Messung der Helligkeit mit einer Farbtemperatur von 6.000K bis 18.000K und die Farbabweichung Duv sollte ±0,015 auf der Grundlage eines 9-Punkte-Tests des weißen Feldes nicht überschreiten.

