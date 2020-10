JustFab gibt globale Partnerschaft mit Kelly Rowland bekannt

Kelly Rowland und der Online-Anbieter entwerfen gemeinsam eine zeitlose Schuh- und Bekleidungskollektion für die Herbstsaison und veröffentlichen einen Werbespot, in der Rowland ihre neue Single CRAZY vorstellt.

LOS ANGELES, 15. Okt. 2020 /PRNewswire/ -- Am 15. Oktober 2020 bringt JustFab in Partnerschaft mit Kelly Rowland eine Schuh- und Bekleidungskollektion heraus. Die Kollektion präsentiert Rowlands liebste Herbst-Styles – passend für jeden Moment im Leben einer Frau. Rowland hat zeitlose Stile ausgewählt, die das weibliche Selbstvertrauen stärken und dafür sorgen, dass SIE sich großartig fühlt. Sie sagt, dass sie „Frauen trendsichere Styles anbieten möchte, in denen sie sich wohlfühlen und auf die sie nicht mehr verzichten wollen. Ebenso wie es Songs gibt, die man nicht missen möchte – ganz gleich wie alt diese sind –, so ist auch zeitloser Stil unvergänglich."

Die erste Kelly Rowland for JustFab-Kollektion erscheint am 15. Oktober und wird am 1. November und 1. Dezember mit neuen Styles erweitert. „Wir sind absolut begeistert, Kelly Rowland als globales Gesicht unserer Marke vorstellen zu dürfen", erklärt Daria Burke, CMO von JustFab. „Kelly ist Mode-Ikone, Sängerin, Songschreiberin, Schauspielerin, Mutter, Verfechterin der Frauenrechte und noch vieles mehr. Wir hätten uns keine außergewöhnlichere Frau wünschen können, um unsere Marke nach außen zu repräsentieren." JustFab feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum und hat sich für dieses neue Jahrzehnt dazu verpflichtet, das Angebot und Markenerlebnis zu verbessern. Die Marke widmet sich konsequent ihrer Mission, erschwingliche Mode anzubieten, die Selbstvertrauen schafft, und dafür zu sorgen, dass sich ihre Kunden gesehen, repräsentiert und gestärkt fühlen. „Keine andere Frau hätte dieses nächste Kapitel unserer Geschichte besser erzählen können, jetzt da wir mit neuer Stimme und visueller Handschrift in ein neues Jahrzehnt starten", fügt Burke hinzu. „Kelly ist die Verkörperung der modebewussten Freundin, mit der sich Frauen identifizieren können, und die wir uns für unsere Mitglieder gewünscht haben."

Die Kampagne Kelly Rowland for JustFab umfasst sowohl redaktionelle Bilder als auch einen Werbespot, in dem ihre neue Single CRAZY erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird. Der Spot zeigt Rowland zu Hause; ihre neue JustFab-Kollektion ist gerade angekommen und sie verbringt ihren Tag damit, alles anzuprobieren. Sie hat die neue Normalität angenommen und „hat Spaß an Stil, Musik und Leben." Sie lässt ihren neuen Song erklingen, lädt ihre Freunde über Zoom zu sich ein und zeigt ihre neuen Schuhe.

Neben dem Launch der Kollektion wird Rowland auch in der Oktober-Episode der kürzlich gestarteten Serie Leading With Style von JustFab zu sehen sein, die bemerkenswerten Frauen mit Einfluss auf Gesellschaft und Kultur gewidmet ist. Burke und Rowland führen darin ein aufschlussreiches Gespräch über das Schreiben und die Veröffentlichung neuer Songs im Jahr 2020, die Bedeutung schwesterlicher Verbundenheit, die Mode als Form weiblichen Protests und den berühmten gefühlsstarken Moment mit Beyonce in Black is King. Sobald Rowlands Kollektion präsentiert ist, wird auch das Interview auf den sozialen Kanälen von JustFab veröffentlicht werden.

Die Kelly Rowland for JustFab-Kollektion umfasst auch Plusgrößen und ausgewählte Modelle mit weiter Ausführung und breiter Wade. „Wenn ich das perfekte Paar Schuhe trage, habe ich das Gefühl, dass mir alle Türen offen stehen. Nichts kann mich aufhalten", verriet Rowland der Marke bei einem ihrer Design-Meetings. „Ich habe mich mit JustFab zusammengetan, damit Frauen in diesem Herbst überall selbstbewusst und selbstbestimmt auftreten können. Ich möchte, dass diese Kollektion Frauen das Gefühl gibt, dass sie durch nichts aufzuhalten sind."

JustFab ist eine Shopping-Plattform für Mitglieder, die stilvolle Frauen aus der ganzen Welt rund um das Thema Schuhe und Mode zusammenbringt. Mit einem Angebot, das Hunderte von Schuhen, Kleidungsstücken und Accessoires umfasst und auf Trends, eine breite Größenauswahl und außergewöhnliche Qualität setzt, inspiriert JustFab seine VIP-Mitglieder, ihre eigenen Vorstellungen in Sachen Mode in die Tat umzusetzen. Die in L.A. gegründete, ansässige und wirkende Marke hat eine wachsende globale Gemeinschaft von über 2,1 Millionen VIPs und hat bereits über 50 Millionen Paar Schuhe verkauft. JustFab ist Mitglied der Modemarken-Familie TechStyle Fashion Group, zu der auch Fabletics, Savage X Fenty, Shoedazzle und FabKids zählen.

