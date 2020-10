JustFab annonce un partenariat mondial avec Kelly Rowland

La première collection Kelly Rowland for JustFab est lancée le 15 octobre, avec des styles renouvelés les 1 novembre et 1 décembre. « Nous sommes ravis d'annoncer que Kelly Rowland représente notre marque dans le monde », a indiqué Daria Burke, directrice du marketing de JustFab. « Kelly est une icône de la mode, elle est chanteuse, compositrice, actrice, mère, elle défend les intérêts des femmes, et bien plus encore. Nous n'aurions pas pu demander qu'une femme plus incroyable représente la marque. » Cette année, JustFab a 10 ans et avec cette nouvelle décennie, la marque s'est engagée à améliorer l'expérience des produits et de la marque. Toute l'équipe est entièrement dévouée à sa mission : proposer une mode accessible qui inspire confiance en soi. Elle est également focalisée sur son objectif : faire en sorte que ses clients se sentent vus, représentés et investis. « Pour nous aider à raconter ce prochain chapitre de notre histoire, elle est la meilleure. Nous commençons une nouvelle décennie avec une voix et une signature visuelle nouvellement réinventées », a commenté Daria Burke. « Kelly symbolise l'amie élégante et agréable que nous voulons être pour nos membres ».

La campagne Kelly Rowland pour JustFab comporte à la fois des images éditoriales et une publicité, qui présente son nouveau single, CRAZY, au public pour la toute première fois. Kelly Rowland est filmée chez elle ; sa nouvelle collection JustFab vient d'arriver et elle passe la journée à tout essayer. Elle adopte avec enthousiasme la nouvelle normalité et « s'amuse avec le style, avec la musique, avec la vie ». Elle chante sa nouvelle chanson, invite ses amis à la rejoindre sur Zoom, et montre ses nouvelles chaussures.

Outre le lancement de sa collection, Kelly Rowland aura d'autres occupations : elle apparaîtra dans l'épisode d'octobre de Leading With Style de JustFab, une série lancée par la marque qui met en lumière les femmes qui changent la culture et que la marque admire. Daria Burke et Kelly Rowland prennent place pour une conversation instructive sur la sortie et l'écriture de nouveaux morceaux de musique en 2020, l'importance de la sororité, la mode comme armure, et ce tristement célèbre moment sentimental avec Beyonce dans Black is King. L'entretien sera diffusé sur les réseaux sociaux de JustFab lors du lancement de la collection de Rowland.

La collection Kelly Rowland pour JustFab comprend également des options grandes tailles et grandes largeurs/mollets larges pour certains styles. « Quand je porte la paire de chaussures parfaite, j'ai l'impression de pouvoir tout faire. Rien ne peut m'arrêter », a indiqué Kelly Rowland aux représentants de la marque lors de réunions de conception. « J'ai établi un partenariat avec JustFab pour m'assurer que les femmes partout dans le monde se sentent confiantes et sûres d'elles cet automne. Je veux que cette collection rende les femmes irrésistibles. »

