Kakaos Blockchain-Projekt ‚Klaytn' richtet erste Blockchain Application Competition ‚Klaytn Horizon' mit Preisgeld von 1 Mio. $ aus

Klaytn verwendet den Begriff ‚BApp' für Blockchain-basierte Anwendungen anstatt des gängigen Begriffs ‚DApp' (dezentralisierte Anwendung), da Dezentralisierung nur einer der vielen Vorteile für Nutzer ist, die sich durch die Kombination aus Blockchain-Technologie und Klaytn-Services ergeben. Selektions- und Preiskriterien für die BApps betrachten den potenziellen Nutzen, um praktische und anwenderfreundliche Blockchain-Services für die breite Masse bereitzustellen.

Teilnehmen können Einzelpersonen oder Teams ohne Beschränkung der Mitgliederzahl. BApps können auch industriespezifisch sein, beispielsweise Unterhaltung, Healthcare, Finanzen, Handel, Bezahlsysteme, Lifestyle oder Technologie. Das Preisgeld von 1.000.000 USD wird an insgesamt 15 Teams in 4 verschiedenen Kategorien in Klaytn-Token ausbezahlt (KLAY). Kategorie 1 (die ersten fünf Teams) erhält jeweils 100.000 $, in Kategorie 2 (die zweiten fünf Teams) und Kategorie 3 (die dritten fünf Teams) werden jeweils 50.000 $ bzw. 30.000 $ ausbezahlt. Die Sieger werden Ende September bekanntgegeben. Geplant sind auch KLAY Airdrop Events, um Entwickler zur Teilnahme anzuregen.

Jason Han, CEO von Ground X (verantwortlich für Entwicklung und Betrieb der Klaytn-Plattform), sagte: „Unser Klaytn Horizon ist so ausgelegt, dass wir unser Ökosystem erweitern und tolle Blockchain-Dienstleister für eine potenzielle Partnerschaft finden können. Wir hoffen auf reges Interesse bei Entwicklern, um gemeinsam mit Klaytn der Blockchain auf breiter Front zum Durchbruch zu verhelfen."

Das ‚Klaytn Build Program' startet am 30. Mai und lädt Entwickler ein, Entwicklungs-Tools zur Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit der Klaytn-Plattform hervorzubringen. Die offizielle Mitteilung finden Sie auf Klaytns Medium-Seite. Klaytn plant für die Zukunft weitere Programme, um Entwickler für die Mitarbeit an der Plattform zu gewinnen.

[Informationen zu Klaytn]

Klaytn ist eine öffentliche Blockchain-Plattform von Kakao, Südkoreas führende Mobilplattform. Durch einen Blockchain-Service für die breite Masse will Klaytn den Wert und Nutzen der Blockchain-Technologie unter Beweis stellen und bietet dazu eine intuitive Entwicklungsumgebung und ein angenehmes Benutzererlebnis. Klaytn will seine Plattform kontinuierlich weiterentwickeln, damit Millionen Nutzer von Blockchain-Services profitieren können.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://klaytn.com

https://medium.com/klaytn

https://twitter.com/klaytn_official

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/892319/Klaytn_Horizon_Competition.jpg

SOURCE Klaytn