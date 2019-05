Klaytn, le projet de chaîne de blocs de Kakao, organise son premier concours d'applications de chaîne de blocs, baptisé Klaytn Horizon et doté d'une cagnotte d'un million d'USD

Klaytn entend par BApp les applications reposant sur une chaîne de blocs, contrairement à la DApp (application décentralisée) qui se généralise auprès des utilisateurs, étant donné que la décentralisation n'est qu'un élément parmi tant d'autres dans la technologie de chaîne de blocs et dans les services fournis par Klaytn. Aussi, les juges choisiront et récompenseront les BApp qui peuvent potentiellement fournir un service pratique de chaîne de blocs assurant une expérience de chaîne de blocs de valeur, utile et conviviale à des millions de personnes.

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire au concours à titre individuel ou en équipe, sans limitation du nombre de participants. Les BApps peuvent également se concentrer sur un secteur, du contenu au divertissement, en passant par les soins de santé, la finance, le commerce, le paiement, la mode, la technologie, etc. La cagnotte, dotée d'un million d'USD, sera attribuée sous forme de KLAY, les tokens Klaytn. Quinze équipes au total, dans quatre catégories différentes, seront sélectionnées. Les cinq premières équipes recevront 100 000 USD chacune, les cinq suivantes, 50 000 USD et les cinq autres, 30 000 USD. Les lauréats seront annoncés fin septembre. Des activités de largage (airdrop) seront organisées pour encourager la participation des développeurs.

Jason Han, le PDG de Ground X, le responsable du développement et de l'exploitation de la plateforme Klaytn, a déclaré : « Klaytn Horizon est conçue pour étendre notre écosystème et découvrir d'excellents prestataires de services de chaîne de blocs et pourquoi pas, envisager un partenariat », ajoutant que : « Nous espérons voir de nombreux développeurs se joindre aux efforts de Klaytn en vue de généraliser l'adoption des services de chaîne de blocs. »

En outre, Klaytn Build Program, dont le lancement est prévu le 30 mai, invite les développeurs à créer des outils de développement améliorant la convivialité de la plateforme Klaytn. Vous trouverez le communiqué officiel sur la page média de Klaytn. Klaytn prévoit de lancer un plus grand nombre de programmes invitant les développeurs à contribuer à la plateforme.

[À propos de Klaytn]

Klaytn est une plateforme publique de chaîne de blocs issue de la principale plateforme mobile sud-coréenne, Kakao. Se consacrant à valider la valeur et l'utilité de la technologie de la chaîne de blocs en fournissant un service de chaîne de blocs pour le grand public, Klaytn offre un environnement de développement intuitif et une expérience utilisateur conviviale. Klaytn a pour but de continuer de faire progresser la plateforme, afin d'offrir des services de chaîne de blocs à des millions d'utilisateurs.

