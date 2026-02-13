KI-gestütztes Scannen von Dokumenten: CamScanner führt Deep Image Intelligence für zuverlässige Erkennung in komplexen realen Szenarien ein

NEW YORK, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- CamScanner, dem 300 Millionen Nutzer vertrauen, hat kürzlich die Einführung des AI Image Detector angekündigt, der einen bedeutenden Fortschritt in der Deep Image Intelligence für sichere, digitale und compliance-orientierte Arbeitsabläufe darstellt. Er identifiziert KI-generierte Inhalte und veränderte Bilder und dient als integrierte Vertrauensschicht innerhalb der Scan-Pipeline der Plattform. Durch die Integration von Technologien zur Authentizitätsprüfung erweitert CamScanner das Scannen von Dokumenten über Büroumgebungen hinaus auf reale Bedingungen und gewährleistet Klarheit und Vertrauenswürdigkeit bei ungleichmäßiger Beleuchtung, Blendung, Schatten oder im Freien.

The CamScanner AI Image Detector scans digital documents for traces of synthetic content to provide a reliable layer of verification for business and legal documentation.

Entwickelt für die Komplexität der realen Welt

Dokumente aus der realen Welt werden selten unter idealen Bedingungen erfasst. CamScanner konzentriert sich auf Bildstruktur, Layout und Beleuchtung und führt eine fortschrittliche Kantenerkennung und automatische Zuschneidefunktion ein, die Dokumentgrenzen vor komplexen Hintergründen genau identifiziert. Diese tiefgreifende Bildintelligenz korrigiert Verzerrungen, entfernt Schatten und Blendeffekte und verbessert die Lesbarkeit, während die Dokumentstruktur und -bedeutung erhalten bleiben. Die hochpräzise OCR-Engine gewährleistet eine zuverlässige Textextraktion, selbst wenn offizielle Stempel oder Markierungen überlagert sind, und ermöglicht so nahtlose Arbeitsabläufe wie Fotokopieren und sofortige Übersetzung.

Vom Bildverständnis zum Vertrauen

Mit jahrelanger Erfahrung in der dokumentenorientierten Bildverarbeitung hat CamScanner eine solide Grundlage für das Verständnis der Dokumentenstruktur und -textur auf granularer Ebene geschaffen. Diese Fähigkeit ermöglicht es der Plattform, subtile Anomalien zu erkennen, die auf eine Manipulation durch KI hindeuten. Die Erkennung von KI-generierten und KI-bearbeiteten Bildern ist daher eine natürliche Erweiterung der Kerntechnologie von CamScanner.

Die Erkennungsfunktion identifiziert KI-generierte Bilder und KI-bearbeitete reale Bilder, indem sie Generierungsartefakte und semantische Inkonsistenzen erfasst, die für das menschliche Auge unsichtbar sind. Die für Workflows mit hohem Durchsatz entwickelte Funktion bietet eine starke Erkennungsleistung mit einer geringen Falsch-Positiv-Rate und unterstützt vertrauensempfindliche Entscheidungen in großem Maßstab.

Unterstützung für hochwertige und risikoreiche Szenarien

CamScanner wendet seine Deep Image Intelligence in Büro-, Bildungs- und Outdoor-Szenarien an, in denen Authentizität von entscheidender Bedeutung ist. Über die Digitalisierung von Verträgen und Vorlesungsunterlagen hinaus hilft die KI-Erkennung dabei, Betrug in Arbeitsabläufen wie Finanzrückerstattungen, Compliance-Prüfungen und Identitätsüberprüfungen zu verhindern. Durch die Identifizierung von KI-veränderten Belegen und gefälschten Ausweisen in Echtzeit gewährleistet CamScanner die Zuverlässigkeit von Dokumenten in unkontrollierten Umgebungen.

Verbesserung der Klarheit bei gleichzeitiger Wahrung der Authentizität

Durch die Integration intelligenter Verbesserungen mit Authentizitätserkennung liefert CamScanner klare, vertrauenswürdige Dokumente, die den globalen Standards für digitales Vertrauen entsprechen, und bekräftigt damit sein Engagement für verantwortungsvolle Technologie in einer KI-gesteuerten Welt.

