Konferenz zur weiteren Förderung der Entwicklung der zu Shanghai gehörenden Insel Changxing

SHANGHAI, 24 September 2020 /PRNewswire/ -- Zwölf große Industrieprojekte mit einem Investitionsvolumen von insgesamt fast 10 Milliarden Yuan (1,48 Milliarden US-Dollar) wurden auf einer Konferenz zur Förderung der industriellen Wirtschaft auf der zu Shanghai gehörenden Insel Changxing unterzeichnet, die am Sonntag in der Stadt stattfand.

Auf der Konferenz, die unter dem Motto „neue intelligente Fertigung, neue treibende Kraft und Neuanfang" stand, wurde auch eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung der industriellen Wirtschaft in Changxing vorgestellt.

Wu Qing, Vizebürgermeister von Shanghai und Leiter des Verwaltungsausschusses der Insel Changxing, äußerte sich auf der Konferenz, die vom Verwaltungsausschuss für die Entwicklung und den Bau der Insel Changxing sowie der Bezirksregierung von Chongming, zu der Changxing gehört, abgehalten wurde.

Chen Mingbo, stellvertretender Generalsekretär der Stadtregierung, und Li Zheng, Parteichef des Bezirks Chongming, enthüllten auf der Konferenz das Namensschild des Shanghai Changxing Förderungsbüro für Industrieinvestitionen. Wu Jincheng, Direktor der Städtischen Kommission für Wirtschaft und Informatisierung in Shanghai, und Miao Jing, Distrikt-Gouverneur von Chongming, enthüllten das Namensschild des Östlichen Zentrums des Verwaltungsdienstleistungszentrums des Bezirks Chongming.

Der Industriepark Changxing unterzeichnete die zwölf Großprojekte mit Institutionen wie der Shanghai Jiao Tong Universität und China United Investment Holding Co., Ltd. in den Bereichen Schiffsausrüstung, intelligente Fertigung, neue Materialien, Energieeinsparung und Umweltschutz, integrierte Schaltkreise, Biomedizin und Finanzdienstleistungen.

Der Park verfügt über 10 wichtige Industrieprojekte im Gesamtwert von rund 12 Milliarden Yuan, die sich derzeit im Bau befinden. Die Bezirksregierung glaubte, dass solche neuen Impulse die Entwicklung des Gebiets zu einem neuen Höhepunkt führen werden.

Ebenfalls auf der Konferenz unterzeichnete das Entwicklungsbüro der Insel Changxing Rahmenvereinbarungen über die Zusammenarbeit mit dem Shanghai Investment Promotion Center der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung und der Shanghaier Niederlassung von Huawei. Die Niederlassung, die Bezirksregierung von Chongming und die Zweigstelle der Export-Import-Bank von China in Shanghai unterzeichneten eine dreiseitige strategische Rahmenvereinbarung zur Zusammenarbeit.

Li sagte, dass man auf der Welle der Chancen des Wandels der Managementsysteme für die Entwicklung und den Bau der Insel Changxing und der Aufnahme der Insel in das U-Bahn-Netz der Stadt reite und erwartet, dass die Insel in den kommenden Jahren eine neue Runde von großen Fortschritten und Verbesserungen von hoher Qualität durchlaufen wird.

Er sagte, dass die Bezirksbehörde durch das Festhalten an ökologischen Prioritäten und grüner Entwicklung bestrebt sei, Changxing zu einem Träger von Shanghais Namenskarte für die verarbeitende Industrie, zu einem führenden Anbieter von Innovationen in der Schiffsausrüstung, zu einem Wachstumspol für die Integration von Industrie und Stadt und zu einem Gebiet mit eigenen Merkmalen, Funktionen, internationaler Wettbewerbsfähigkeit und Markteinfluss zu machen.

Miao veröffentlichte eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung der Industriewirtschaft in Changxing. Chen Bo, stellvertretender Direktor des Entwicklungsbüros der Insel Changxing, sprach über die Entwicklungs- und Bausituation der Insel. Yu Cong, Vorsitzender des Shanghai Changxing Marine Equipment Industrial Park, stellte Situationen über den Industriepark vor.

Huang Wenfei, Generaldirektor der Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd.; Chen Jianliang, Vorsitzender der Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd.; Lin Zhongqin, Akademikerin der Chinesischen Akademie für Ingenieurwesen und Präsidentin der Shanghai Jiao Tong Universität und Lin Baojun, Chefkonstrukteur des Satelliten Beidou-3, hielten bei der Konferenz Hauptvorträge.

Mit einer Fläche von 162 Quadratkilometern liegt die zu Shanghai gehörende Insel Changxing an der Mündung des Yangtses. Die Insel fungiert als Reservoir für die Schiffsausrüstung der Welt, als ökologische Wasserquelle Shanghais und als Ziel für Besichtigungen. Sie ist bekannt als nationale Musterbasis für neue Industrien und als Demonstrationszone für die Entwicklung der Meereswirtschaft auf nationaler Ebene.

Dank des Yangtse-Tunnels und der Brücke über den Fluss ist die Insel Changxing eine wichtige Verbindung zwischen der Stadt Shanghai und den Stadtclustern nördlich des Jangtse und ein wichtiges Tor für die integrierte Entwicklung der Region des Yangtse-Deltas.

Die Insel Changxing ist nur 25 km vom Finanzgebiet Lujiazui entfernt, und die U-Bahn-Linie vom Stadtzentrum zur Insel Chongming, die durch Changxing führen wird, wird die Insel zu einem Teil des Stadtlebens in Shanghai machen, der innerhalb von 30 Minuten leicht erreichbar ist.

Die Insel verfügt über seltene Tiefseeküsten, die an der tiefsten Stelle bis zu 22 Meter erreichen, und hat einen besonderen Vorteil bei der industriellen Entwicklung von Schiffsausrüstung. Der Qingcaosha-Stausee im nördlichen Teil der Insel ist eine Hauptquelle für die Versorgung Shanghais mit Trinkwasser.

Vor dem Hintergrund der Entwicklung der Gemeinde, der Region des Yangtse-Deltas und des Yangtse-Wirtschaftsgürtels hat die Insel in den letzten Jahren führende Unternehmen der High-End-Produktion und der technologischen Innovation angezogen, wie die Jiangnan-Werft, Hudong-Zhonghua Shipbuilding, Shanghai Zhenhua Port Machinery (Group) Co., Ltd. und China Cosco Shipping Corporation Ltd.

Die Inselverwaltung teilte mit, dass nach der Änderung der Managementsysteme für die Entwicklung und den Bau der Insel Changxing Anfang dieses Jahres das Entwicklungsbüro der Insel auf die Insel verlegt wurde. In der Zwischenzeit wurden auf der Insel die Zweigstelle der Distrikt-Umweltbehörde Changxing, das Shanghai Changxing Förderungsbüro für Industrieinvestitionen und das Östliche Zentrum des Verwaltungsdienstleistungszentrums des Bezirks Chongmin eingerichtet, um die lokalen Steuerungskapazitäten weiter zu stärken und das umfassende Geschäftsumfeld zu optimieren und so eine neue Runde der Entwicklung und des Baus der Insel Changxing zu fördern.

Die Bezirksregierung unterstrich drei Fronten für die Entwicklung von Changxing für die nächste Phase: eine neue intelligente Fertigung, die eine neue Triebkraft darstellt und bahnbrechend für den Beginn einer neuen Reise ist.

Die lokalen Industrien sollten sich auf die digitalisierte, intelligente und umweltfreundliche Entwicklung von Schiffsausrüstung und Schiffswirtschaft konzentrieren, um in die industrielle Kette der weltweiten Schiffsausrüstung integriert zu werden. Sie sollen nach mehr Gelegenheiten für internationale Zusammenarbeit suchen und ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken, sagte die Bezirksregierung.

Neue Technologien, darunter künstliche Intelligenz, industrielles Internet und neue Materialien, sollen stärker genutzt werden, um die lokalen Industrieunternehmen zu motivieren und möglicherweise disziplinübergreifende Kombinationen zu schaffen, um die Modernisierung des modernen Industriesystems voranzutreiben und so die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Insel Changxing zu beleben.

Dienstleistungspakete für die Entwicklung von Unternehmen und die Anziehung von Talenten sollten bei dieser für die Entwicklung der Insel äußerst wichtigen Gelegenheit in Betracht gezogen werden. Ein Geschäftsumfeld von Weltklasse, innovative Industrieparks mit ihren eigenen Charakteristika und Talent für Innovation und Unternehmertum werden nach Angaben der Bezirksbehörde dazu beitragen, eine Reihe von branchenführenden Unternehmen mit Hochtechnologien aufzubauen.

An der Unterzeichnungszeremonie nahmen Regierungsvertreter der Stadtbehörden, Führungskräfte staatlicher Unternehmen mit Sitz in Chongming sowie Vertreter lokaler Städte, Industrieparks, Unternehmen und Industrieverbände teil.

SOURCE The Government of Chongming District