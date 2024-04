KÜNSTLICHE INTELLIGENZ, NACHHALTIGKEIT, MOBILITÄT: DIE BESTEN DER TECHNIK TREFFEN SICH AUF DER VIVATECH IM MAI 2024

PARIS, 5. April 2024 /PRNewswire/ -- Die achte jährliche Ausgabe von VivaTech, Europas größter Veranstaltung für Start-ups und Technologie, findet vom 22. bis 25. Mai in Paris an der Expo Porte de Versailles statt.

MEHR INTERNATIONALITÄT, MEHR GESCHÄFT, MEHR POSITIVE AUSWIRKUNGEN

Als führende Unternehmensplattform wird VivaTech über 2.500 Start-ups und 2.000 internationale Investoren begrüßen. 350 Unternehmen und Organisationen aus 25 dynamischen Sektoren, darunter Automobil, Gesundheitswesen und Finanzen, werden anwesend sein. Ein neues Programm wird darauf abzielen, Wachstum und Innovation unter den wirtschaftlichen Entscheidungsträgern zu fördern. Die Veranstaltung widmet 10 % ihrer Fläche dem Thema Responsible Tech und stellt die Impact Bridge vor, einen Raum, der Start-ups, Innovationen und Verbände mit einem Responsible-Tech-Ansatz zusammenbringt.

DREI GROSSE THEMATISCHE SCHWERPUNKTE, UM DIE VERSCHIEDENEN TECHNOLOGISCHEN HERAUSFORDERUNGEN ZU BEWÄLTIGEN

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

KI, die sich von einer innovativen Technologie zu einem unverzichtbaren Werkzeug entwickelt, zieht 88 % der Führungskräfte an, die zwischen jetzt und 2024 investieren wollen. In diesem Jahr wird die VivaTech diese Technologie in den Mittelpunkt stellen: 37 % der Partner bieten KI-Lösungen an, und es wird die KI-Meile vorgestellt, ein Bereich, der den Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz gewidmet ist. VivaTech wird Innovationen aus 25 Wirtschaftsbereichen vorstellen und Diskussionen über die gesellschaftlichen Herausforderungen der KI mit renommierten Referenten veranstalten.

NACHHALTIGE TECHNOLOGIE

Laut dem VivaTech-Barometer erkennen die Führungskräfte der Wirtschaft die Bedeutung der nachhaltigen Technologie an. 93 % von ihnen sind von ihrer entscheidenden Rolle bei der Bewältigung künftiger Herausforderungen überzeugt. Die Investitionen in diesem Sektor nehmen zu, wobei eine Verdopplung bis 2027 prognostiziert wird, um Innovationen angesichts des Klimawandels zu fördern. Dies wird durch den Erfolg von Start-ups im Bereich der nachhaltigen Technologien veranschaulicht, die bis 2023 ein Rekordvolumen von 51 Milliarden Dollar aufbringen werden.

MOBILITÄT

In diesem Jahr konzentriert sich die VivaTech auch auf die Mobilität, einen Sektor an der Schnittstelle von KI und nachhaltiger Technologie, mit wichtigen Kooperationen, Enthüllungen über Elektroautos, umweltfreundliche Frachttransportlösungen, Innovationen im Bereich der Luftmobilität und futuristischen Flughafenvisionen.

