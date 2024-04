KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE, DUURZAAMHEID, MOBILITEIT: DE BESTEN IN TECHNOLOGIE ONTMOETEN ELKAAR OP VIVATECH IN MEI 2024

PARIJS, 4 april 2024 /PRNewswire/ -- De achtste jaarlijkse editie van VivaTech, Europa's grootste evenement gewijd aan startups en technologie, vindt plaats van 22 tot 25 mei in Parijs in Expo Porte de Versailles.

MEER INTERNATIONAAL, MEER BUSINESS, MEER POSITIEVE IMPACT

VivaTech is het toonaangevende platform voor bedrijven dat meer dan 2.500 startups en 2.000 internationale investeerders verwelkomt. Aanwezig zijn 350 bedrijven en organisaties uit 25 dynamische sectoren, waaronder automotive, gezondheidszorg en financiën. Het doel is om groei en innovatie te stimuleren bij economische besluitvormers met een nieuw programma. Het evenement wijdt 10% van zijn ruimte aan verantwoorde technologie en introduceert de Impact Bridge. Deze ruimte brengt startups, innovaties en verenigingen samen met een verantwoorde technologische benadering.

DRIE GROTE THEMA'S OM DE VERSCHILLENDE TECHNOLOGISCHE UITDAGINGEN AAN TE PAKKEN

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

AI heeft zich ontwikkeld van innovatieve technologie tot onmisbaar hulpmiddel en trekt 88% van de executives aan die tussen nu en 2024 willen investeren. VivaTech stelt dit jaar deze technologie centraal, met 37% van de partners die AI-oplossingen aanbieden. Ook wordt de AI Mile gepresenteerd, een ruimte gewijd aan innovaties met behulp van kunstmatige intelligentie. VivaTech toont innovaties in 25 economische sectoren en organiseert discussies over de maatschappelijke uitdagingen van AI met gerenommeerde sprekers.

DUURZAME TECHNOLOGIE

Volgens de VivaTech barometer erkennen bedrijfsleiders het belang van duurzame technologie: 93% van hen is overtuigd van de cruciale rol die technologie speelt om de uitdagingen van de toekomst op te lossen. Investeringen in deze sector laten een stijging zien. Naar verwachting verdubbelen de cijfers tegen 2027 om innovatie te stimuleren, met een focus op klimaatverandering. Dit wordt geïllustreerd door het succes van Duurzame tech-startups, die in 2023 een recordbedrag van 51 miljard dollar hebben binnengehaald.

MOBILITEIT

Dit jaar richt VivaTech zich ook op mobiliteit, een sector op het kruispunt van AI en duurzame technologie, met belangrijke samenwerkingen, onthullingen over elektrische auto's, oplossingen voor groen vrachtvervoer, innovaties op het gebied van luchtmobiliteit en futuristische visies op luchthavens.

