Lakeside Software stellt KI-gestütztes Intelligence-Paket vor

Neue Intelligence-Tools verändern die Unternehmens-IT

BOSTON, 18. März 2024 Lakeside Software kündigt das SysTrack Intelligence Package an, um teure, disruptive IT-Herausforderungen zu adressieren. Als Antwort auf diese Herausforderungen nutzt Lakeside seine beispiellose IT-Datenerfassung und proaktiven IT-Fähigkeiten, um eine eingebettete KI-Engine in seinem neuen SysTrack Intelligence Package zu entwickeln.

"Wir bei Lakeside Software verstehen die entscheidende Rolle, die KI bei der Transformation der IT und der Bewältigung der komplexen Herausforderungen spielt, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind", sagt Dave Keil, CEO von Lakeside. "Unsere Kunden möchten den KI-Hype durchdringen und einen echten Nutzen daraus ziehen. Unser SysTrack Intelligence Package tut genau das mit einer speziell entwickelten KI, um proaktiv IT-Probleme zu erkennen und deren Ausbreitung zu verhindern, was unseren Kunden letztendlich wertvolle Zeit, Ressourcen und Geld spart."

Lakeside ist Marktführer im Bereich Daten und proaktive IT. Dank einer patentierten Datenerfassung und -speicherung kann die SysTrack-Plattform weitaus mehr Endpunkt- und Telemetriedaten sammeln, organisieren und analysieren, als jeder andere Anbieter. Mit der Veröffentlichung des SysTrack Intelligence Package war es noch nie so einfach, relevante Erkenntnisse aus diesen Daten zu gewinnen.

Das SysTrack Intelligence Package" bietet Unternehmen proaktive und vorausschauende Funktionen. Die firmeneigene KI-Engine identifiziert nicht nur Probleme, bevor eine Flut von Helpdesk-Tickets auftritt, sondern erkennt auch die Vorläufer, um Probleme vorherzusagen, bevor sie auftreten. Die Kunden profitieren von weniger Tickets, weniger Störungen, einer kürzeren durchschnittlichen Zeit bis zur Problemlösung und geringeren Produktivitätsverlusten.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Die Zukunft vorhersagen, bevor sie passiert: Lakeside sammelt alle 15 Sekunden 10.000 Datenpunkte und wendet nun fortschrittliche KI-Algorithmen auf diese Daten an, um zu erkennen, was bei jedem System normal oder unregelmäßig ist. Mit der KI-gestützten Erkennung von Anomalien können Kunden die Ursache von Problemen erkennen, bevor die Auswirkungen voll zum Tragen kommen.

Eine Antwort auf eine Anfrage erhalten: Anstelle der herkömmlichen manuellen Fehlersuche ermöglicht Lakeside jedem Mitglied eines IT-Teams, Echtzeit- und historische Endpunktdaten mit einer einfachen Frage zu durchsuchen und leicht verständliche Ergebnisse zu erhalten. Darüber hinaus können Unternehmen bei kritischen Problemen mit „natural language" Abfragen schnell und einfach Echtzeit-Entscheidungen für ihre Endpunkten abrufen und umsetzen.

Die richtigen Dinge schneller beheben: Unternehmen können jetzt auf generative KI und SysTrack-Daten zugreifen, zusammen mit einem virtuellen Assistenten, der dem Helpdesk den ganzen Tag über zur Seite steht. Er identifiziert Herausforderungen und gibt dann spezifische Hilfestellung bei der Bewältigung dieser Herausforderungen.

"Mit der Lakeside SysTrack-Plattform können Unternehmen große Mengen an relevanten Daten von ihren Endpunkten, virtuellen Desktops und virtuellen Anwendungen sammeln, die der IT-Abteilung einen vollständigen Überblick über die Endpunktleistung und den IT-Zustand am gesamten digitalen Arbeitsplatz geben", so Gabe Knuth, Senior Analyst bei der Enterprise Strategy Group, in einem aktuellen Whitepaper. "Diese Daten können als Grundlage für eine KI dienen, die auf IT-Daten trainiert wurde und letztendlich in einem Modell resultiert, welches nicht nur „IT-aware" ist, sondern auch auf die spezifischen Nutzungsmuster und Bedürfnisse eines individuellen Kunden abgestimmt ist."

Weitere Informationen über das SysTrack Intelligence Package finden Sie unter AIThatSpeaksIT.com.

Über Lakeside

Mit Lakeside SysTrack erhalten Unternehmen mit großen, komplexen IT-Umgebungen einen real-time Überblick über ihre gesamte digitale Infrastruktur. Sie können daher mit weniger Aufwand mehr erreichen. Zu lange haben sich IT-Teams mangels intelligenter real-time Monitoring Lösungen schwer damit getan, zu erkennen, was in ihrer digitalen Umgebung vor sich geht, bzw. wo sich kostspielige Ineffizienzen, unbefriedigende Anwendererlebnisse und ungelöste Probleme verbergen. Mit Lakeside können Sie IT-Entscheidern die Transparenz verschaffen, die den Blick auf die versteckten Probleme, die intelligentesten Lösungen und die größten Einsparungen freigibt. Aus diesem Grund verlassen sich weltweit führende Unternehmen auf Lakeside. Lakeside Kunden erzielen einen durchschnittlichen ROI von mehr als 250 %. Erfahren Sie mehr unter https://www.lakesidesoftware.com/de/

