Leckere Komplettmenüs für die ganze Woche

„Verzehrfertige Komplettmenüs aus der praktischen Dose: Mit unserem hochwertigen Angebot an schmackhaften Fertiggerichten kann man jetzt ohne notwendige Einkäufe außer Haus seinen Speiseplan für die ganze Woche abwechslungsreich gestalten", so Ralph Hensel, Europamanager CONVAR. „Das ist gerade auch für ältere Mitmenschen und COVID-19-Risikogruppen während der aktuellen Corona-Pandemie von großem Vorteil, wenn etwa Nachbarschaftshilfe nicht stattfinden kann oder vielleicht gar nicht erwünscht ist. Auch entsprechende Bestellungen für sie durch Angehörige sind natürlich jederzeit denkbar."

Die Feinkonserven von CONSERVA werden ausnahmslos in einer modernen, handwerklich geführten Küche in der Westpfalz zubereitet, portioniert und in Dosen frischeversiegelt.

Über CONVAR Foods und conserva.de

CONVAR Foods gehört neben Datenrettung, Reparatur-Services, Versand/Fulfilment für Technologiekunden sowie Entwicklung und Vertrieb innovativer Produkte aus dem Umfeld von Consumer Electronics (FURNICS) zu den zentralen CONVAR-Geschäftsbereichen. Als Business-Unit von CONVAR Europe Ltd. aus Rochester/UK betreibt CONVAR Foods mehrere E-Shops, darunter conserva.de, dosenburger.de, dosenbistro.de, Kheese, Getreide-Speicher, schwarzbrot.com und EF Emergency Food.

Der mehrsprachige Webshop conserva.de bietet ein breites Spektrum an Lebensmitteln zur Langzeitlagerung als Krisenvorrat für den Einsatz in katastrophenreichen Zeiten oder einfach als Proviant auf Reisen. Das Angebot umfasst zum Beispiel Dosenbrot, Dosenbutter, Dosen­kuchen und sogar Dosenkäse. Ebenfalls erhältlich sind Aluminium-Verbund-Beutel sowie Sauer­stoff-Absorber als Hilfsmittel zur Konservierung von Grundnahrungsmitteln wie etwa Getreide, Hülsenfrüchten, Nudeln oder Zucker, aber auch als Hilfsmittel zur sicheren Lagerung beispiels­weise von Kleidungsstücken, Schuhen oder wichtigen Dokumenten. Ein flexibles Konzept zur Verköstigung von Personal und Besuchern bietet zudem die DosenBistro-Kantine.

