Lefebvre Sarrut führt generative KI für die Suche nach Rechtsinformationen in Europa ein - eine Premiere in dieser Branche

PARIS, 28. März 2023 /PRNewswire/ -- Lefebvre Sarrut, der europäische Marktführer für juristisches, steuerliches und regulatorisches Wissen, hat generative künstliche Intelligenz in seine Suchlösungen für juristische Informationen in Spanien integriert. Indem Lefebvre Sarrut sicherstellt, dass seine Algorithmen nur geprüfte Inhalte verwenden, ist es das erste europäische Unternehmen für juristisches Wissen, das Juristen, die nach Informationen suchen, zuverlässige und vollständige KI-generierte Antworten bietet.

In letzter Zeit ist die generative KI-Technologie dank Lösungen wie ChatGPT, die Inhalte wie Texte, Bilder, Audio und synthetische Daten erstellen, in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Obwohl die Technologie beeindruckende Texte verfassen kann, die menschliches Schreiben imitieren, können die Ergebnisse ungenau sein, wenn sie auf unvollständigen, veralteten oder nicht verifizierten Informationsquellen basieren. Um diese Herausforderungen zu meistern, hat Lefebvre Sarrut die Suchfunktionen seines Algorithmus verfeinert, um sich ausschließlich auf aktuelle rechtliche Inhalte aus verifizierten Quellen zu konzentrieren. Diese Garantie, dass Nutzer zuverlässige und genaue Informationen erhalten, ist eine Premiere für KI-basierte Lösungen im Rechtsbereich.

Im Vergleich zu anderen offenen Modellen integriert die innovative Technologie von Lefebvre Sarrut einen neuen fortschrittlichen Suchalgorithmus, der redaktionelle Inhalte akribisch verarbeitet und zuverlässige Quellen wie das Memento-Wissen der Gruppe sowie andere verifizierte Informationen zu Gesetzgebung, Lehre und Rechtsprechung aus seiner riesigen Datenbank verwendet. Diese Inhalte werden dann mit Sprachmodellen harmonisiert, um präzise, leicht lesbare Ergebnisse zu gewährleisten, und durch Links zu Quellen unterstützt.

„Wir sind stolz darauf, unseren Kunden dieses neue, noch leistungsfähigere Werkzeug zur Verbesserung ihrer rechtlichen Arbeit anbieten zu können", sagte Olivier Campenon, CEO von Lefebvre Sarrut. „Die Vorteile für Juristen sind unmittelbar in Bezug auf Effizienz und Zeitersparnis. Dies ist erst der Anfang und die Kombination von Technologien, die wir entwickeln, wird es uns ermöglichen, noch weiter zu gehen. Unser Ziel ist es, vertrauenswürdige Lösungen anzubieten, um unseren Kunden echten Mehrwert und Vorteile bieten zu können. Unsere KI-Lösungen sind branchenweit führend und ermöglichen es uns, einen weiteren Schritt in Richtung unseres Ziels zu gehen, Wissen für eine gerechtere, effizientere und nachhaltigere Gesellschaft zu schaffen."

Informationen zu Lefebvre Sarrut

Lefebvre Sarrut ist in Europa führend in Bezug auf Wissen im Bereich Recht, Steuern und Regulierung. Mit Niederlassungen in Frankreich (Lefebvre Dalloz), Deutschland (juris/Stollfuß), Italien (Giuffrè Francis Lefebvre), Niederlande (SDU), Spanien (Lefebvre) und Belgien, Luxemburg und Vereinigtes Königreich (Larcier-Intersentia) bietet die Gruppe einem breiten Spektrum von Organisationen des privaten und öffentlichen Sektors sowie von reglementierten Berufen (Notare, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte usw.) Verlags-, Schulungs- und Softwarelösungen an. Lefebvre Sarrut erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von € 535 Millionen und beschäftigt 2.500 Mitarbeiter. Die Mission der Gruppe ist es, Wissen für eine gerechtere, effizientere und nachhaltigere Gesellschaft zu ermöglichen. www.lefebvre-sarrut.eu

Medienkontakte

Agustín Born – [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2039375/3953427/Lefebvre_Sarrut_Logo.jpg

SOURCE Lefebvre Sarrut