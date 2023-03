Lefebvre Sarrut introduit l'IA générative dans la recherche d'informations juridiques en Europe, une première dans le secteur

PARIS, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Lefebvre Sarrut, leader européen de la connaissance juridique, fiscale et réglementaire, a intégré l'intelligence artificielle générative à ses solutions de recherche d'informations juridiques en Espagne. En s'assurant que ses algorithmes n'utilisent que du contenu vérifié, Lefebvre Sarrut est la première entreprise européenne de connaissances juridiques à offrir des réponses fiables et complètes générées par l'IA aux professionnels du droit à la recherche d'informations.

Récemment, la technologie de l'IA générative a été portée à l'attention du public grâce à des solutions comme ChatGPT qui créent du contenu, y compris des textes, des images, du son et des données synthétiques. Bien que la technologie puisse écrire des textes impressionnants qui imitent l'écriture humaine, les résultats peuvent être inexacts lorsqu'ils sont basés sur des sources d'information incomplètes, obsolètes ou non vérifiées. Pour surmonter ces difficultés, Lefebvre Sarrut a affiné les capacités de recherche de son algorithme afin de se concentrer exclusivement sur le contenu juridique actualisé provenant de sources vérifiées. Cette garantie que les utilisateurs reçoivent des informations fiables et précises est une première pour les solutions basées sur l'IA dans le secteur juridique.

Par rapport à d'autres modèles ouverts, la technologie innovante de Lefebvre Sarrut intègre un nouvel algorithme de recherche avancé qui traite méticuleusement le contenu éditorial, en utilisant des sources fiables telles que les connaissances dites « Memento » du Groupe, ainsi que d'autres informations vérifiées sur la législation, la doctrine et la jurisprudence provenant de sa vaste base de données. Ce contenu est ensuite harmonisé avec des modèles linguistiques afin de garantir des résultats précis et faciles à lire, et il est étayé par des liens vers les sources.

« Nous sommes fiers d'offrir à nos clients ce nouvel outil plus puissant pour améliorer leur travail juridique, a déclaré Olivier Campenon, PDG de Lefebvre Sarrut. Les professionnels du droit en tirent des avantages immédiats en termes d'efficacité et de gain de temps. Ce n'est qu'un début ; la combinaison des technologies que nous développons nous permettra d'aller encore plus loin. Notre objectif est de fournir des solutions fiables qui apportent une réelle valeur et des avantages à nos clients. Nos solutions d'IA sont à la pointe du secteur, ce qui nous permet de franchir une nouvelle étape dans notre objectif d'activer la connaissance pour une société plus juste, efficace et durable. »

À propos de Lefebvre Sarrut

Lefebvre Sarrut est le leader européen de la connaissance juridique, fiscale et réglementaire. Opérant en France (Lefebvre Dalloz), en Allemagne (Juris/Stollfuß), en Italie (Giuffrè Francis Lefebvre), aux Pays-Bas (SDU), en Espagne (Lefebvre) et en Belgique, au Luxembourg et au Royaume-Uni (Larcier-Intersentia), le groupe propose des solutions d'édition, de formation et de logiciels à de nombreuses entreprises des secteurs privé et public (DRH, DAF, directeurs juridiques…) ainsi qu'à des professions réglementées (notaires, experts-comptables, avocats, etc.). Lefebvre Sarrut a réalisé un chiffre d'affaires de 535 millions d'euros en 2021 et emploie 2 500 personnes. La mission du groupe est de favoriser la connaissance pour une société plus juste, efficace et durable. www.lefebvre-sarrut.eu

