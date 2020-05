LifePharms Lamiderm Apex von Monde Selection mit Auszeichnung für Spitzenqualität gewürdigt, die als Nobelpreis für Lebensmittel in Europa gilt

Das 1961 begründete Monde Selection mit Hauptsitz in Brüssel, Belgien, ist das umfassendste maßgebliche internationale Qualitätsforschungsinstitut. Als eines der am meisten respektierten und einflussreichsten Institute für die unabhängige Qualitätsbewertung folgt Monde Selection einem höchst komplexen und anspruchsvollen Satz von Bewertungsstandards. Der vom Institut verliehene Gold Quality Award gilt als Nobelpreis für Lebensmittel und definiert den Branchenstandard in Europa und weltweit.