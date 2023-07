LILYSILK präsentiert ihre wunderschöne Herbstkollektion 2023, The Art of Living

NEW YORK, 21. Juli 2023 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem außergewöhnlichen, nachhaltigen Leben zu inspirieren, stellt heute ihre Herbstkollektion 2023 vor, die unter dem Motto The Art of Living steht. LILYSILK ermutigt Seidenliebhaber, "the art of living" (die Kunst des Lebens) zu entdecken und die zarte, elegante und poetische Seite der wunderschönen Herbststücke der globalen Seidenikone zu genießen.

Die Kollektion umfasst Kleidungsstücke aus handgefertigter Seide und sorgfältig gewebtem Kaschmir - perfekt für den Übergang in die neue Saison und sie ist mit wunderschönen neuen Farben gefüllt, darunter:

Die neuen schwarzen und weißen Streifen des Amalfi-Streifen-Seidenhemds, die beständig und dezent sind. Das elegante Hemd aus 100 % Seide verleiht ihm eine zarte Note, und die kräftigen Längsstreifen in klassischen Farben machen es für jeden Anlass geeignet. Das maßgeschneiderte Seidenhemd aus 100 % Maulbeer-Charmeuse-Seide ist atmungsaktiv und leicht und liegt angenehm auf der Haut. Eine raffinierte Silhouette in den neuen klassischen Farben Schwarz und Dark Olive bietet zeitlosen Stil und Komfort, perfekt für den Herbst.

Zu den wichtigsten neuen Produkten gehören:

Die aufregende Crêpe de Chine-Bluse mit tailliertem Schnitt ist aus dem charakteristischen Crêpe de Chine von LILYSILK gefertigt und ist leicht und langlebig. Dramatische Falten und Schnitte in der Taille betonen die Figur und die weibliche Ausstrahlung, und die langen, leicht gepufften Ärmel unterstreichen den schlanken Oberkörper.

Luxuriös weiche und kuschelig warme Herbstpullover aus feinstem Kaschmir und Merinowolle umhüllen den, der sie trägt, mit gemütlicher Eleganz. Das Gemini-Cardigan-und-Hemd-Set aus 100% Kaschmir wertet jede Garderobe mit einem Stehkragenhemd aus 100% Kaschmir mit farblich akzentuierten Manschetten und einem Saum auf, der sowohl zum Büro als auch zu einem Aperitif im Freien passt. Ein passender Gemini-Kaschmir-Cardigan mit kontrastierendem Saum kann für einen vollständigen Look dazu kombiniert werden.

"Wir haben Untermyer Park and Gardens im Big Apple sorgfältig ausgewählt, um unsere neue Herbstkollektion zu fotografieren, die den einzigartigen Charme von LILYSILK unterstreicht und eine perfekte Verbindung von Kunst und Leben darstellt. Inspiriert von der Schönheit und Kreativität, die in allen Bereichen des Lebens zu finden sind, präsentiert die Kollektion The Art of Living eine Reihe von sorgfältig gefertigten Stücken, die Eleganz, Raffinesse und Vielseitigkeit verkörpern", sagt David Wang, CEO von LILYSILK. "Wir möchten alle LILYSILK-Liebhaber einladen, unsere neue Kollektion zu entdecken, in ihre bezaubernden Designs einzutauchen und die Kunst des Lebens durch Mode zu entdecken."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2158919/LILYSILK_2023_Fall_Collection_The_Art_Living.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2158920/LILYSILK_2023_Fall_Collection_The_Art_Living_1.jpg

