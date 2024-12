LiTE-HAUS startet Sponsoringprogramm „Adopt an Artist"

BERLIN, 17. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- LiTE-HAUS Galerie + Projektraum hat ein neues Programm gestartet, mit dem Kunstsammler und Kunstliebhaber Künstler für Einzelausstellungen sponsern können.

Das Programm „Adopt an Artist" wurde als Reaktion auf die kürzlich in Berlin angekündigten Kürzungen des Kulturbudgets ins Leben gerufen, die Proteste auslösten. Das Programm finanziert Ausstellungen, indem Sponsoren mit Künstlern zusammengebracht werden. Der Sponsor kann mehrere Künstler auswählen, die er sponsern möchte. Der Künstler zahlt für die Teilnahme nichts. Jeder kann Sponsor werden.

LiTE-HAUS unterhält ein umfangreiches Portfolio von Künstlern aller Altersgruppen und Identitäten – darunter auch Künstler, die vertrieben oder marginalisiert sind und einen Migrationshintergrund haben. Künstler, die wiederholt für Ausstellungen ausgewählt wurden und Engagement, Professionalität und Talent gezeigt haben, sind eingeladen, am Programm teilzunehmen. Die Liste der Künstler finden Sie auf der Website https://www.lite-haus.net/adopt-an-artist.

LiTE-HAUS ist ein gemeinnütziger Kunstraum in Neukölln – Teil der Ad Finem gGmbH – der 2016 von der New Yorker Künstlerin Debbie Davies gegründet wurde. Die Finanzierung erfolgt durch Spenden, Zuschüsse, Raummieten, Workshops und Eigenmittel der Gründerin. Der helle, weißwandige Raum im Erdgeschoss besteht aus drei Räumen und hat Künstler aus aller Welt angezogen, die in Berlin auf sich aufmerksam machen wollten. Der Hauptfokus der Galerie lag jedoch schon immer darauf, Berliner Talente zu präsentieren und zu fördern. Es ist ein Ort, an dem aufstrebende Künstler zeitgenössische Kunst in einer Umgebung – und mit einem Team – ausstellen können, das sie auf eine professionelle Karriere als Künstler vorbereitet.

Davies und ihr Ehemann Dmitrii Kamyshkov kuratieren und produzieren alle drei Wochen neue Ausstellungen. Sie haben sich den Ruf aufgebaut, einladend, unterstützend und experimentell zu sein. Diese Einstellung hat LiTE-HAUS zu dem gemacht, was es heute ist: ein Leuchtturm in der Neuköllner Gemeinde. Das Duo weigert sich, die Zahl der für 2025 geplanten Ausstellungen zu reduzieren, ungeachtet der Budgetkürzungen. Angesichts der Realität der reduzierten Finanzierung plant LiTE-HAUS nun, staatliche Finanzierungskanäle vollständig zu umgehen.

Hoffentlich wird das Programm „Adopt an Artist" Sponsoren anziehen, die in der Vergangenheit möglicherweise Bedenken hatten, direkt an gemeinnützige Organisationen zu spenden – da sie nicht immer wussten, wofür ihr Geld ausgegeben wurde. Die Programmsponsoren werden sehen, welche direkten Auswirkungen ihr Geld auf die Karriere eines Künstlers hat.

KONTACT: Debbie Davies, Gründer + Direktor

[email protected]

TEL: +49-030-658-36910

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2582988/Lite_Haus_Galerie_Logo.jpg