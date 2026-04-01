LITFINCON kündigt Europadebüt an: Globale Konferenzreihe zur Prozessfinanzierung kommt nach Amsterdam

Zweitägiges Gipfeltreffen im Rosewood Amsterdam, 7.-8. Oktober 2026, mit den weltweit führenden Prozessfinanzierern, Anwaltskanzleien, Generalanwälten und institutionellen Anlegern

AMSTERDAM, 1. April 2026 /PRNewswire/ -- LITFINCON, die von Silstone Capital ins Leben gerufene globale Konferenzreihe zur Prozessfinanzierung, gab heute den Start der LITFINCON Europe bekannt, eines zweitägigen Gipfeltreffens, das die einflussreichste Prozessfinanzierungsgemeinschaft der Welt am 7. und 8. Oktober 2026 in Amsterdam zusammenbringt. Die Veranstaltung findet im Rosewood Amsterdam statt, einem der renommiertesten Luxushotels der Stadt, und markiert den offiziellen Eintritt von LITFINCON in den europäischen Markt. Das Rosewood Amsterdam bietet eine passende Kulisse für die Konferenz, da das historische Gebäude einst als Amsterdamer Justizpalast diente - das wichtigste Gerichtsgebäude der Stadt. LITFINCON Europe wird diesen Ort wieder zu einem lebendigen Zentrum für den juristischen Dialog und die Vernetzung machen.

Rosewood Hotel, Amsterdam

Die LITFINCON Europe folgt auf die ersten Veranstaltungen der Reihe in Houston und die bevorstehende erste Asien-Ausgabe im Marina Bay Sands in Singapur am 4. Juni 2026. Die europäische Ausgabe erweitert die LITFINCON auf das weltweit dynamischste regulatorische Umfeld für die Prozessfinanzierung, da das Vereinigte Königreich, die EU und die einzelnen Mitgliedsstaaten sich mit umwälzenden Fragen zu Offenlegungspflichten, Renditen von Geldgebern und der Zukunft der Drittfinanzierung auf dem gesamten Kontinent auseinandersetzen.

"Das regulatorische Umfeld entwickelt sich im Vereinigten Königreich und in der EU rasant, Kapital fließt in einem noch nie dagewesenen Tempo in diesen Bereich, und die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen, hochrangigen Dialogen war noch nie so hoch", sagte Robert Le, Mitbegründer von Siltstone Capital.

Konferenzprogramm

In elf Panels über zwei Tage hinweg bewegt sich die LITFINCON Europe von der Makroebene bis hin zum Detail - sie beginnt mit einem globalen Marktüberblick, bevor sie die regulatorischen Divergenzen untersucht, die die Arbeitsweise von Geldgebern, Anwaltskanzleien, Rechtsberatern und institutionellen Anlegern in Großbritannien, der EU und den USA verändern. Das Programm befasst sich mit den strukturellen Mechanismen europäischer Geschäftsabschlüsse, einschließlich der unterschiedlichen Dynamik von Kostenregelungen für Verlierer, der Integration von ATE-Versicherungen und der Portfolio-Finanzierung, sowie mit kollektiven Rechtsbehelfen, internationalen Schiedsverfahren und grenzüberschreitender Durchsetzung.

Der zweite Tag befasst sich mit den Investitions- und Innovationsfragen, die das nächste Kapitel der Branche bestimmen: wie institutionelle Geldgeber - Pensionsfonds, Staatsfonds und Family Offices - europäische Fonds zur Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten bewerten; die Konvergenz von ATE-Versicherung und Drittfinanzierung; das Aufkommen des Einheitlichen Patentgerichts als wichtiger neuer Gerichtsstand für finanzierte IP-Streitigkeiten; und die wettbewerbsrelevanten Auswirkungen der Einführung von KI unter den Beschränkungen der GDPR und des EU-KI-Gesetzes. Die Konferenz schließt mit einer 75-minütigen Candid Conversations-Sitzung - ohne Folien, ohne vorbereitete Bemerkungen - in der Branchenveteranen ehrlich darüber nachdenken, was Europa richtig, falsch und anders als der Rest der Welt macht.

Veranstaltungsort: Rosewood Amsterdam

Rosewood Amsterdam befindet sich in einer Reihe von fünf miteinander verbundenen Palastgebäuden aus dem 19. Jahrhundert entlang der Herengracht, einem der berühmtesten Grachtenringe Amsterdams. Seine Lage im Herzen des historischen Zentrums von Amsterdam macht es zu einem der besten Orte in Europa für hochrangige Konferenzen und private Veranstaltungen.

"LITFINCON hat sich den Ruf erworben, die richtigen Leute in den richtigen Raum zu bringen. Das Rosewood-Hotel in Amsterdam spiegelt den Standard wider, den wir uns für jede Veranstaltung dieser Reihe gesetzt haben - eine Umgebung, in der erfahrene Fachleute ehrliche, substanzielle Gespräche abseits des Lärms führen können", sagte Jim Batson, CIO - Legal Finance, Siltstone Capital.

Sponsoring und Teilnahme

Sponsorenpakete, Vortragsmöglichkeiten und die Anmeldung zur LITFINCON Europe 2026 sind jetzt verfügbar.

Für Sponsoring, Vorträge und die Anmeldung zur LITFINCON Europe wenden Sie sich bitte an: [email protected] oder besuchen Sie www.litfinconeurope.com.

Für Sponsoring, Vorträge und die Anmeldung zur LITFINCON Asia wenden Sie sich bitte an: [email protected] oder besuchen Sie www.litfinconasia.com

Über LITFINCON

LITFINCON ist die erste globale Konferenzreihe, die sich mit der Weiterentwicklung der Prozessfinanzierung als institutionelle Anlageklasse befasst. Die LITFINCON bietet den weltweit führenden Geldgebern, Anwaltskanzleien, institutionellen Anlegern, Rechtsberatern und Rechtsexperten eine Plattform für den inhaltlichen Dialog, die Kapitalbildung und die strategische Vernetzung im globalen Ökosystem der Rechtsfinanzierung. Die von Siltstone Capital ins Leben gerufene LITFINCON wurde ursprünglich in Houston ins Leben gerufen und hat sich schnell zu einer globalen Veranstaltungsreihe mit mehreren Städten in den Vereinigten Staaten, Asien und Europa entwickelt. Die LITFINCON Asia wird am 4. Juni 2026 im Marina Bay Sands in Singapur und die LITFINCON Europe am 7. und 8. Oktober 2026 im Rosewood Amsterdam in den Niederlanden stattfinden.

Medienkontakt

Jacob Varghese

LITFINCON

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www.litfinconeurope.com

www.litfinconasia.com

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