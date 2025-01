Litheli präsentiert sich auf der CES 2025 mit dem Rasenmäher EASYSURGE 430 mm - Spitzenmodell in der Klasse unter 46 cm - und der neuen Markenidentität.

LAS VEGAS, 8. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Der EASYSURGE 430 mm Rasenmäher von Litheli glänzt auf der CES 2025 in Las Vegas mit dem neuen Markenlogo. Am Stand 51427 in Venetian Expo zeigt Litheli die fünfte Generation von Handrasenmähern. Mit dem Fokus auf stilvollem Design, benutzerfreundlicher Technologie und Nachhaltigkeit demonstriert Litheli die Führungsrolle im Bereich der nächste Generation von Akku-Werkzeugen.

Spitzenmodell unter den Rasenmähern

Der EASYSURGE 430 mm Rasenmäher von Litheli Das neue Litheli-Logo ist jetzt vorgestellt

Der EASYSURGE 430 mm Rasenmäher von Litheli bietet Hausbesitzern eine mühelose Rasenpflege. Das SurgePanel™-Steuerungssystem ermöglicht die Einstellung von Schnitthöhe, Geschwindigkeit und Betriebsart mit nur einem Knopfdruck und reduziert so die körperliche Belastung auf ein Minimum.

Das Overclocking-System von EASYSURGE ermöglicht eine Drehzahl von bis zu 4100 U/min. Damit gehört dieser Rasenmäher von Litheli zu den Spitzenreitern unter Mähern mit einer Schnittbreite unter 46 cm und bietet eine zuverlässige und professionelle Leistung bei unterschiedlichen Rasenbedingungen. Das kompakte, klappbare Design reduziert den Platzbedarf um 76 %, was für Besitzerinnen und Besitzer in der Stadt oder mit begrenztem Platzangebot von Vorteil ist. Vier U20 Ultra-Batterien ermöglichen eine Mähfäche von bis zu 2000 m² und können zudem als Powerbank zum Aufladen mehrerer Geräte verwendet werden. Bemerkenswert ist auch die hohe Recyclingrate von 96 % der Komponenten, die die Umweltfreundlichkeit des Produkts unterstreicht.

Seit seiner Enthüllung hat der Litheli EASYSURGE 430 mm Rasenmäher Branchenexperten, Medien und Technikfans gleichermaßen beeindruckt. Das innovative EASYSURGE™ Overclocking-System und die intuitive SurgePanel™-Steuerung setzen neue Maßstäbe in diesem Segment.

Der neue Look von Litheli

Ein weiterer Höhepunkt ist die Präsentation des neuen Litheli-Logos. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Litheli, eine der führenden Marken im Bereich der neuen akkubetriebenen Werkzeuge. Inspiriert von Blitzen symbolisiert das neue Logo die kreisförmige Wiederverwendung von Energie und Lithelis Engagement für nachhaltige Energie. Es spiegelt die Mission „FREEING POWER. SIMPLIFYING TOOLS." besser wider.

Blick in die Zukunft

Am ersten Tag der CES 2025 hat Litheli mit einer beeindruckenden Präsentation und innovativen Produkten eine klare Botschaft an die Öffentlichkeit und die Branche gesendet. Die Zukunft des Unternehmens in der Entwicklung neuer, innovativer und akku-technologischer Produkte sieht sehr vielversprechend aus.

Medieninformation

Unternehmen: Litheli

Ansprechpartnerin: Jingle Liang

E-Mail: [email protected]

Website: litheli.eu

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2593356/430lawnmower.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2592280/final.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2593535/2048_1152_ID_24217f80fc55.jpg