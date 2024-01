Litheli's CES 2024 Schaufenster: Pionierarbeit für die nächste Generation von Power und Tools

LAS VEGAS, 11. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Litheli, der Innovator für neue Energie und Werkzeuge, trat am Eröffnungstag der weltweit führenden Technologieveranstaltung Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, USA, auf und präsentierte den Besuchern seine technologischen Fähigkeiten mit dem Modell INFINITY POWER SHARE (IPS), womit das Unternehmen seinen Weg zu führender technologischer Innovation auf globaler Ebene fortsetzt.

Auftritt auf dem globalen Tech-Event: Visionen für die Zukunft von Power und Tools

Litheli displayed a variety of tools at the event.

CES, die weltgrößte Ausstellung für Verbrauchertechnologie, ist ein bedeutendes Ereignis in der globalen Technologielandschaft und präsentiert eine Vielzahl innovativer Technologien in verschiedenen Bereichen. Am ersten Tag der CES 2024 zog der Stand von Litheli die Aufmerksamkeit auf sich, wo die neuesten Entwicklungen des revolutionären INFINITY POWER SHARE (IPS) vorgestellt wurden, darunter die IPS MODULAR POWER STATION und die U4- und U20-Serien batteriebetriebener Werkzeuge. Das Unternehmen demonstrierte sein Engagement, durch kontinuierliche technologische Innovation und Produktverbesserung die Energieversorgung flexibler und die Nutzung von Werkzeugen einfacher zu gestalten.

"Als Verantwortlicher für die Überseemärkte von Litheli bin ich sehr ermutigt durch das Potenzial unserer Marke in Nordamerika. Mit unserem innovativen INFINITY POWER SHARE (IPS)-Modell bringen wir nicht nur modernste Elektrowerkzeuge in die nordamerikanischen Haushalte, sondern leisten auch einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft", erklärte Steve Li, Mitbegründer der Marke Litheli, auf der Veranstaltung.

Die Elektrowerkzeug-Revolution in der DC 2.0-Ära

Um langjährige Probleme im Bereich des Komforts auf dem globalen Elektrowerkzeugmarkt anzugehen, hat Litheli mit dem innovativen INFINITY POWER SHARE (IPS)-Modell bahnbrechende Maßnahmen ergriffen. Im Unterschied zu herkömmlichen Akkuladeverfahren befreit das IPS-Modell Werkzeugbatterien von den Beschränkungen exklusiver Ladestationen und verwandelt sie in ein eigenständiges, multifunktionales Produkt.

Für das Jahr 2024 plant Litheli eine verstärkte Förderung innovativer Elektrowerkzeuge in den USA. Der Fokus liegt auf Multiszenario-Energielösungen und den Elektrowerkzeugen der Serien U4 und U20, die mit DC 2.0 und dem INFINITY POWER SHARE (IPS)-Modell integriert sind. Ziel ist es, den wachsenden Markt für junge Familien zu bedienen und die herkömmlichen Einschränkungen im Bereich Energie und Elektrowerkzeuge zu revolutionieren, um die DC2.0-Ära einzuleiten.

Über Litheli

Gegründet im Jahr 2017 ist Litheli ein Vorreiter für neue Energiequellen und Werkzeuge mit dem Ziel, Energie flexibler zu machen und Werkzeuge benutzerfreundlicher zu gestalten. Nach 3 Jahren Produktplanung, Forschung und Entwicklung sowie patentierten Innovationen hat Litheli die DC2.0-Batterieplattform und das Infinity Power Share (IPS)-Modell entwickelt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2315496/IMG_1344.jpg