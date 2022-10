LOGREM entscheidet sich für Yardi Voyager als operative Plattform

Deutscher Spezialist für Logistikimmobilien wird seine Verwaltungsmandate mit einer cloudbasierten Lösung verwalten

MAINZ, Deutschland, 5. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- LOGREM, ein spezialisierter Immobilienmanager für Logistikimmobilien, hat sich für die Yardi®-Technologie entschieden, um sein Geschäft über eine einzige vernetzte Lösung zu verwalten.

Yardi Voyager® Commercial ermöglicht LOGREM die Zentralisierung von Betriebs-, Finanz-, Vermietungs- und Wartungsaktivitäten in seinem gesamten Portfolio mit einer einzigen Datenbank. Mit integrierter Buchhaltung und Echtzeit-Analysen verfügt das Unternehmen über erweiterte Analysefunktionen, um seinen Investoren einen besseren Einblick zu bieten.

„Wir legen großen Wert auf effiziente und nachhaltige Prozesse und bieten sowohl den Eigentümern als auch den Mietern unserer Objekte bei LOGREM ein hohes Maß an Service. Da wir bereits in der Vergangenheit mit Yardi gearbeitet haben, wussten wir, dass es die beste Plattform für die Verwaltung unserer nationalen und internationalen Mandate ist", sagt Franziska Heinrich, Head of Operations bei LOGREM. „Die vernetzte Lösung von Yardi wird nicht nur die Dienstleistungen für unsere Kunden verbessern, sondern auch eine einfachere Skalierbarkeit auf dem deutschen Markt ermöglichen."

„Wir freuen uns sehr, LOGREM als einen unserer neuesten Kunden in Deutschland begrüßen zu dürfen", sagt Neal Gemassmer, Vice President of International bei Yardi. „Die Technologie von Yardi wird dazu beitragen, die End-to-End-Strategie des Unternehmens durch eine einzige Informationsquelle zu digitalisieren und die nahtlose Bereitstellung seiner Berichtsstandards zu vereinfachen."

Erfahren Sie mehr darüber, wie Yardi's Immobilientechnologie Sie dabei unterstützt, Ihre Geschäftsabläufe zu optimieren.

Über LOGREM

LOGREM ist ein deutscher Asset- und Property Manager, der sich auf Logistikimmobilien spezialisiert hat. Das Unternehmen verwaltet Objekte mit einer Fläche von über 1,5 Millionen m² in Deutschland und wächst weiter als Immobilienmanager mit einem ganzheitlichen und nachhaltigen (ESG) Ansatz für Logistikimmobilien. Weitere Informationen finden Sie auf logrem.de.

Über Yardi

Yardi®, ein globales Technologieunternehmen, entwickelt und unterstützt branchenführende Investment-, Asset- und Property Management-Software für alle Arten und Größen von Immobilienunternehmen. Mit 8.000 Mitarbeitern arbeitet Yardi auf der ganzen Welt mit Kunden zusammen, um bedeutende Innovationen in der Immobilienbranche voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf yardi.de.

SOURCE Yardi