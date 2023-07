MatriDerm® in Indien als eine der besten Healthcare Marken 2023 ausgezeichnet

BILLERBECK, Germany, 29. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG gab heute bekannt, dass ihre Marke MatriDerm® in Indien von der Economic Times als eine der "Best Healthcare Brands of 2023" ausgezeichnet wurde. Diese prestigeträchtige Auszeichnung ehrt Marken mit nachhaltigem Wachstum, hervorragender Markenqualität, hoher Kundenzufriedenheit und einem besonderen Engagement für Innovationen im gesamten Gesundheitssektor. Die Anerkennung erfolgt nach Bewertung verschiedener Parameter wie Innovation, Infrastruktur, Gesundheitsstandards, Patientenzufriedenheit, Loyalität usw. Die Economic Times verleiht diese Auszeichnung in diesem Jahr zum sechsten Mal.

"Wir sind stolz darauf, dass unsere Marke MatriDerm® unter der Führung von Sanjeev K. Sawhney als eine der besten Gesundheitsmarken des Jahres 2023 in Indien anerkannt wurde", sagte Diana Ferro, Vorstandsvorsitzende der MedSkin Solutions Dr. Suwelack. "Als Unternehmen haben wir die klare gemeinsame Vision, der Partner unserer Kunden - „the partner of choice in advancing regeneration with science you can feel, by adding years to life and life to years" – zu sein."

"Wir streben danach, uns weiterzuentwickeln, uns nie mit dem Status quo zufrieden zu geben und das Leben der Menschen mit unseren Lösungen nachhaltig zu verbessern. Wir belegen die Wirksamkeit unserer Produkte wissenschaftlich und stellen sicher, dass die Menschen, die mit unseren Produkten in Berührung kommen, den Unterschied, den sie in ihrem Leben bewirken, wirklich spüren können." Sagte Jason Gugliuzza, Vice President der MedCare Division.

"Es ist wunderbar, diese Anerkennung für die unermüdliche Arbeit und die Bemühungen unserer nationalen Vertriebspartner - GRH in Indien - zu erhalten", sagte Sanjeev K. Sawhney, General Manager & Country Head Indien der MedSkin Solutions Dr. Suwelack.

Über MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG und MatriDerm®

Die MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG ist ein in Billerbeck und Hamburg ansässiger Experte für biotechnologische Lösungen zur Geweberegeneration und Hautgesundheit. Unsere technologische Kernkompetenz ist die patentierte "Advanced CryoSafe®-Methode", die es ermöglicht, die Wirksamkeit bioaktiver Materialien zu erhalten und zu verfeinern. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben wirksame, zielgerichtete Produkte in den Bereichen professionelle Hautpflege, regenerative Medizin und moderne Wundversorgung. Wir sind weltweit tätig, in Indien haben wir unser indisches Verbindungsbüro in Gurgaon, Haryana, und arbeiten mit der GR Healthaids Pvt Ltd (GRH), die für den Vertrieb von MatriDerm® im ganzen Land über ihr Netzwerk von Händlern und Verkaufsteams verantwortlich ist.

MatriDerm® ist eine Marke unseres Geschäftsbereichs MedCare – eine dreidimensionale dermale Matrix, die aus Kollagenfasern und Elastin besteht und zur Heilung von Patienten bei komplexen Wundrekonstruktionen eingesetzt wird.

