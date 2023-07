MatriDerm® a été reconnu par The Economic Times comme l'une des meilleures marques de soins de santé 2023 en Inde

BILLERBECK, Allemagne, 30 juin 2023 /PRNewswire/ -- MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG, a annoncé aujourd'hui que sa marque MatriDerm® a été reconnue en Inde comme l'une des meilleures marques de soins de santé 2023 d'Economic Times. Ce prix prestigieux récompense les marques avec une croissance robuste, une excellente image de marque, une satisfaction client élevée et un engagement envers l'innovation dans le secteur de la santé.

Cette reconnaissance fait suite à la recherche menée par les experts partenaires d'ET sur divers paramètres tels que l'innovation, l'infrastructure, les normes de santé, la satisfaction des patients, la fidélité, etc. Cette année marque la 6e édition de cette initiative d'Economic Times.

« Nous sommes fiers que notre marque MatriDerm® ait été reconnue comme l'une des meilleures marques de soins de santé de 2023 en Inde sous la direction de Sanjeev K Sawhney, a déclaré Diana Ferro, directrice générale. En tant qu'entreprise, notre vision claire et homogène est d'être le partenaire de choix pour faire progresser la régénération avec une science tangible, en ajoutant des années de vie et de la vie aux années à vivre. » « Nous nous efforçons d'avancer, de ne jamais nous satisfaire du statu quo et d'améliorer constamment la vie des personnes avec nos solutions. Nous nous engageons à prouver l'efficacité de nos produits sur le plan scientifique et à nous assurer que les personnes qui utilisent nos produits puissent réellement sentir la différence qu'ils apportent dans leur vie », a déclaré Jason Gugliuzza, vice-président de la division Medcare.

« C'est merveilleux de voir cette reconnaissance pour le travail inlassable et les efforts ciblés réalisés par nos distributeurs nationaux - GRH en Inde », a déclaré Sanjeev K Sawhney, directeur général & responsable national pour l'Inde.

À propos de MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG et MatriDerm®

MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG est un expert allemand des solutions biotechnologiques pour la régénération tissulaire et la santé de la peau. Notre compétence technologique essentielle réside dans notre méthode brevetée Advanced CryoSafe® qui nous permet de maintenir et d'affiner la réponse des matériaux bioactifs. Nous développons, fabriquons et vendons des produits efficaces et ciblés dans les domaines des soins professionnels de la peau, de la médecine régénérative et des traitements avancés des plaies. Nous opérons à l'échelle mondiale, en Inde, nous avons notre bureau de liaison en Inde situé à Gurgaon, dans l'Haryana, et nous opérons par l'intermédiaire de G R Healthaids Pvt Ltd (GRH), qui est responsable de la distribution de MatriDerm® dans tout le pays par l'intermédiaire de son réseau de distributeurs et de ses équipes de vente.

MatriDerm® est une marque de notre division Medcare ; c'est une matrice dermique acellulaire tridimensionnelle à usage unique composée de fibres de collagène bovin et d'élastine bovine qui aident à soutenir les patients dans la reconstruction de plaies complexes.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2144068/MedSkin_Solutions_Logo.jpg

SOURCE MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG