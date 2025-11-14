MCF Corporate Finance erweitert Führungsteam mit neuem Partner in London, internen Partnerbeförderungen in Hamburg und etabliert Präsenz in der Schweiz

HAMBURG, Deutschland, LONDON und ZÜRICH, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- MCF Corporate Finance begrüßt Andreas Kulcsar als neuen Partner im Londoner Büro, wo er die Leitung der Consumer Practice übernehmen wird. Zudem werden Robert Plechinger und Franz Schranner zu Partnern in Hamburg befördert. Beide sind seit vielen Jahren Teil von MCF und haben wesentlich zum Wachstum und zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Gleichzeitig verstärkt Dominik Iseli als Country Advisor für die Schweiz das Team und erweitert MCFs Präsenz in der DACH-Region.

Damit setzt MCF seinen Wachstumskurs fort und stärkt sowohl seine internationale Plattform als auch die Sektorexpertise in den relevanten Märkten.

Andreas Kulcsar - Leitung der Consumer Practice von London aus

Andreas Kulcsar wird Partner bei MCF und übernimmt im Londoner Büro die Leitung der Consumer Practice. Er verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung im Investment Banking und war zuletzt Managing Director bei Stifel, wo er das europäische Consumer-Team mitverantwortete.

Zuvor hatte Andreas leitende Funktionen bei Bryan, Garnier & Co, wo er das European NextGen Consumer Team leitete, sowie bei DC Advisory. In diesen Rollen beriet er börsennotierte Unternehmen, Finanzinvestoren und Unternehmer bei einer Vielzahl länderübergreifender M&A-Transaktionen in den Bereichen Consumer, Retail und Hospitality.

"Ich freue mich sehr, in einer so spannenden Phase des Wachstums zu MCF zu stoßen", sagt Andreas Kulcsar. "Die internationale Plattform des Unternehmens, die unternehmerisch geprägte Kultur und die starke Erfolgsbilanz im Mid-Market-M&A bilden eine ausgezeichnete Grundlage, um den Bereich weiterzuentwickeln und zu einer marktführenden Consumer-Plattform auszubauen. Gemeinsam mit meinem Team und erfahrenen Branchenexperten freue ich mich darauf, unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer strategischen Ziele zu begleiten." - Andreas Kulcsar, Partner, MCF Corporate Finance

"Andreas bringt herausragende Erfahrungen und exzellente Beziehungen im europäischen Consumer-Markt mit. Sein Einstieg stärkt unsere Sektorkompetenz weiter und unterstreicht MCFs kontinuierliches Engagement, die Expertise in unseren Kernsektoren weiter auszubauen. Wir freuen uns sehr, ihn in unserer Partnerschaft willkommen zu heißen." - Stefan Mattern, Managing Partner, MCF Corporate Finance

Robert Plechinger - Neuer Partner stärkt MCFs Business Services Practice

Robert Plechinger kam 2019 zu MCF und verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung im Investment Banking. Er hat einen Master in Banking and Finance sowie einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre von der Universität St. Gallen (HSG). Vor seinem Eintritt bei MCF war Robert für Stephens und Canaccord Genuity in Frankfurt tätig, wo er mittelständische Kunden bei zahlreichen M&A-Transaktionen in Europa beriet.

Bei MCF leitet Robert die Subsektoren Specialist Consulting, Business Process Outsourcing sowie TIC & Training innerhalb des Business Services Sektors. Er berät Kunden aus den Bereichen Professional Services, Learning & Development und technologiegetriebene Dienstleistungen. Er hat zahlreiche Transaktionen in diesen Bereichen begleitet und Unternehmer, Konzerne und Finanzinvestoren bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele unterstützt. Zu den jüngsten Projekten zählen unter anderem der Verkauf von mst durch EOS Partners an NIIT, der Erwerb von WEKA Fachmedien durch NürnbergMesse, der Verkauf von International Motivation Training an Orlando Capital, der Verkauf von Muehlhan an One Equity Partners sowie der Verkauf von Xantaro an KKA Partners.

"Ich freue mich sehr, Teil der MCF-Partnerschaft zu werden und weiterhin zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. MCFs Ansatz verbindet tiefgehende Sektorexpertise mit einer vertrauensvollen, kollaborativen Kultur und schafft ein Umfeld, das außerordentliche Ergebnisse ermöglicht. Gemeinsam mit unserem Team und unseren Kunden freue ich mich, unsere Position im dynamischen Business-Services-Markt weiter auszubauen." - Robert Plechinger, Partner, MCF Corporate Finance

Franz Schranner - Leitung des Subsektors Industrial Automation

Franz Schranner kam 2018 zu MCF und sammelte zuvor Erfahrung bei Fortlane (ehemals goetzpartners) und Oaklins. Er hat einen Master in Finance & Management der Cranfield School of Management und studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg sowie an der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Bei MCF leitet Franz den Subsektor Industrial Automation im Rahmen der laufenden Vertikalisierungsstrategie des Unternehmens, die darauf abzielt, tiefe Sektorexpertise mit länderübergreifender Umsetzungskompetenz zu verbinden, um maßgeschneiderte Beratungslösungen anzubieten. In den vergangenen Monaten begleitete er zahlreiche Transaktionen, darunter den Verkauf von Karl Meyer an Nehlsen, den Verkauf der Aerospace-Division von GMT Gummi-Metall-Technik an TriMas, die Übernahme von MSS Building Services durch das IK Partners-Portfolio-Unternehmen MÜPRO sowie den Erwerb von Gruse Maschinenbau durch Southworth International Group gemeinsam mit MCFs US-Partner D.A. Davidson.

"Dieser Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in meiner beruflichen Laufbahn. Seit 2018 arbeite ich mit unserem talentierten Team bei MCF zusammen und bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Die enge Zusammenarbeit unserer europäischen Büros und mit unserem US-Partner D.A. Davidson war entscheidend, um für unsere Kunden hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Ich bin meinen Kollegen sowie der Partnerschaft für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung sehr dankbar - ebenso wie unseren Kunden für das Vertrauen, das sie weiterhin in uns setzen." - Franz Schranner, Partner, MCF Corporate Finance.

Stefan Mattern, Managing Partner, MCF Corporate Finance, kommentiert die Partnerbeförderungen: "Ich freue mich sehr, Franz und Robert in unserer Partnerschaft willkommen zu heißen. In den vergangenen Jahren habe ich ihre herausragende Kundenorientierung und ihre starke Führungsleistung in ihren jeweiligen Sektoren aus nächster Nähe erlebt. Ihre Beförderung spiegelt die fortlaufende Stärkung unserer Partnerschaft wider, während wir unsere europäische Plattform weiter ausbauen und unsere Sektorexpertise vertiefen. Franz und Robert verkörpern den Unternehmergeist, die Integrität und die kollaborative Kultur, die MCF auszeichnen, und ich freue mich darauf, unsere gemeinsame Reise in diesem nächsten Kapitel fortzusetzen."

Dominik Iseli - Etablierung der Präsenz von MCF in der Schweiz

MCF freut sich außerdem, Dominik Iseli als Country Advisor für die Schweiz willkommen zu heißen. Dominik verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Investment Banking und war zuletzt Executive Director bei UBS. Seine umfassende Branchenkenntnis, seine Kundenbeziehungen und sein regionales Know-how werden entscheidend dazu beitragen, MCFs Präsenz im Schweizer Markt weiter auszubauen.

"Ich freue mich sehr, Teil von MCF Corporate Finance und des internationalen Netzwerks der Gruppe zu werden. Gemeinsam mit einem hoch engagierten Team möchte ich MCFs Präsenz in der Schweiz weiter vertiefen und zum nachhaltigen Wachstum und Erfolg des Unternehmens beitragen." - Dominik Iseli, Country Advisor Schweiz, MCF Corporate Finance

"Wir haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Schweizer Transaktionen begleitet, hatten jedoch stets das Gefühl, dass eine echte Portion "Swissness" unsere Relevanz für lokale Kunden weiter erhöhen würde. Schon im ersten Gespräch mit Dominik wurde deutlich, dass wir dieselben Werte teilen - eine starke Kundenorientierung, kompromisslose Qualität und unternehmerisches Denken. Ich freue mich außerordentlich, Dominik bei MCF willkommen zu heißen, und darauf, gemeinsam mit ihm unsere Schweizer Präsenz weiter zu stärken und unseren Kunden echten Mehrwert zu bieten." - Sven Harmsen, Partner, MCF Corporate Finance.

