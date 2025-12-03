Medscape Education erhält EBAH-Akkreditierungsstatus für Hämatologie-CME-Exzellenz

LONDON, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Medscape Education International, die führende digitale Plattform für Ärzte und medizinisches Fachpersonal, hat vom European Board for Accreditation in Hematology (EBAH) die Akkreditierung für seine medizinischen Fortbildungsaktivitäten (Continuing Medical Education, CME) in der Hämatologie erhalten. Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt im kontinuierlichen Engagement von Medscape für die Verbesserung der Qualität, des Zugangs und der Glaubwürdigkeit der medizinischen Ausbildung in ganz Europa.

Das EBAH bietet eine unabhängige Qualitätssicherung für CME-Programme in der Hämatologie und stellt sicher, dass die Fortbildungsaktivitäten strengen Standards hinsichtlich wissenschaftlicher Integrität, Unabhängigkeit und Ausgewogenheit entsprechen. Als Europas angesehenste Akkreditierungsstelle in der Hämatologie bestätigt die EBAH-Anerkennung, dass die CME-Aktivitäten von Medscape nun den höchsten europäischen Standards entsprechen. Fachleute aus der Hämatologie in ganz Europa können jetzt auf Programme zugreifen, die die neuesten Erkenntnisse liefern, eine bessere Patientenversorgung unterstützen. Sie können dadurch die wichtigsten CME-Punkte für ihre berufliche Entwicklung und ihr berufliches Fortkommen sammeln.

„Diese Akkreditierung ist ein wichtiger Meilenstein bei der Ausweitung unserer globalen Akkreditierungen und unserem Engagement für die speziellen Bedürfnisse von Hämatologie-Fachleuten", sagte Amy Bernard, MS, BSN, RN, NPD-BC, CHCP, Vizepräsidentin für Akkreditierungen und Compliance bei Medscape Education. „In einer Zeit, in der klinisches Personal mehr denn je verlässliche, evidenzbasierte Informationen benötigt, bestätigt die EBAH-Anerkennung unser Engagement, erstklassige CME zu liefern, die die kontinuierliche berufliche Entwicklung unterstützt."

Seit 30 Jahren bietet Medscape seiner weltweiten Mitgliederbasis von über 13 Millionen Klinikern evidenzbasierte medizinische Fortbildung – und das immer kostenlos. Zwischen 2023 und 2025 haben die Teams für Lerndesign und wissenschaftliche Inhalte von Medscape 102 Programme in der Hämatologie durchgeführt und dabei 836.531 Lernende erreicht, die potenziell über 3 Millionen Patienten pro Monat erreichen. Für weitere Informationen über die EBAH-Akkreditierung von Medscape Education International wenden Sie sich bitte an Amy Bernard unter [email protected].

Informationen zu Medscape

Medscape ist die führende klinische Ressource für Ärzte und medizinisches Fachpersonal, die vertrauenswürdige medizinische Nachrichten, evidenzbasierte Informationen und Point-of-Care-Tools bereitstellt – jetzt beschleunigt durch KI. Medscape bietet Fachärzten, Hausärzten und einer breiteren Öffentlichkeit im Gesundheitswesen eine Kombination aus zuverlässigen medizinischen Informationen und leistungsstarken Tools für die Ausbildung und klinische Entscheidungsfindung. Medscape Education ( medscape.org ) ist die erste Adresse für kontinuierliche berufliche Weiterbildung. Medscape ist eine Tochtergesellschaft der WebMD Health Corp.

Informationen zu WebMD Health Corp.

WebMD Health Corp. ist ein Unternehmen der Internet Brands Gruppe und steht im Zentrum der digitalen Gesundheitsrevolution, die das Gesundheitswesen für Verbraucher, Patienten, medizinische Fachkräfte, Arbeitgeber, Krankenversicherungen und Gesundheitssysteme verändert. Über öffentliche und private Online-Portale, mobile Plattformen und gesundheitsorientierte Publikationen stellt WebMD führende Inhalte und digitale Dienste bereit, die die Entscheidungsfindung erleichtern und verbessern, Gesundheitsmaßnahmen unterstützen und motivieren, die Gesundheitsversorgung rationalisieren und vereinfachen und die Patientenversorgung verbessern.

Zum WebMD Health Network gehören WebMD Health, Medscape, WebMD Ignite (mit Krames, The Wellness Network und Mercury Healthcare), Jobson Healthcare Information, MediQuality, Frontline, Vitals Consumer Services, Aptus Health, PulsePoint, The Wellness Network, SanovaWorks, MNG Health, MedicineNet, eMedicineHealth, RxList, OnHealth, Medscape Education und andere Websites im Eigentum von WebMD. WebMD®, Medscape®, CME Circle®, MedPulse®, eMedicine®, MedicineNet®, theheart.org® und RxList® sind Marken der WebMD Health Corp. oder ihrer Tochtergesellschaften.

