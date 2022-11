Mercanis erhält Anerkennung als 2022 Gartner® Cool Vendor™

Mercanis wurde von Gartner® als Cool Vendor™ in der Kategorie Sourcing und Procurement Technology ausgezeichnet.

Der Gartner®-Bericht würdigt Mercanis Rolle in der Befähigung von Beschaffunsunternehmen, selbst Wertschöpfer zu werden.

Mercanis identifiziert Kosteneinsparungen und steigert die Effizienz, indem es Unternehmen mit seiner Unterstützung durch die aktuelle Rezession und globale Krise führt.

BERLIN und SUNNYVALE, Kalifornien, 10. November 2022 /PRNewswire/ -- Mercanis, ein Berliner Technologie-Start-up, das KI-basierte Beschaffungslösungen anbietet, gab heute bekannt, dass es als 2022 Gartner® Cool Vendor™ im Bericht „Cool Vendors™ in Sourcing and Procurement Technology" ausgezeichnet wurde. Dieser Gewinn zeugt von Mercanis Fähigkeit, sich über seinen revolutionären Sourcing-Ansatz abzuheben, der Netzwerkeffekte sowie Prozessautomatisierung einsetzt und dadurch Einsparungen erzeugt.

Fabian Heinrich, CEO und Mitbegründer von Mercanis, kommentierte: "Wir fühlen uns sehr geehrt, als ein 2022 Gartner® Cool Vendor™ ausgezeichnet zu werden. Es zeigt, wie wichtig innovative und intelligente Beschaffungs- und Einkaufssoftware ist. Insbesondere in den aktuellen Zeiten der Inflation und Rezession treiben wir Kosten- und Zeiteinsparungen voran und minimieren Risiken auch über die Beschaffung hinaus. Mercanis fungiert daher als ‚Krisenmanager', der Unternehmen in die Lage versetzen will, angesichts aktueller und zukünftiger Krisen nicht nur zu überleben, sondern auch erfolgreich zu sein."

Durch die nahtlose Automatisierung des Beschaffungsprozesses spart Mercanis Zeit ein und stellt über autonomes Sourcing die Einhaltung von Vorschriften sicher. In den aktuellen Zeiten von steigenden Preisen und Rezession unterstützt Mercanis die Unternehmen dabei, die besten Lieferanten für ihre Beschaffungsbedürfnisse zu engagieren und gleichzeitig Zeit und Geld im Beschaffungsprozess einzusparen. Laut der 2022 Gartner® Cool Vendors™-Studie stimmen 73% der globalen Führungskräfte zu, dass höhere Kosteneinsparungen erzielt werden, wenn die Beschaffung fortschrittliche Technologielösungen einsetzt, die den Beschaffungsbedarf verstehen und decken. Die Beschleunigung des Sourcing-Prozesses gilt als Hauptvorteil von innovativen Technologien laut 67 % der im Gartner®-Report 2022 befragten Beschaffungsexperten weltweit.

Koray Köse, Senior Director bei Gartner®, erläuterte: "Mercanis verwendet eine Kombination aus Prozessautomatisierung und prädiktiver Analyse, um Sourcing ganzheitlich zu betreiben und den gesamten Beschaffungsprozess zu beschleunigen und zu automatisieren. [...] Das System besticht durch seine ausgereifte Einfachheit und erfordert wenig bis gar kein Training für die Nutzung".

Der Gartner®-Bericht hebt hervor, dass Lieferantenrisikomanagement, Lieferantenkollaboration und Kostenoptimierung die diesjährigen Technologietrends im Bereich Sourcing und Beschaffung anführen. Der derzeitige Anstieg der Inflation trägt zur finanziellen Belastung der Unternehmen bei, was die Implementierung revolutionärer Technologien umso wichtiger macht. Das Start-up unterstützt Beschaffungsteams von globalen Firmen wie Linde, Wilson, Arcteryx und Hypoport auf ihrem Weg der Digitalisierung des Beschaffungsprozesses.

Über Mercanis:

Mercanis ist eine Beschaffungslösung, mit Fokus auf den Source-to-Contract Prozess Prozess. Das Unternehmen wurde im September 2020 von Fabian Heinrich und Moritz Weiermann gegründet und entwickelte sich schnell zu einer der führenden Sourcing-Suiten, die von Kunden wie Linde, Wilson oder Hypoport genutzt wird. Mercanis hat sich zum Ziel gesetzt, die Macht der digitalen Beschaffung zu entfesseln, indem es den Beschaffungsprozess optimiert und einen ganzheitlichen Source-to-Contract Ansatz anbietet. Um den Beschaffungsprozess zu vereinfachen, hat Mercanis vier Schwerpunktbereiche eingeführt: Spend Analysen, Sourcing Events (RFx), Lieferantenmanagement und Vertragsmanagement. Erfahren Sie mehr über Mercanis: https://www.mercanis.com

