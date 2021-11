MESI, Ltd. gewinnt Gold beim German Design Award für das wegweisende Konzept seines Allround-Diagnoseinstruments für die Primärversorgung

MESI, Ltd. ist auf digitale Diagnoselösungen für eine effektive medizinische Beurteilung in kürzerer Zeit spezialisiert. Sein MESI mTABLET bietet 6 modulare Diagnoselösungen (EKG, Knöchel-Arm-Index, Zehen-Arm-Index, Pulsoximetrie, Spirometrie und Blutdruck) und zusätzliche medizinische Anwendungen in einem System. All diese Untersuchungen können sowohl in der Arztpraxis als auch bei Hausbesuchen durchgeführt werden, da das Set problemlos in einer Tragetasche Platz findet. Die Messergebnisse werden automatisch in elektronischen Akten abgespeichert und können für eine Zweitmeinung oder fachärztliche Beurteilung umgehend weitergeleitet werden. Auf diese Weise können Entscheidungen rascher erfolgen und Diagnosen schneller als bisher gestellt werden.