Michael Weissman tritt ab 2021 die Nachfolge von Kerry Trainor als Chief Executive Officer von SoundCloud an

NEW YORK, 2. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- SoundCloud gab heute bekannt, dass President Michael Weissman mit Wirkung vom 1. Januar 2021 die Nachfolge von Kerry Trainor als nächster Chief Executive Officer des Unternehmens antreten wird. Weissman folgt auf den langjährigen Kollegen und Partner Trainor, der weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats bleiben wird.

„Ich fühle mich geehrt, SoundCloud in Zukunft zu leiten", sagte Michael Weissman, President von SoundCloud. „Das Unternehmen befindet sich in einem der aufregendsten Momente seiner Geschichte, und ich freue mich darauf, mit dem Team und dem Vorstand von SoundCloud zusammenzuarbeiten, um unsere einzigartige Position in der Musikbranche zu nutzen und um neue Gelegenheiten zu ergreifen. Kerry und ich arbeiten seit fast einem Jahrzehnt zusammen und ich möchte ihm danken: Für seine Vision und Führung bei der Neupositionierung von SoundCloud, um größeres Wachstum zu erzielen, und auch persönlich, für seine Kooperation, Freundschaft und seine Unterstützung bei der Übergabe seiner Verantwortlichkeiten an mich."

Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2017 hat Weissman das Wachstum von SoundCloud entscheidend vorangetrieben. Er trat als Chief Operating Officer in das Unternehmen ein und wurde 2019 zum President befördert. Er war maßgeblich am Ausbau von SoundCloud beteiligt, da er der Hauptverantwortliche für einige der wichtigsten strategischen Initiativen des Unternehmens war, darunter die Bemühungen um Musiklizenzen, die US-Werbevertriebspartnerschaft mit Pandora und die Übernahme und Integration des Repost Network, einem Dienstleister für Musiker.

Kerry Trainor, der aktuelle Chief Executive Officer von SoundCloud, fügte hinzu: „Als ich 2017 die Investorengruppe organisierte, die SoundCloud eine Finanzspritze gegeben hat, war unser Ziel, die Zukunft zu sichern für eine der weltweit ikonischen kulturellen Plattformen für Musiker, Hörer, das Team und die Investoren. Es gibt nur eine SoundCloud in dieser Welt und die verdanken wir der Vision unserer Gründer, Alex und Eric. Diese Plattform und das unglaubliche internationale Team durch diese Jahre der Transformation zu leiten, war ein immenses Privileg. Es ist eine große Freude, gemeinsam mit dem Vorstand von SoundCloud meinen Partner und Freund Mike Weissman als meinen Nachfolger zu benennen und zu bestätigen. Ich freue mich darauf, als Vorstandsmitglied weiterhin mit Mike und dem Team zusammenzuarbeiten."

Seit SoundCloud im Jahr 2017 eine Finanzspritze erhielt, konzentrierte sich das Unternehmen verstärkt auf sein zentrales, von den Kreativen gesteuertes Entdeckernetzwerk, während es gleichzeitig den nachhaltigen finanziellen Erfolg anstrebte. Kurz vor Ende 2020 hat SoundCloud vor kurzem sein erstes profitables Quartal erzielt und wird sein drittes Jahr in Folge mit beschleunigtem Umsatzwachstum und einer starken Bilanz abschließen. Weitere Initiativen zur Förderung des Wachstums und strategische Initiativen sind in Planung.

Abgesehen von seinen starken Geschäftsergebnissen, ist SoundCloud weiterhin die weltweit größte offene Audioplattform mit über 250 Millionen Tracks, 12 Millionen Musikschaffenden, die jeden Monat gehört werden, und über 80.000 Künstlern, die ihre Musik jetzt direkt mit SoundCloud gewinnbringend vermarkten. Es ist die Nr. 2 Musik-App auf iOS in den USA, und zieht das jüngste, vielfältigste Publikum aller großen Audio-Services an.

„Es ist jetzt über 13 Jahre her, dass wir SoundCloud gegründet haben, und Kerry und Mikes Führung waren in vielerlei Hinsicht transformativ", sagte Alexander Ljung, der Gründer und Vorstandsvorsitzende von SoundCloud. „SoundCloud war schon immer eine der wichtigsten kulturellen Plattformen der Welt, aber die letzten drei Jahre haben gezeigt, dass es auch ein fantastisches Geschäftsmodell ist. Ich freue mich darauf, Mike dabei zuzusehen, wie er SoundCloud in die Zukunft führt, und ich freue mich auch sehr, dass Kerry weiterhin als Mitglied unseres Boards involviert bleibt."

„SoundCloud ist eine einzigartige Musikplattform, die neuen und sich entwickelnden Künstlern unschätzbare Dienste leistet, und seit Raine und Temasek im Jahr 2017 Kerry und Mike durch die Neufinanzierung unterstützt haben, bemühen Sie sich mehr darum, diese Differenz hervorzuheben, und zeigen Ergebnisse, die für sich sprechen", sagte Fred Davis, Partner bei The Raine Group und ein Vorstandsmitglied bei SoundCloud. „Kerry hat SoundCloud für zukünftiges Wachstums positioniert, und wir alle blicken gespannt darauf, wie Mike die nächste Etappe des Unternehmens anpacken wird. Herzlichen Glückwunsch, Mike, und danke, Kerry. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft fortsetzen, und gemeinsam am Erfolg von SoundCloud weiterzuarbeiten."

„Die wichtige Rolle von SoundCloud bei der Entdeckung von neuer Musik und die außergewöhnlichen Tools für Audio-Kreative sind einzigartig bei digitalen Audiodiensten. Als Investoren danken wir Kerry für seine Führung und die partnerschaftliche Zusammenarbeit von SoundCloud mit SiriusXM und gratulieren Mike, der die Rolle des CEO für den nächsten Wachstumsschub von SoundCloud übernimmt", sagte Scott Greenstein, President und Chief Content Officer von SiriusXM und Vorstandsmitglied von SoundCloud.

Informationen zu SoundCloud

SoundCloud ist die weltweit größte offene Audioplattform. Sie vernetzt Musiker, Zuhörer und Kuratoren miteinander und reflektiert dadurch stets, was gerade aktuell ist, was neu ist und was demnächst kommt. Seit seiner Gründung im Jahr 2007, unterstützt SoundCloud Musiker weltweit mit den besten Tools, Services und Ressourcen dabei, ihre Karriere auf- und auszubauen. SoundCloud enthält über 250 Millionen Tracks von 30 Millionen Künstlern aus 190 Ländern. Daher sind die neuesten Tendenzen in der Musik zuerst auf SoundCloud zu hören.

Weitere Links

soundcloud.com



SOURCE SoundCloud