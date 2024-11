Microbiologics erwirbt SensID und erweitert damit seine Kompetenz in der diagnostischen Qualitätskontrolle

Gemeinsam werden die Unternehmen verbesserte Lösungen für die Diagnostik von Infektionskrankheiten und Onkologie anbieten.

SAINT CLOUD, Minnesota, 6. November 2024 /PRNewswire/ -- Microbiologics, ein weltweit führendes Biotechnologieunternehmen, das sich auf Referenzmaterialien für Infektionskrankheiten und Auftragsforschungsdienste spezialisiert hat, freut sich, die Übernahme von SensID bekannt zu geben, einem führenden Hersteller von Referenzmaterialien und Qualitätskontrollen für die Molekulardiagnostik mit Schwerpunkt auf Onkologie und Präzisionsmedizin. SensID wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Rostock, Deutschland, wo das Unternehmen auch nach der Übernahme weiterarbeiten wird. Dies ist der erste Standort von Microbiologics außerhalb der USA.

Die Akquisition ist ein bedeutender Meilenstein in der Mission von Microbiologics, eine sicherere und gesündere Welt voranzutreiben, indem das Unternehmen seine Reichweite auf die Bereiche Onkologie und Präzisionsmedizin ausdehnt und gleichzeitig seine Führungsrolle in der Diagnostik von Infektionskrankheiten beibehält. Die kombinierte Expertise von Microbiologics und SensID wird beide Unternehmen in die Lage versetzen, ein breiteres Portfolio an Lösungen für die Qualitätskontrolle anzubieten, um Entwickler von Diagnosetechnologien und medizinisches Fachpersonal weiter zu unterstützen und letztendlich die Patientenversorgung weltweit zu verbessern.

„Wir freuen uns, SensID im Team von Microbiologics begrüßen zu dürfen", sagte Kristen Knox, CEO von Microbiologics. „Bei dieser Partnerschaft geht es nicht nur darum, unsere Fähigkeiten zu erweitern, sondern auch darum, zwei Organisationen zusammenzubringen, die mit großer Leidenschaft die Zukunft der Diagnostik vorantreiben wollen. Im Mittelpunkt unseres Handelns steht das Engagement, das Leben von Patienten und medizinischen Fachkräften auf der ganzen Welt zu verbessern. Durch die Kombination unserer Expertise in der Infektions- und Onkologiediagnostik können wir noch mehr bewirken."

SensID ist bekannt für Präzision und Innovation, insbesondere im Bereich der Onkologie. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung von intensiv charakterisierten Referenzmaterialien und Qualitätskontrollen für die Forschung und Entwicklung, Validierung und Qualitätskontrolle von molekulardiagnostischen Tests spezialisiert. Zu den jüngsten Innovationen gehören die Einführung des ersten ESR1-Mutations-Referenzsets zur Validierung von zellfreien DNA-Mutationsnachweisverfahren sowie eine plattformagnostische Kontrolle für Dihydropyrimidin-Dehydrogenase-Tests (DPYD, DHP, DPD, DHPDHASE). Die Integration des Fachwissens von SensID wird das umfassende Angebot von Microbiologics ergänzen und Innovationen ermöglichen, die die Zukunft der diagnostischen Tests vorantreiben werden.

„Diese Partnerschaft ist eine natürliche Wahl, nicht nur wegen unserer sich ergänzenden Fachkenntnisse, sondern auch, weil unsere Aufgabe, Vision und Werte so eng miteinander verbunden sind", sagte Björn Nowack, CEO von SensID. „Wir waren schon immer stolz darauf, hochwertige, präzise charakterisierte Referenzmaterialien zu liefern, die für die Weiterentwicklung diagnostischer Tests unerlässlich sind. Durch den Zusammenschluss mit Microbiologics, einem Unternehmen, das sich wie wir für Spitzenleistungen und Patientensicherheit einsetzt, können wir nicht nur unseren Aktionsradius erweitern, sondern auch unsere Innovationen in einer Weise fortsetzen, wie wir es allein nicht hätten tun können."

Während die Integration voranschreitet, werden sich beide Unternehmen weiterhin darauf konzentrieren, ihren Kunden hervorragende Produkte und Dienstleistungen zu liefern, ohne laufende Partnerschaften und Projekte zu unterbrechen. Die Kombination der diagnostischen Lösungen von Microbiologics für Infektionskrankheiten und der Expertise von SensID in der molekularen Onkologie wird sicherstellen, dass sie gut positioniert sind, um auf dem Markt für diagnostische Qualitätskontrolle führend zu sein.

Microbiologics ist ein zuverlässiger Partner und Experte für Qualitätskontrollen in der Diagnostik von Infektionskrankheiten, der sich auf den Schutz der Sicherheit und Gesundheit von Menschen in aller Welt konzentriert. Wir bieten die umfangreichste Sammlung von IVD-Kontrollen von Drittanbietern für einfache, zuverlässige QC-Tests von traditionellen und molekularen Infektionskrankheitsdiagnostika. Wir arbeiten auch mit Entwicklern von Diagnosetechnologien zusammen, um kundenspezifische biologische Materialien für jeden Schritt des Prozesses zu entwerfen und herzustellen, von der Konzeption bis zur Markteinführung. Microbiologics ist im Besitz von Granite Partners, einer privaten Investment- und Holdinggesellschaft mit Sitz in Saint Cloud, Minnesota. Erfahren Sie mehr über Microbiologics: https://www.microbiologics.com/

SensID ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Referenzmaterialien und Qualitätskontrollen für die Molekulardiagnostik mit Schwerpunkt auf Onkologie und Pharmakogenomik. Unsere präzise charakterisierten Produkte werden nach den höchsten Standards hergestellt und finden breite Anwendung in Bereichen wie Forschung und Entwicklung, Validierung von Arbeitsabläufen, externe Qualitätsbewertungsprogramme und Vorbereitung auf die Akkreditierung. Sie dienen als ideale Lösungen für die Entwicklung und Validierung von diagnostischen Testkits. Erfahren Sie mehr über SensID: https://www.sens-id.com/

Granite Partners ist eine private Investitions- und langfristige Holdinggesellschaft, die 2002 in St. Cloud, Minnesota, gegründet wurde und sich zum Ziel gesetzt hat, Unternehmen aufzubauen und Werte für alle Beteiligten zu schaffen. Wir fördern eine Kultur des Vertrauens, der Innovation und der Exzellenz, die für eine 100-jährige Nachhaltigkeit unerlässlich ist, und wir streben nach einem erstklassigen Wohlbefinden für alle Mitglieder der Granite-Gemeinschaft. Erfahren Sie mehr über Granite Partners: https://www.granite.com/

Granite Partners unterstützte Microbiologics bei der Übernahme von SensID. Lathrop GPM und HEUSSEN vertraten und CliftonLarsonAllen beriet bei der Investition. JP Morgan Chase Bank, N.A. und Bell Capital Finance stellten die Finanzierung bereit.

Kontakt:

Laurie Fernholz

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/711533/Microbiologics_Logo.jpg