Midea stellt den Midea V12 vor: Der erste All-in-One Kehr- und Wischroboter

BERLIN, 31. August 2023 /PRNewswire/ -- Kurz nach der Bekanntgabe von Erling Haaland als globaler Markenbotschafter stellt Midea, einer der weltweit führenden und größten Hersteller von Haushaltsgeräten, den Midea V12 vor, den „Haaland der Saugroboter". Der Midea V12 spiegelt die Dynamik von Haaland auf dem Spielfeld wider und ist ein definitives Flaggschiffprodukt, mit welchem Vielseitigkeit, Kraft und Agilität Einzug in die Haushaltsreinigung halten, wobei den Verbrauchern eine Reinigungslösung der Spitzenklasse geboten wird.

Fortschrittliche selbstentleerende, selbstwaschende und selbsttrocknende Systeme für eine mühelose Reinigung

Ähnlich wie Haaland auf dem Spielfeld sowohl als Torschütze als auch als Unterstützer fungiert, so zeigt der Midea V12 seine Vielseitigkeit bei der Haushaltsreinigung. Nach Beendigung seiner Reinigungsaufgaben geht der V12 nahtlos in den Selbstpflegemodus über: Er entleert den Staubbehälter selbst und wäscht sowie trocknet die Mopps eigenständig. Sobald der Reinigungszyklus abgeschlossen ist, dockt der Roboter elegant an und lässt seine Mopps einen sorgfältigen Reinigungsprozess durchlaufen. Die integrierte Basis schrubbt und spült alle Verschmutzungen weg und stellt den Inbegriff einer freihändigen und hygienischen Reinigung dar. Das System verfügt außerdem über einen geräumigen Staubbeutel mit einem Volumen von 3 L, in dem Staub und Rückstände problemlos für bis zu 60 Tage verwahrt werden können. Weiterhin arbeitet das Trocknungssystem mit einem 55 °C warmen Luftstrom, so dass die Mopps frei von Schimmel und unangenehmen Gerüchen bleiben.

Eine Saugleistung von 5000 Pa und zwei mit 200 Umdrehungen pro Minute rotierende Mopps sorgen für eine perfekte Reinigungsleistung

In Anlehnung an die unvergleichlichen Leistungen von Haaland auf dem Fußballplatz übertrifft der V12 seine Kontrahenten bei der Reinigungsleistung. Mit einer beeindruckenden Saugleistung von 5000 Pasorgt er dafür, dass kein Staubkorn zurückbleibt. Ergänzt wird diese Leistung durch das ultradicke Chenille-Doppelscheiben-Wischtuch, das dafür sorgt, dass der V12 stets eine unvergleichliche Schmutzaufnahme erzielt. Die intensive Wischtechnik mit 200 Umdrehungen pro Minute belebt und frischt die Oberflächen auf, so dass die Böden immer wie neu glänzen.

3D-Hinderniserkennungstechnologie zur flexiblen Vermeidung von Hindernissen

Während Haaland für seinen durchsetzungsfähigen Stil gegenüber seinen Gegnern bekannt ist, liegt die Stärke des Midea V12 in seiner Wendigkeit beim Umfahren von Hindernissen. Die 3D-Hinderniserkennungstechnologie des Midea V12 ermöglicht es dem Roboter, bis zu 55 individuellen Hindernissen nahtlos auszuweichen, unterstützt durch die hohe Genauigkeit seines LiDAR-Systems. Seine Fähigkeit, seine Umgebung schnell zu erfassen und sich mit ihr vertraut zu machen, gewährleistet eine umfassende Reinigung mit minimalen Unterbrechungen und erhöhter Effizienz.

Zusätzlich zur Markteinführung hat Midea ein Foto des Midea V12 an der Seite von Erling Haaland veröffentlicht.

Die jüngste Ankündigung, dass Erling Haaland neuer globaler Markenbotschafter wird, ist die neueste Erweiterung der erfolgreichen Partnerschaft zwischen Midea und Manchester City, die im Januar 2020 begann und vor kurzem im Mai dieses Jahres verlängert wurde. Bisher hat die Partnerschaft Millionen von Fans aus aller Welt mit preisgekrönten Aktivitäten erreicht.

Die führende Haushaltsgerätemarke wird auch in Zukunft mit dem dreifachen Gewinner von Manchester City zusammenarbeiten und über eine Vielzahl von Content-Kampagnen sowie exklusiven Vergaben von Werbeartikeln und weiteren digitalen Aktivitäten Erlings Fangemeinde mit den Kunden von Midea und Fußballfans weltweit zusammenbringen.

Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe erklärte Erling Haaland: „Midea ist ein stolzer Partner von Manchester City und ich habe es sehr genossen, während meiner bisherigen Zeit beim Verein an den Kampagnen beteiligt zu sein. Ich habe das Logo von Midea im gesamten Etihad Stadium bemerkt und nachdem ich mehr über die Größe und Ambitionen der Marke erfahren habe, freue ich mich, heute ein globaler Markenbotschafter zu werden. Das erste Video, das wir vor einigen Wochen gedreht haben, hat wirklich Spaß gemacht und ich freue mich darauf, in Zukunft weiter mit Midea zusammenzuarbeiten."

