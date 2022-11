Miral und Warner Bros. Discovery kündigen Harry-Potter-Themenland für Abu Dhabis Insel Yas an

Weitläufiges neues Themenland wird Teil des preisgekrönten Indoor-Themenparks von Warner Bros. sein. World Abu Dhabi

ABU DHABI, VAE, 10. November 2022 /PRNewswire/ -- Miral, Abu Dhabis führender Schöpfer immersiver Reiseziele und Erlebnisse, gab heute zusammen mit Warner Bros. Discovery bekannt, dass ein Harry-Potter-Themenland zur Insel Yas, Abu Dhabi, kommen wird – als Teil des weltweit größten Indoor-Themenparks, Warner Bros. World Abu Dhabi.

Die kreative Vision für dieses neu entworfene Harry-Potter-Themenland von Miral und Warner Bros. Global Themed Entertainment wird Fans dazu einladen, mit einem völlig neuen Blick ikonische Orte aus der Welt des Zauberschülers zu betreten.

Mohamed Khalifa Al Mubarak, Ingenieur und Vorsitzender von Miral, drückte seine Begeisterung über dieses Projekt folgendermaßen aus: „Wir sind sehr stolz auf unsere kontinuierliche Partnerschaft mit Warner Bros. Discovery und freuen uns darauf, diese zauberhafte Premiere zum Nahen Osten und zur Welt der Zukunft zu bringen. Dies ist ein weiterer Beweis für unser Engagement, die Insel Yas weiterhin als ein weltweit führendes Reiseziel für Unterhaltung und Freizeit zu positionieren, und es ist eine großartige Ergänzung des Tourismusangebots von Abu Dhabi, die zum Wachstum und der wirtschaftlichen Diversifizierung des Emirats beiträgt."

Pam Lifford, President, Global Brands and Experiences von Warner Bros. Discovery, sagte: „Die Wizarding World hat etwas für Fans jeden Alters zu bieten. Die originalen Harry Potter-Geschichten und die Blockbuster-Filmserie fesseln und inspirieren weiterhin Hunderte Millionen von Fans auf der ganzen Welt, und unser Team von Global Themed Entertainment wird gemeinsam mit unserem Weltklasse-Partner unsere erfolgreiche Warner Bros. World Abu Dhabi erweitern, um dieses magische Erlebnis zum Leben zu erwecken. Zusammen mit unseren Ländereien bei den Universal-Parks wird dies ein völlig neues und spektakuläres Reiseziel für Fans schaffen, in das sie eintauchen können."

Harry Potter ist ein wahrhaft globales Phänomen, das acht Filme umfasst, basierend auf der meistverkauften Buchreihe – von der weltweit mehr als 600 Millionen Exemplare verkauft wurden, die in mehr als 200 Ländern und Gebieten vertrieben wird und in mehr als 80 Sprachen übersetzt wurde. Heute werden diese Kultgeschichten und die daraus hervorgehenden Erlebnisse von einer leidenschaftlichen Gemeinschaft von Millionen von Fans aus der ganzen Welt geliebt.

Die Hinzufügung eines Harry-Potter-Themenlandes bei Warner Bros. World Abu Dhabi (das Datum der Grundsteinlegung wird noch bekanntgegeben) ist die Erweiterung einer erfolgreichen Reihe von Themenländern und Erlebnissen, wie Bedrock, Dynamite Gulch, Cartoon Junction, Gotham City und Metropolis. Diese haben Fans von Warner Bros. unterhaltsame und unvergessliche Erinnerungen gebracht und unterstützen darüber hinaus die Vision von Miral, den Park weltweit als ein Top-Reiseziel zu positionieren. Außerdem ist das Harry-Potter-Themenland eine hervorragende Ergänzung des Portfolios von Attraktionen und Erlebnissen und leistet einen Beitrag zum wachsenden Tourismusökosystem von Abu Dhabi.

Das Harry-Potter-Themenland wird von beträchtlicher Größe sein und sich in die sechs bestehenden immersiven Länder im preisgekrönten Themenpark einfügen, um Harry Potter seinen Fans näherzubringen wie noch nie zuvor.

Informationen zu Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment:

Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment (WBDGTE), Teil von Warner Bros. Discovery Global Brands and Experiences, ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Konzipierung, Entwicklung und Lizenzierung von standortbasierter Unterhaltung, Live-Veranstaltungen, Ausstellungen und Themenpark-Erlebnissen basierend auf dem größten Franchise, Geschichten und Figuren wie aus Filmen, Fernsehinhalten, Animationen und Computerspielen von Warner Bros., HBO, Discovery, DC und Cartoon Network. WBDGTE ist die Heimat der bahnbrechenden Standorte der „Wizarding World" von Harry Potter bei Themenparks von Universal auf der ganzen Welt, darunter Warner Bros. World Abu Dhabi, The WB Abu Dhabi, The FRIENDS Experience, The Game of Thrones Studiotour und unzählige andere Erlebnisse, die von The Wizarding World, DC, Looney Tunes, Scooby-Doo, Game of Thrones, FRIENDS und vielem mehr inspiriert wurden. Mit erstklassigen Partnern ermöglicht WBDGTE es Fans auf der ganzen Welt, in ihre Lieblingsmarken und -Franchise einzutauchen.

Informationen zu Wizarding World:

Seit der Zeit, als Harry Potter in der King's Cross Station von der Plattform 9 3⁄4 aufbrach, haben seine unglaublichen Abenteuer einen nachhaltigen Eindruck in der populären Kultur hinterlassen. Acht Harry-Potter-Blockbuster-Filme, die auf den Originalgeschichten von J.K. Rowling basieren, haben die magischen Geschichten zum Leben erweckt, und heute gilt die Wizarding World als eine der weltweit beliebtesten Marken.

Das riesige, vernetzte Universum umfasst außerdem drei epische Filme aus der Reihe Phantastische Tierwesen, Harry Potter und das verwunschene Kind – das mehrfach preisgekrönte Theaterstück, top moderne Video- und Mobil-Spiele von Portkey Games, innovative Verbraucherprodukte, begeisternde Live-Unterhaltung (einschließlich vier Themenpark-Länder) und aufschlussreiche Ausstellungen.

Dieses expandierende Portfolio von Warner Bros. Discovery enthält außerdem „Wizarding World"-Touren und -Einzelhandel sowie die Hauptattraktion Harry Potter New York, Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter, Warner Bros. Studio Tour Tokio sowie die Einzelhandelsgeschäfte „Platform 9 3⁄4".

Die Wizarding World entwickelt sich weiter, um Harry-Potter-Fans mit neuen und begeisternden Möglichkeiten zu binden. Für die weltweite Fangemeinschaft und für die kommenden Generationen heißt sie jeden willkommen, sie zu erkunden und selbst die Magie zu entdecken.

Informationen zu Miral

Miral ist Abu Dhabis führender Schöpfer immersiver Reiseziele und Erlebnisse, die zum Wachstum der Freizeit- und Unterhaltungsbranche und der wirtschaftlichen Diversifizierung von Abu Dhabi beitragen. Es konzipiert, entwickelt, betreibt und verwaltet immersive Reiseziele und Erlebnisse, die Besucher aus der ganzen Welt anziehen, um unvergessliche Erinnerungen zu schaffen und die Verwirklichung der touristischen Vision und des Wachstums des Emirats zu beschleunigen.

Miral ist verantwortlich für die Entwicklung und Verwaltung der Insel Yas und beaufsichtigt die Strategie für das Reiseziel-Management der Insel Saadiyat. Es verfügt über ein Portfolio von erstklassigen Attraktionen, darunter berühmte Themenparks, sowie Hospitality, Freizeit, Kultur, Sport, Gastronomie, Einzelhandel und Unterhaltung, und liefert Millionen von unvergesslichen Momenten und schafft Freude über ein vielfältiges Erlebnisspektrum.

Zu den Miral-Tochtergesellschaften gehören Miral Destinations, Miral Experience und Yas Asset Management.

