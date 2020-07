Mit dem Projekt Made in Nature des CSO Italy beteiligen die Produzenten die Verbraucher über das soziale Netzwerk

BOLOGNA, Italien, 21. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Made in Nature hat in seinen Werbeaktivitäten vor Kurzem ein originelles Treffen zwischen italienischen Produzenten und Verbrauchern organisiert. Um die soziale Distanzierung aufrecht zu erhalten, wurden die Werte von Bio-Obst und Bio-Gemüse mithilfe einer digitalen Videoplattform veranschaulicht. Das Projekt wird von der Europäischen Union mit 1,6 Millionen Euro finanziert und umfasst sechs führende italienische Bio-Lebensmittelunternehmen, nämlich Brio, Canova, Conserve Italia, Lagnasco, RK Growers und VeryBio, allesamt Partner von CSO Italy. Es soll die Bio-Obst- und Bio-Gemüse-Kultur in Italien, Deutschland und Frankreich fördern.

Die Zusammenkunft bietet die Gelegenheit, die Zahlen des italienischen Bio-Sektors hervorzuheben, der zu 70 % durch die Unternehmen repräsentiert wird, die an dem Projekt teilnehmen. In Italien wird auf mehr als 1,958 Millionen Hektar eine rein ökologische Landwirtschaft betrieben, der sich 76.000 Betriebe widmen (Sinab). Die neuesten Statistiken, die von dem Forschungsunternehmen Ismea an Nielsen erstellt wurden, zeigen, dass die italienischen Bio-Lebensmittel-Einkäufe im Jahr 2019 einen Wert von 2,5 Milliarden Euro dargestellt haben. In 10 Jahren verzeichnete die Zunahme des Bio-Lebensmittel-Verkaufs im Großvertrieb ein Wachstum von + 21,7 %.

Der italienische Bio-Lebensmittelmarkt umfasst 23,2 % Obst und 19,2 % Gemüse. 2020 hat sich eine weitere Zunahme bei frischen und verarbeiteten Produkten mit einer zweistelligen Steigerung gezeigt. Im letzten Jahr führten die Aktivitäten von Made in Nature zu hohen Zahlen und erzielten wichtige Ergebnisse.

Im ersten Jahr wurden auf Facebook- und Instagram-Seiten 180 Beiträge veröffentlicht, die 900.000 Aufrufe mit einem hohen Prozentsatz an engagierten Reaktionen verzeichneten. Sie bezogen sich insbesondere auf Inhalte über die Werthaltigkeit von Bio-Lebensmitteln. Die Website von Made in Nature (www.madeinnature.org) wurde von mehr als 20.000 Einzelnutzern aufgerufen und erreichte über eine Google-Ads-Kampagne insgesamt 2,4 Millionen Menschen.

Made in Nature zufolge zeigen diese Zahlen, dass die Verbraucher interessiert sind und mehr über Bio-Erzeugnisse und insbesondere über die Saisonalität von Obst und Gemüse erfahren wollen. Aus diesem Grund hat Made in Nature den Baum der Saisonalität geschaffen (www.madeinnature.org/tree), eine spezielle Website, die sich der Saison jeder Obst- und Gemüseart widmet und deren Eigenschaften und Periodizität beschreibt.

Die Unterstützungsmaßnahmen von Made in Nature bei der Verbreitung und Valorisation von europäischem Obst und Gemüse aus ökologischem Landbau, finanziert von der EU und CSO Italien in Zusammenarbeit mit italienischen Unternehmen (Brio, Canova, Conserve Italia, Veritas Biofrutta, RK Growers und Lagnasco Group), werden 2020 entsprechend der Saisonalität frischer und biologischer Produkte weitergehen. Der Fokus liegt auf den Werten der zertifizierten Produktion, die sich den Verbrauchern und dem weltweiten Wohlbefinden verschrieben haben.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website: www.madeinnature.org

Projektdurchführung: SOPEXA Italia

Pressebüro: RP Circuiti Multimedia – [email protected] – [email protected]

SOURCE Made in Nature