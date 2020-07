Avec le projet Made in Nature de CSO Italy, les producteurs font participer les consommateurs par le biais des réseaux sociaux

BOLOGNE, Italie, 21 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Made in Nature, dans le cadre de ses activités de promotion, a récemment organisé une réunion initiale entre des producteurs et des consommateurs italiens. Dans le respect de la distanciation sociale, les valeurs des fruits et légumes biologiques ont été illustrées à l'aide d'une plateforme vidéo numérique. Le projet est financé par l'Union européenne à hauteur de 1,6 million d'euros et implique six sociétés italiennes de premier plan dans les produits biologiques, Brio, Canova, Conserve Italia, Lagnasco, RK Growers et VeryBio, qui sont associées à CSO Italy, afin de promouvoir la culture des fruits et légumes biologiques en Italie, en Allemagne et en France.

Cette réunion donne l'occasion de mettre en évidence les chiffres du secteur bio italien, représenté à hauteur de 70 % par les entreprises participant au projet. En Italie, plus de 1 958 hectares sont entièrement biologiques et l'agriculture bio implique 76 000 exploitants (Sinab). Les dernières statistiques, présentées par Ismea sur la base d'études par le cabinet Nielsen, montrent qu'en 2019, les achats de produits biologiques italiens ont atteint une valeur de 2,5 milliards d'euros. En 10 ans, les ventes de produits biologiques dans la grande distribution ont enregistré une croissance de 21,7 %.

Le marché bio italien est composé au total de 23,2 % de fruits et 19,2 % de légumes. L'année 2020 a affiché une croissance supplémentaire pour les produits frais et transformés, avec une augmentation à deux chiffres. En un an, les activités de Made in Nature ont permis d'obtenir d'excellents chiffres et des résultats importants.

Au cours de la première année, les pages Facebook et Instagram ont totalisé 180 publications, enregistrant 900 000 impressions avec un pourcentage élevé d'engagement, en particulier avec du contenu sur les valeurs des produits biologiques. Le site Internet de Made in Nature (www.madeinnature.org) a atteint plus de 20 000 utilisateurs uniques et 2,4 millions de personnes via sa campagne Google Ads.

Selon Made in Nature, ces chiffres montrent que les utilisateurs sont intéressés par les produits biologiques et souhaitent en savoir davantage sur eux, en particulier, sur la saisonnalité des fruits et légumes. C'est pourquoi Made in Nature a créé l'Arbre de la saisonnalité (www.madeinnature.org/tree), une section spéciale consacrée à la saisonnalité de tous les fruits et légumes, décrivant leurs caractéristiques et leur périodicité.

Les actions de soutien de Made in Nature pour la diffusion et la valorisation des fruits et légumes biologiques européens, financées par l'UE et CSO Italy avec la collaboration d'entreprises italiennes (Brio, Canova, Conserve Italia, Veritas Biofrutta, RK Growers et Lagnasco Group) se poursuivront en 2020 en suivant la saisonnalité des produits frais et biologiques, tout en se concentrant sur les valeurs de la production certifiée dédiée au bien-être des consommateurs et de la planète.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Internet : www.madeinnature.org

Mise en œuvre du projet : SOPEXA Italia

Bureau de presse : RP Circuiti Multimedia – [email protected] – [email protected]

SOURCE Made in Nature