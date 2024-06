MKMU-Tag 2024: Alibaba.com verpflichtet sich zur Skalierung von KI-Tools für MKMU

Strategische Pläne für ein vielfältiges Lieferantennetz und verbesserte Handelsmöglichkeiten vorgestellt

GENF, 27. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, eine führende Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-E-Commerce und eine Einheit der Alibaba International Digital Commerce Group, hat heute im Vorfeld des Tages des Mikro-, Klein- und Mittelunternehmens (MKMU) am 27. Juni Unternehmen für ihren Erfolg und ihr globales Wachstum geehrt. Alibaba.com bekräftigte sein Engagement für die Unterstützung von MKMU und erklärte, dass es Tools für künstliche Intelligenz (KI) für globale Lieferanten eingeführt hat.

Zu diesem Anlass nahm Kuo Zhang, Präsident von Alibaba.com, an einer Podiumsdiskussion zum Thema Welthandel im Rahmen der halbjährlichen Global Review of Aid for Trade der Welthandelsorganisation (WTO) und an einer Sitzung des Internationalen Handelszentrums der Vereinten Nationen (ITC) teil.

Zhang betonte, wie wichtig es ist, dass keine MKMU in unterentwickelten Ländern im Zeitalter der KI zurückgelassen werden.

MKMU nutzen die Macht der KI

Eine kürzlich von Alibaba.com durchgeführte Umfrage unter MKMU, die die Plattform nutzen, hat gezeigt, dass sie regelmäßig nach innovativen Lösungen und Angeboten suchen. Tatsächlich nutzen 25-30 % der befragten MKMU täglich KI. Allein auf Alibaba.com nutzen etwa 30.000 MKMU weltweit die KI-Tools der Plattform und infolge der Nutzung dieser Tools sie um 37 % höhere Produktpräsenz verzeichnen.

MKMU haben zunehmenden Zugang zu globalen Zulieferern

Neben einem wachsenden Angebot an innovativen Lösungen zur Unterstützung ihrer Unternehmen können MKMU auf Alibaba.com ihre Produktquellen diversifizieren, indem sie sich mit Lieferanten mit spezifischen Branchen- und Produktschwerpunkten verbinden. "Als eines der ersten italienischen Unternehmen auf der Plattform von Alibaba.com habe ich immer auf die Qualität unserer italienischen Ergänzungsprodukte vertraut. Alibaba.com hat mir geholfen, mein Geschäft über Europa hinaus auszuweiten", sagte Maria Francesca Aceti, CEO von Deltha Pharma.

Alibaba.com baut Lieferantenunterstützung in Entwicklungsländern aus

Alibaba.com verstärkt seine Bemühungen, Lieferanten in Entwicklungsländern einzubinden. So will Alibaba.com 100 MKMU in ganz Afrika dabei helfen, eine Präsenz auf seiner Plattform aufzubauen. Außerdem sollen von den 500 Veranstaltungen und Seminaren, die Alibaba.com in diesem Geschäftsjahr für globale Zulieferer anbietet, etwa 300 in Entwicklungsländern stattfinden. Alibaba.com wird MKMU auch weiterhin durch Innovationen und neue Lösungen, die auf die Vereinfachung der globalen Beschaffung und des Verkaufs ausgerichtet sind, an die Spitze bringen.

Über die Umfrage:

Im Mai 2024 führte Alibaba.com eine Umfrage unter 500 Unternehmen auf Alibaba.com in der ganzen Welt durch. Die Größe dieser Unternehmen reichte von einem Mitarbeiter bis zu Unternehmen mit 250 oder mehr Mitarbeitern.

Weitere Informationen über Alibaba.com und den Bericht finden Sie hier: https://seller.alibaba.com/playbooks/2024-msme-day-report-px002b6lu?categoryid=1239008

