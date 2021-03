MoEngage stärkt Marken, indem es Entscheidungen für Engagements mit Insights-Led Customer Journeys anregt

Neue Produkt-Updates beinhalten intelligente Pfadoptimierung in Flows, verbesserte Multi-Channel-Personalisierung und Engagement und mehr

SAN FRANCISCO, 1. März 2021 /PRNewswire/ -- MoEngage, die insights-led customer engagement Plattform, hat heute auf seinem vierteljährlichen Customer Connect Event, MoEngage NEXT, mehrere neue Produkt-Updates angekündigt, um das Wachstum von Marken zu fördern.

Die neuen Angebote von MoEngage ermöglichen es Marketern und Produktverantwortlichen, auf einfache Weise Insights-Led Customer Journeys mit reichhaltigeren Erkenntnissen, verbesserter Personalisierung und vereinfachter Messung über verschiedene Kanäle hinweg zu erstellen.

Q1 2021 beinhaltet folgende Updates:

Neue, einfach zu bedienende, intuitive Benutzeroberfläche - MoEngage hat seine Benutzeroberfläche komplett überarbeitet, um Marketern und Produktmanagern eine bessere Erfahrung bei der Segmentierung, dem Engagement und der Personalisierung von Journeys zu bieten. „Während wir unsere Produktmöglichkeiten weiter ausbauen, wollen wir sicherstellen, dass unsere Endbenutzererfahrung für die Anwendungsfälle unserer Kunden vereinfacht wird", sagt Ajay Kothapalli , Head of Product Design bei MoEngage. „Unser neues Design ist minimalistisch, aber kontextbezogen und konsistent auf der gesamten Plattform."

MoEngage hat es für Kunden einfacher gemacht, ihre Customer Journeys zu analysieren und zu optimieren, indem neue Intelligent Path Optimizer und A/B-Testing-Funktionen innerhalb von Flows hinzugefügt wurden. Kunden können nun bis zu zwanzig einzigartige User Journeys innerhalb eines einzigen Flows testen und dabei unsere KI-Engine SHERPA automatisch entscheiden lassen, welche Journey für die Zielgruppen am besten performt, sodass Kunden ihre Kampagnen- und Journey-Performance einfach optimieren können.

Der Verbraucher des 21. Jahrhunderts erwartet ein nahtloses, personalisiertes und vernetztes Erlebnis über alle Kanäle hinweg. Um Marketern zu helfen, Multi-Channel-Journeys über verschiedene Touchpoints hinweg zu erstellen, hat MoEngage zwei neue Engagement-Kanäle innerhalb von Flows veröffentlicht - Onsite Messaging und Mobile in-App. Darüber hinaus hat MoEngage „Facebook Audience" integriert, mit der Marketer die Facebook-Aktivitäten ihrer Nutzer in Echtzeit mit MoEngage synchronisieren und nahtlos personalisierte Engagement-Strategien entwickeln können.

. Der Verbraucher des 21. Jahrhunderts erwartet ein nahtloses, personalisiertes und vernetztes Erlebnis über alle Kanäle hinweg. Um Marketern zu helfen, Multi-Channel-Journeys über verschiedene Touchpoints hinweg zu erstellen, hat MoEngage zwei neue Engagement-Kanäle innerhalb von Flows veröffentlicht - und Mobile in-App. Darüber hinaus hat MoEngage „Facebook Audience" integriert, mit der Marketer die Facebook-Aktivitäten ihrer Nutzer in Echtzeit mit MoEngage synchronisieren und nahtlos personalisierte Engagement-Strategien entwickeln können. Vereinfachtes, kanalübergreifendes Reporting und Messung. Marketingspezialisten und Produktmanager können weniger Zeit mit der Erstellung von Berichten und mehr Zeit mit der Ansprache ihrer Zielgruppen verbringen. Der neue kanalübergreifende Report-Builder von MoEngage ermöglicht es Teams, maßgeschneiderte Berichte zu ihren Kampagnen-Performance-Daten zu erstellen und zu planen. Damit entfällt die Notwendigkeit, wiederkehrende Berichte manuell zu erstellen oder endlose Stunden mit der Datenbereinigung zu verbringen. Darüber hinaus können Benutzer globale Kontrollgruppen festlegen, um die Effektivität der Strategie zu messen, indem sie die Benutzer der Kontrollgruppe mit den Benutzern vergleichen, die über Marketing-Kampagnen angesprochen werden, wodurch sie den ROI der Gesamtstrategie effektiver messen können.

„Die Verbraucher von heute verlangen ein konsistentes, personalisiertes Erlebnis über alle Kanäle hinweg, mit Botschaften, die im Kontext präsentiert werden", sagt Raviteja Dodda , CEO und Mitbegründer von MoEngage. „Unsere neuen Produkt-Updates werden unseren Kunden helfen, diese Erwartungen zu erfüllen und gleichzeitig die Reihe von Momenten zu verstehen, die die Reise jedes Einzelnen ausmachen, so dass sie eine reibungslose und personalisierte Erfahrung nur für sie schaffen können."

Darüber hinaus kündigte MoEngage zwei neue Kurse innerhalb seiner #GROWTH Academy , einem Learning Hub für Growth Marketer und Product Owner, an, um Marken dabei zu helfen, skalierbares Wachstum durch Customer Engagement zu erzielen.

Der erste Kurs - in Zusammenarbeit mit dem Partner Appfollow , einer führenden Plattform für App-Review-Management und App-Store-Optimierung (ASO) - hilft Teams, skalierbares Wachstum durch organische Nutzerakquise voranzutreiben und umfasst Strategien für ASO sowie Bewertungs- und Review-Management.

Der zweite Kurs - gedacht für traditionelle, nicht-mobile first Unternehmen - hilft Marken, die Lücke zwischen physischen und digitalen Touchpoints im Rahmen der Kundenbindung zu schließen.

Darüber hinaus hat MoEngage im letzten Jahr ein deutliches Wachstum und eine große Dynamik erlebt:

Inzwischen werden mehr als 1.200+ Kunden weltweit unterstützt, darunter auch globale Marken wie Samsung, McAfee, Generali, Danone, CIMB Bank, Deutsche Telekom [T-Mobile], Travelodge, OYO, Telekom Malaysia, u.a.

Ankündigung neuer strategischer Partner für sein Ökosystem, darunter Mixpanel, Tealium, Vidora, Amplitude und weitere

Mehrfach ausgezeichnet, u. a. als „Leader" im Gartner Magic Quadrant Report 2020 für Mobile Marketing Plattformen, als „Strong Performer" in der Forrester Wave für Mobile Engagement Automation, Q3 2020, und als eines der 50 besten Produkte für Marketer von G2.

Ernennung zu einem der „Top 25 Highest Rated Private Cloud Computing Companies To Work For" durch Battery Ventures aufgrund der hohen Mitarbeiterzufriedenheit inmitten der Pandemie.

Um mehr über unsere neuen Produkt-Releases zu erfahren, lesen Sie unseren Blog -Post.

Informationen zu MoEngage

MoEngage ist eine erkenntnisorientierte Customer Engagement Plattform, die für kundenbegeisterte Marketer und Produktverantwortliche entwickelt wurde. MoEngage ermöglicht Hyper-Personalisierung in großem Umfang über mehrere Kanäle wie Mobile Push, E-Mail, In-App, Web Push, On-Site-Nachrichten und SMS. Mit KI-gestützter Automatisierung und Optimierung können Marken das Publikumsverhalten analysieren und Verbraucher mit personalisierter Kommunikation an jedem Touchpoint in ihrem Lebenszyklus ansprechen. Mehr als 1.000+ Marken in 35 Ländern nutzen MoEngage, um jeden Monat 50 Milliarden Nachrichten an 500 Millionen Konsumenten zu versenden. MoEngage hat Niederlassungen in neun Ländern und wird von namhaften Investoren wie Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Helion Ventures, Exfinity Ventures und Venture East unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf www.moengage.com .

