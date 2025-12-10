Moldawiens Agrar- und Lebensmittelexporte nach Deutschland: Trends, Schlüsselprodukte und Marktchancen

CHISINAU, Moldawien, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Deutschland bleibt einer der anspruchsvollsten und dennoch stabilsten Märkte für die Agrar- und Lebensmittelexporte der Republik Moldawien. Der Agrarsektor erwirtschaftet etwa 40 % der Warenexporte des Landes, und die moldauischen Erzeuger bauen ihre Präsenz in den europäischen Lieferketten stetig aus. Zwischen Januar und September 2025 entfielen nach Angaben des Nationalen Statistikamtes 68 % der gesamten moldauischen Exporte auf die EU-27.

In diesem Zusammenhang unterstreicht Deutschland eindeutig die Reife und Wettbewerbsfähigkeit des moldauischen Agrar- und Lebensmittelangebots, das in diesem Jahr einen Anteil von etwa 10 % an den gesamten moldauischen Agrar- und Lebensmittelexporten erreicht hat.

Um eine klarere Verbindung zwischen diesen Exporttrends und den institutionellen Bemühungen, die sie unterstützen, herzustellen, ist es wichtig, die Rolle der nationalen Exportförderungsstrukturen hervorzuheben. Da die moldauischen Hersteller ihre Präsenz in Deutschland ausbauen, sind sie zunehmend auf die strategische Beratung, die gezielte Unterstützung durch und die Marktinformationen der staatlichen Institutionen angewiesen, die sich für die Verbesserung der Exportleistung des Landes einsetzen .

„Deutschland bleibt ein strategischer Markt für die moldauischen Agrarexporteure, und die aktuellen Daten bestätigen den Aufwärtstrend des Sektors. Durch gezielte Förderinstrumente und exportorientierte Initiativen hilft die Invest Moldova Agency den moldauischen Produzenten, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und ihre Präsenz entlang der Wertschöpfungskette zu diversifizieren. Dieser Fortschritt spiegelt sich in der zunehmenden Sichtbarkeit moldauischer Produkte in Deutschland wider - einem der reifsten und hochwertigsten Märkte Europas", sagt Natalia Bejan, Direktorin der Invest Moldova Agency .

Ölsaaten - der Motor des moldauischen Exportwachstums

Ölsaaten und ölhaltige Früchte stellen das am schnellsten wachsende Segment der moldawischen Exporte dar. Mit einem Anteil von 13,4 % an den Gesamtexporten und einem Anstieg um das 1,6-fache im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nimmt dieser Sektor den zweiten Platz in der Exportstruktur ein, unmittelbar nach Maschinen und elektrischen Ausrüstungen.

Der deutsche Markt ist nach wie vor einer der wichtigsten Absatzmärkte für moldauische Sonnenblumenkerne, Raps, Kerne und Walnüsse. Die deutsche Lebensmittel- und Verarbeitungsindustrie setzt diese Produkte konsequent ein, und der hohe Grad an Übereinstimmung mit den EU-Normen trägt dazu bei, dass die Nachfrage langfristig stabil bleibt.

Obst und Gemüse: Stetige Nachfrage, moderates Wachstum

Obst und Gemüse sind nach wie vor ein wichtiges Segment in der Exportstruktur der Republik Moldau. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 machten diese Produkte 10 % der Ausfuhren auf den deutschen Markt aus, und im Jahr 2025 stieg ihr Anteil auf 20 %, was eine allmähliche Neupositionierung des Sektors auf den internationalen Märkten und ein gesteigertes Interesse für Deutschland widerspiegelt.

Die Qualität der moldauischen Früchte, die traditionellen Sorten und die Investitionen in die Kühllagerung und die Kühlkette haben die Wettbewerbsfähigkeit dieses Segments gefördert. Moldawische Walnüsse und Walnusskerne werden in Deutschland wegen ihrer schonenden Verarbeitung und ihres hohen Nährwerts besonders geschätzt.

Diversifizierung der europäischen Märkte bietet neue Perspektiven

Rumänien ist mit 29,6 % der Gesamtausfuhren (777 Mio. USD) weiterhin der wichtigste Handelspartner der Republik Moldau. Der Rückgang um 7,8 % wurde durch starke Entwicklungen auf anderen EU-Märkten ausgeglichen. Italien (+33,2 %), Tschechien (+53,1 %) und die Türkei (+57,4 %) verzeichneten ein starkes Wachstum, während Bulgarien (+39,6 %), Griechenland (+36,1 %) und Serbien (+1,7-fache Steigerung) das Bild der geografischen Expansion vervollständigen.

Deutschland - ein strategischer Partner für Premiumprodukte

In der Kategorie der Premiumprodukte exportiert das moldawische Unternehmen Aquatir jährlich etwa 5-6 Tonnen Kaviar in über 20 Länder, darunter auch Deutschland, und stärkt damit das Image Moldawiens auf dem Gourmetmarkt.

Ausblick: Erhöhung des Anteils an der Wertschöpfung-added products

Die Entwicklung der Ölsaatenexporte zeigt die Anpassungsfähigkeit der Republik Moldau an die internationale Marktdynamik. Mittelfristig besteht die größte Herausforderung für den Agrar- und Ernährungssektor darin, den Anteil an verarbeiteten, verpackten und wertschöpfenden Produkten zu erhöhen, um auf reifen Märkten wie Deutschland wettbewerbsfähiger zu werden.

Investitionen in moderne Technologien, Verarbeitung, Zertifizierung und Diversifizierung werden die Wettbewerbsfähigkeit der Republik Moldau weiter stärken und neue Chancen auf den europäischen Märkten eröffnen.

