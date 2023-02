Momentus Technologies setzt seine unvergleichliche Dynamik mit einem Anstieg von 80 % im Vergleich zum Vorjahr bei Neukundenakquisitionen in allen wichtigen Vertikalen, fort

Der weltführende, kundenorientierte Ansatz baut den soliden, vorhandenen Kundenstamm weiter aus

ST. LOUIS, 23. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Momentus Technologies, der weltweit führende Anbieter von Technologie für Veranstaltungsorte und Event-Management, freut sich, neue Kunden in allen wichtigen Bereichen der Branche bekannt geben zu können. Zu dem bereits etablierten Kundenstamm von Marquee kommen bemerkenswerte Neuzugänge dazu, dazu gehören das Nashville Convention Center, das World Trade Center, DC, Netball Queensland - Nissan Arena und das Orpheum Theater Memphis. Das kontinuierliche Wachstum durch den so vielfältigen Kundenstamm ist ein Beweis für jahrzehntelange Erfahrung bei der Entwicklung von Lösungen, die den Kundenbedürfnissen entsprechen.

Momentus Technologies arbeitet mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, die unsere speziell entwickelten, Innovativen Lösungen für das Veranstaltungs-Management nutzen möchten, um ihre End-to-End-Abläufe zu verwalten. Die Kunden des Unternehmens kommen aus allen möglichen Branchen, dazu gehören:

Hochschulen, wie die Duke University , Harvard University und das Boston College .

, und das Kongress- und Ausstellungszentren wie das Columbus Convention Center , das New Zealand International Convention Centre und das ExCeL London .

, das und das . Stadien und Arenen wie das Allegiant-Stadion , das Levi-Stadion und das Mercedes-Benz Stadium.

, das und das Unternehmenskunden wie Nike und der International Monetary Fund .

und der . Kunst- und Kulturorganisationen, darunter der Apollo, Kimmel Cultural Campus und die Walt Disney Concert Hall.

„Wir freuen uns, dass wir mit der Einführung einer globalen Marke, der Einrichtung des Innovation Labs und der Aufnahme einer solch erstklassigen Liste von globalen Kunden ins Jahr 2023 starten können. Viele einzigartige Veranstaltungsorte wenden sich an Momentus Technologies, um ihr Geschäft zu betreiben und außergewöhnliche Veranstaltungen zu organisieren", so Alex Alexandrov, CEO von Momentus Technologies. „Seit Jahrzehnten konzentrieren wir uns darauf, Innovationen voranzutreiben, um Veranstaltungsorte auf der ganzen Welt zu unterstützen."

Das Unternehmen kündigte im Januar 2023 eine neue Markenidentität an, die auf der Grundlage der intuitivsten Plattform der Branche mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung und dem Wissen aus diesen Jahren entwickelt wurde. Das gesunde Wachstum von

Momentus Technologies in jeder seiner Branchen spiegelt den zunehmenden Bedarf an intelligenten, datengesteuerten Lösungen für das Management von Veranstaltungsorten wider, da die Komplexität von Kosten, Arbeit, Risikomanagement und Nachhaltigkeit zunimmt.

„Unser Erfolg beruht auf dem Verständnis, dass unsere Kunden das Herz unseres Unternehmens sind. Das erstaunliche Wachstum bei der Kundenakquise ist ein Beweis für die Stärke unseres Engagements, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und Lösungen zu liefern, die zu erfolgreichen Ergebnissen führen", so Mike Besecker, CRO, Momentus Technologies. „Wir sind ständig bestrebt, starke Beziehungen aufzubauen, die unseren Kunden einen Unternehmenswert bieten, und unsere Bemühungen haben sich mit einer wachsenden Zahl neuer und zufriedener Kunden ausgezahlt. Wir sind stolz auf die Arbeit, die wir geleistet haben, um unsere Kunden für uns zu gewinnen und zu halten, und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass sie das höchste Niveau an Service und Unterstützung erhalten."

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.gomomentus.com.

Über Momentus Technologies

Momentus Technologies ist ein globaler Anbieter für branchenführende Veranstaltungs- und Veranstaltungsmanagementlösungen, die es Unternehmen ermöglichen, außergewöhnliche Momente zu schaffen. Mit mehr als 50.000 Nutzern in mehr als 50 Ländern erfüllt Momentus die Bedürfnisse von Kongress- und Ausstellungszentren, Hochschulbildung, Unternehmen, Stadien und Arena sowie Kunst- und Kulturzentren. Seine leistungsstarke intuitive Plattform bietet neben intelligenten datengesteuerten Lösungen und beispiellosem Fachwissen den Kunden einen Einblick in vergangene, gegenwärtige und zukünftige Veranstaltungsabläufe, um die durchgängige Transparenz zu erhöhen, die Effizienz zu optimieren und Geschäftsziele zu erreichen. Momentus wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten. Die Mitarbeiter des Unternehmens arbeiten weltweit in Momentus-Büros und in Homeoffice.

