Monotype erwirbt Bertholds renommierten Schriftarten-Bestand

Ninan Chacko , CEO: „Mit diesem Kauf erhöhen wir die weltweite Sichtbarkeit der Berthold-Schriften, feiern ihr Erbe und bringen sie in die Hände von noch mehr Kreativen. Darüber hinaus stellt der Erwerb sicher, dass ikonische Schriftfamilien wie Akzidenz-Grotesk , Imago und Formata genauso zugänglich und relevant bleiben wie andere historische Schriftfamilien in der Monotype-Bibliothek, z.B. Helvetica Now , Gotham oder Neue Frutiger ."

Nach Abschluss der Übernahme steht die Berthold-Bibliothek mit über 700 Schriften weiterhin über http://www.Bertholdtypes.com und http://www.Bertholdwebfonts.com zur Verfügung. Zudem ist sie auch als Premium-Kollektion über Monotype Fonts erhältlich. Monotype Fonts umfasst über 36.000 Typefaces und eine der weltweit größten Sammlungen preisgekrönter Schriften, das Fachwissen der gefragtesten Foundries und Schriftdesigner:innen sowie eine vertrauenswürdige und sichere Schriftverwaltung - alles im Rahmen einer einzigen Plattform.

Deb Gonet, VP Monotype Studio: „H. Berthold AG hat sich einen Namen unter den größten und erfolgreichsten Schriftbibliotheken gemacht und ist für ihre hochwertigen Schriften bekannt. Mit der Aufnahme dieser klassischen Bibliothek in unser Monotype Fonts-Angebot kommen wir unserem Ziel näher, Kreativen die beste und größte Auswahl an Schriften an einem Ort zu bieten."

