Monotype und Kittl integrieren Markentypografie direkt in kreative Workflows

Künftig können Unternehmen ihre Monotype-Schriftbibliotheken direkt in der KI-gestützten Kreativumgebung von Kittl nutzen.

Die Integration stellt freigegebene Schriften genau dort bereit, wo Inhalte entstehen, und unterstützt Teams dabei, markenkonsistente Designs über alle Kanäle hinweg zu erstellen.

WOBURN, Mass. und BERLIN, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- KI-gestützte und browserbasierte Designplattformen ermöglichen immer mehr Menschen die Erstellung von Markeninhalten. Darüber hinaus wird das Management von Unternehmensschriften immer komplexer. Unternehmen müssen Markenkonsistenz und Lizenzkonformität auch in dezentralen Teams gewährleisten, während Kreative häufig zwischen verschiedenen Systemen wechseln, um Schriften, Freigaben und Lizenzen zu verwalten. Darauf reagieren Monotype, weltweit führend in den Bereichen Typografie und Schrifttechnologie, und Kittl, die KI-gestützte Designplattform für kreative Workflows, mit dem Ausbau ihrer Partnerschaft.

© Monotype

Markenschriften direkt im Design-Workflow

Monotype-Kunden greifen jetzt direkt im browserbasierten Editor von Kittl sicher auf ihre unternehmenseigenen Schriftbibliotheken und Abonnement-Schriften zu. Die neue Integration verankert freigegebene Schriften direkt im kreativen Workflow. Teams arbeiten dadurch schneller und bleiben gleichzeitig konsequent innerhalb der Markenrichtlinien. Das verkürzt den Weg bis zum fertigen Design und gibt Unternehmen mehr Transparenz und Kontrolle über den Einsatz ihrer Typografie.

Die Zusammenarbeit baut auf der 2024 gestarteten Partnerschaft auf, mit der Monotype bereits eine kuratierte Auswahl seiner Schriften in Kittl verfügbar machte. Jetzt erweitern beide Unternehmen die Kooperation auf Enterprise-Workflows und verbinden zentral verwaltete Schriftbibliotheken mit den browserbasierten KI-Designwerkzeugen.



„KI macht Gestaltung im Überfluss möglich – und Identität zur knappen Ressource. Eine Marke bleibt nur dann erkennbar, wenn sie direkt im Werkzeug verankert ist – beginnend mit ihrer Typografie. Geschwindigkeit, Kreativität und Markenkonsistenz müssen kein Widerspruch mehr sein", sagt Nicolas Heymann, CEO und Mitgründer von Kittl.

Der Creative Workflow Research 2025 von Monotype zeigt den Handlungsbedarf: 82 Prozent der Kreativteams betrachten Schriftmanagement als geschäftskritisch, gleichzeitig kämpfen 42 Prozent mit der Versionsverwaltung ihrer Schriften. 85 Prozent wollen ihre kreativen Workflows vereinfachen – unter anderem durch besseres Asset Management, klarere Markenrichtlinien sowie effizientere Lizenz- und Compliance-Prozesse.



„Brand Governance funktioniert am besten, wenn sie fester Bestandteil des kreativen Workflows ist", sagt Kristin Ratzlaff, VP Global Agencies & Partnerships bei Monotype. „Indem wir die Schriftbibliotheken unserer Kunden direkt mit Kittl verbinden, stehen freigegebene Schriften genau dort zur Verfügung, wo Designentscheidungen getroffen werden – ohne die kreative Freiheit einzuschränken."

Die Integration ermöglicht Unternehmen:

Einfacherer Zugriff auf Schriften: Kreative nutzen ihre Monotype-Schriftbibliotheken direkt in Kittl, ohne Dateien wiederholt herunter- oder hochzuladen oder manuell zu suchen.

Kreative nutzen ihre Monotype-Schriftbibliotheken direkt in Kittl, ohne Dateien wiederholt herunter- oder hochzuladen oder manuell zu suchen. Schriften direkt im Design einsetzen: Nutzer fügen Unternehmensschriften in Artboards ein, kombinieren sie mit den Texteffekten von Kittl, integrieren sie in KI-generierte Szenen und Bilder und tauschen Schriften projektweit mit einem Klick aus.

Nutzer fügen Unternehmensschriften in Artboards ein, kombinieren sie mit den Texteffekten von Kittl, integrieren sie in KI-generierte Szenen und Bilder und tauschen Schriften projektweit mit einem Klick aus. Mehr Sicherheit im Gestaltungsprozess: Teams arbeiten von Beginn an mit freigegebenen Schriften und reduzieren Nacharbeit sowie Unsicherheiten.

Teams arbeiten von Beginn an mit freigegebenen Schriften und reduzieren Nacharbeit sowie Unsicherheiten. Konsistente Markenkommunikation: Eine gemeinsame typografische Basis sorgt für ein einheitliches Markenbild über Kampagnen, Formate und Kanäle hinweg.

Eine gemeinsame typografische Basis sorgt für ein einheitliches Markenbild über Kampagnen, Formate und Kanäle hinweg. Bessere Schrift-Governance: Der zentrale Zugriff minimiert das Risiko, dass veraltete, nicht freigegebene oder falsch lizenzierte Schriften in kreative Workflows gelangen.

Weitere Informationen zur Integration von Kittl und Monotype finden Sie hier. Mehr über die Plattformpartnerschaften von Monotype – einschließlich der Zusammenarbeit mit Kittl – erfahren Sie unter https://www.monotype.com/platform-partners.

Über Kittl

Kittl ist eine innovative Plattform für Grafikdesign, die es den Nutzern ermöglicht, mit Leichtigkeit beeindruckende Designs zu erstellen. Mit dem Schwerpunkt auf Typografie und Benutzerfreundlichkeit wird Kittl schnell zum bevorzugten Werkzeug für Designer weltweit.

Über Monotype

Monotype ist ein weltweit führender Anbieter von Typografie- und Brand-Technologien. Das Unternehmen unterstützt Marken dabei, ihre Identität über digitale und physische Kanäle hinweg konsistent zu gestalten – mit hochwertigen Schriftbibliotheken, intelligenten Technologien und fundierter typografischer Expertise. Gemeinsam mit renommierten Type Foundries bietet Monotype eines der weltweit umfangreichsten Portfolios professioneller Schriftarten.

Weitere Informationen unter www.monotype.com.

Folgen Sie Monotype auf X, Instagram und LinkedIn.

Pressekontakte

Charlotte Simcock

Head of Global Public Relations for Monotype – Global

E-Mail: [email protected]

ThoughtLDR für Monotype

E-Mail: [email protected]

Tanja Koschade für Monotype – DACH

KOSCHADE PR für Monotype DACH

E-Mail: [email protected]